Soolakuuri uus elu

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 06. aprill 2017. Sellest vanast soolakuurist (vasakul) on perekond Aarnis ehitanud uue hubase kodu. Saaremaa Muuseumist võib leida tähelepanuväärse foto, kus Wildenbergide maja lävel Suur-Sadama 25 seisab Konstantin Päts. Eesti Vabariigi president ööbis selles majas 20.-21. augustil 1939 oma Saaremaa-visiidi ajal.



Seda maja otsima minnes selgub, et sellise numbriga maja pole enam olemaski. Küll aga asub samal krundil elumaja aadressiga Suur-Sadama 27. Maja omanikud on Marika ja Aarne Aarnis.



“Kui ma 20 aastat tagasi pärast isa surma selle maja pärisin, siis ületee naabrimees tuli rääkima ja pilti näitama, kuidas Päts siin peatunud on. Maja ise on ära põlenud ja nüüd on selle asemel meie kartulimaa,” näitab Marika aianurka.



Aarne aga lisab, et veetrassi kaevates jäi vana maja vundament neile ette.

Marika on lapsepõlves palju aega siin krundil veetnud, sest siin elasid ta vanaema ja vanaisa.



“Minu vanaisa on pärit Kõrkkülast. Ta võttis linnast naise ja sai loa rajada sellele krundile endale kodu. Sellel hetkel oli suurel krundil ainult paekivist soolakuur, millest minu vanaisa elumaja ehitas. Majaraamat sellele aadressile on antud välja 1953. aastal. Suurest elumajast, mis olevat sellel krundil Suur-Sadama ääres olnud ja kus juttude järgi olevat ka ööbinud president Konstantin Päts, ei olnud selleks ajaks midagi muud säilinud kui vundament. Kuulduste järgi olevat hoone hävinud tulekahjus,“ meenutab Marika.



Naisel on olemas foto vanast majast ja selle järgi teab ta rääkida, et soolakuuril oli vaid neli seina ja vanaisa raius ise paekivist müürisse aknad ning tegi väikese juurdeehitise.



Majal polnud üldse vundamenti ning sees olid muldpõrandad.

“Minu tädi mäletab, et kui nad siin elasid, siis lapsed joonistasid krohvitud seintele,” räägib Marika.



Jubedas olukorras



Kui Marika pere siia majja kolis, oli see päris jubedas olukorras. Majas polnud vett ega õieti elektritki. Õu oli nagu sirelite džungel ja maja ei paistnud väljagi.

Kuna maja oli niiske ja rõske, ilma vundamendita ehitis, siis lapiti maja seinte paekivid hoopis õuekatteks ning ehitati uus maja.



“Maja sees kaevates avastasime keskmisest toast trepi. Kuhu see läks, oli see mingi paaditrepp, ei tea. Muud varandust pole siit krundilt välja tulnud,” lisab Marika.



Küll aga teab pererahvas, et krundile toodud mullakihi all on vana munakivisillutis.



Nii võib arvata, et kui Päts kunagi siin õues ringi jalutas, puudutas tema jalg ka praegu peidus olevat sillutist.



Aarne aga meenutab, et kui nad oma majja Suur-Sadama tänavalt veetrassi vedasid, tulid aianurgast välja suured sadamakivid. Äkki oligi siin kunagi sadam?



Majanumbrite väike segadus jääb aga ilmselt kestma, sest kuna Suur-Sadama 25 on maa pealt kadunud, siis ei saa samas hoovis asuv maja olla Suur-Sadama 25a, vaid on hoopis 27 ja kõrvalmaja kannab numbrit 27a.

