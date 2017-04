Meie Kuressaare

Suure reede jalgpalliturniir

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Reedel, 14. aprillil kell 11 kutsub Saaremaa JK aameraaS kõiki jalgpallisõpru Kuressaare kunstmuruväljakule vaatama ja osalema suure reede jalgpalliturniiril.



Mängitakse risti väljakul ja ilma suluseisuta. Väljakul on 6+1 mängijat ja võistkonnas maksimaalselt 10 mängijat.



Võistkonnad jagatakse kahte alagruppi, seejärel toimuvad poolfinaalid ja kohamängud.



Saaremaa JK aameraaS esindaja Reigo Äär ütles, et turniiriks registreerimine on juba lukku pandud ja 10 võistkonda kirjas. Ääre sõnul toimub suure reede jalgpalliturniir esimest korda, aga ta tahaks, et sellest kujuneks traditsioon.



“Saaremaal on selliseid turniire väga vähe ja eriti just kevade poole, aga nii saavad kõik harrastajad jalgpalli mängida,” põhjendas Äär.



