Teadmisi sellest, kuidas kassi toita

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Laupäeval, 8. aprillil kell 12.30 kõneleb Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam (Kuressaare bussijaamas) lemmikloomaarst ja toitumisnõustaja dr Kenno Ruul, kes selgitab kasside loomuliku toortoitmise põhimõtteid.



Osalustasu on 3 eurot, mis läheb kõneleja bussipiletite ostmiseks, ülejäänu annetatakse MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodule.



Kenno Ruul kõneleb sellest, et kasside toortoit on maagiliselt tervistav

“Kõik müügil olevad kuivtoidud on ületöödeldud. Selleks, et kuivtoitu (krõbinaid) valmistada, on vaja kokkusegatud toorainet kuumkuivatada. Sellise töötlemise käigus aga väheneb toidu bioloogiline väärtus oluliselt. Isegi muidu väärtuslikud algained muutuvad kergesti allergeenideks. Selleks, et krõbin koos püsiks, on vaja toidu sisse segada kasside jaoks ebatervislikke süsivesikuid.



Selline toit paneb kassi immuunsüsteemi suure koormuse alla ja põhjustab ainevahetuslikku stressi. Normaalse toitumise korral taluvad kassid hästi tolmulestade, õietolmu ja hallitusega seotud allergiatekitajaid.



Kui aga allergiavastane võimekus on ülekoormatud, saavad erinevad kehavõõrad ained tungida vereringesse ja põhjustavad kurnavaid terviserikkeid.



