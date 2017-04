Meie Kuressaare

Eakate nutikoolitus “Muna õpetab kana”

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kolmapäeval, 12. aprillil kell 14 toimub Kuressaare päevakeskuses õpituba “Muna õpetab kana”.



Koolitusele on oodatud inimesed, kes on nutitelefoni või tahvelarvutit vähe kasutanud või ei ole veel kasutanud, kuid plaanivad seda teha. Samuti on oodatud need, kes kasutavad nutitelefoni vaid tavalise telefonina. Koolituse eesmärk on nutiseadmete praktilise kasutamise oskuste edendamine. Selleks palutakse kaasa võtta oma isiklik nutitelefon ja/või tahvelarvuti.



Koolitajateks on Kuressaare Vanalinna kooli õpilased. Koolitus on tasuta, aga varem võiks endast teada anda Janne Metsale tel 514 5072.



Taolised koolitused, kus noored õpetavad eakaid, on populaarsed ka mujal Eestis. Autor: MM Neljapäev, 06. aprill 2017.Koolitusele on oodatud inimesed, kes on nutitelefoni või tahvelarvutit vähe kasutanud või ei ole veel kasutanud, kuid plaanivad seda teha. Samuti on oodatud need, kes kasutavad nutitelefoni vaid tavalise telefonina. Koolituse eesmärk on nutiseadmete praktilise kasutamise oskuste edendamine. Selleks palutakse kaasa võtta oma isiklik nutitelefon ja/või tahvelarvuti.Koolitajateks on Kuressaare Vanalinna kooli õpilased. Koolitus on tasuta, aga varem võiks endast teada anda Janne Metsale tel 514 5072.Taolised koolitused, kus noored õpetavad eakaid, on populaarsed ka mujal Eestis.

Veel artikleid samast teemast »