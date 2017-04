Meie Kuressaare

Pargi kõnniteede korrastamise projekt olemas

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 06. aprill 2017. Korrastatud pargiteedKadrioru pargis on näide, et kindlasti saab teha ka nii, et jalakäijatele sobib ja park jääb ikka pargiks. FOTO Rita Peirumaa Samal teemal Meie Kuressaare 23. märts 2017



Eelmises linnalehes tegime juttu pargi poristest kõnniteedest. Ühe põhjusena, miks ei saa teid paremaks teha, toodi välja muinsuskaitse nõuded.



Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa ütleb, et parkide puhul lähtub muinsuskaitseamet kolmest kriteeriumist:

1. Ajaloolises keskkonnas traditsiooniliste materjalide kasutamine (pinnaseteed, munakivitee liivaalusel, purustatud kruus, graniitsõelmed).



2. Teede katendite vett läbilaskvatena projekteerimine. Soovitame mitte kasutada paekivitolmu, sest see kipub teid tsementeerima, tee katend muutub vett läbilaskmatuks, on porine ja määrib jalanõusid.



3. Normikohaste kallete projekteerimine.

Peirumaa kinnitab, et kui tee on nende kriteeriumite kohaselt projekteeritud ja ehitatud, saab hea tulemuse.



“Kuressaare pargi puhul on Kuressaare linnavalitsus tellinud nii eritingimused kui projekti, mille alusel saab korrastada ka teed. Ehitamiseni pole kahjuks veel jõutud,” lisab vaneminspektor.



Vaja head projekteerijat



Peirumaa viitab, et muinsuskaitseamet ei anna projekteerijale lahendust. Projekteerija on just see spetsialist, kes süüvib pargi ajaloolisesse materjali, tunneb pinnase eripära ning teab muid töö spetsiifikast tulenevaid detaile, mille alusel ta lahenduse välja pakub.



Projektlahendus, millele muinsuskaitseamet oma nõusoleku andis, oli järgmine: pargiteed on ette nähtud purustatud kruusa kattega, mida vajadusel võib tugevdada graniitsõelmetega.



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et pargiteede korrastamiseks taotles linnavalitsus 2014. aastal KIK-ilt toetust 65 000 eurot, lisaks 5000 eurot sajuvee imbsüsteemide ehitamiseks, kuid rahastust ei saadud. Eelmises linnalehes tegime juttu pargi poristest kõnniteedest. Ühe põhjusena, miks ei saa teid paremaks teha, toodi välja muinsuskaitse nõuded.Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa ütleb, et parkide puhul lähtub muinsuskaitseamet kolmest kriteeriumist:1. Ajaloolises keskkonnas traditsiooniliste materjalide kasutamine (pinnaseteed, munakivitee liivaalusel, purustatud kruus, graniitsõelmed).2. Teede katendite vett läbilaskvatena projekteerimine. Soovitame mitte kasutada paekivitolmu, sest see kipub teid tsementeerima, tee katend muutub vett läbilaskmatuks, on porine ja määrib jalanõusid.3. Normikohaste kallete projekteerimine.Peirumaa kinnitab, et kui tee on nende kriteeriumite kohaselt projekteeritud ja ehitatud, saab hea tulemuse.“Kuressaare pargi puhul on Kuressaare linnavalitsus tellinud nii eritingimused kui projekti, mille alusel saab korrastada ka teed. Ehitamiseni pole kahjuks veel jõutud,” lisab vaneminspektor.Peirumaa viitab, et muinsuskaitseamet ei anna projekteerijale lahendust. Projekteerija on just see spetsialist, kes süüvib pargi ajaloolisesse materjali, tunneb pinnase eripära ning teab muid töö spetsiifikast tulenevaid detaile, mille alusel ta lahenduse välja pakub.Projektlahendus, millele muinsuskaitseamet oma nõusoleku andis, oli järgmine: pargiteed on ette nähtud purustatud kruusa kattega, mida vajadusel võib tugevdada graniitsõelmetega.Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et pargiteede korrastamiseks taotles linnavalitsus 2014. aastal KIK-ilt toetust 65 000 eurot, lisaks 5000 eurot sajuvee imbsüsteemide ehitamiseks, kuid rahastust ei saadud.

Veel artikleid samast teemast »