Ära maga maha!

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Kabaree kõigile



Täna kell 19 on kõigil soovijail võimalus nautida Saaremaa ühisgümnaasiumi etendust “Le Cabaret du Salle Nº 27“. Linnarahvale mõeldud vaatemäng kantakse ette SÜG-i aulas ja pileti hind on 4 eurot. Kuna esietendus võeti soojalt vastu, siis lubavad esinejad meeleolukat õhtut ja ühte hullu kogemust.



See on SÜG-i 100. lennu välja mõeldud kabaree-etendus ja positiivsed vastukajad on osalejatele mõjunud igati innustavalt. Õpilasi juhendasid klassijuhatajad Indrek Peil, Arne Loorpuu ja Raili Tamm. Teine etendus linnarahvale toimub koos Solistica kontserdiga 27. jaanuaril samuti SÜG-i aulas.





“Liikudes tervemaks“ – siseorienteerumine



Linna tervisespordisarja “Liikudes tervemaks“ raames saab laupäeval, 21. jaanuaril alates kella 11 Kuressaare spordikeskuses ennast proovile panna siseorienteerumises.



Rajameister Andres Ramst iseloomustas siseorienteerumist kui ala, mis on välja mõeldud hooaja pikendamiseks ja vahelduseks. Eestis oli selle algatajaks olümpiavõitja Jüri Tarmak ja see on nüüd üsna popiks saanud.



“Meil tuleb spordikeskusse ise luua kunstlik maastik, kasutades pinke, toole ja muid vahendeid. Kõik see on kantud kaardile ja osaleja peab leidma kiireima vaba tee. Takistusi ei tohi ületada ega nende alt läbi joosta,” selgitas Ramst.

Peale spordihoone on siseorienteerumist tehtud ka KG-s, ametikoolis, Leisi keskkoolis.



“Siseorienteerumine sobib hästi neile, kes pelgavad metsa, ei taha märjaks saada või kardavad ära eksida. Selline orienteerumine on turvaline ka algajaile,” lisas Ramst.



Avatud rajale saab minna paari tunni jooksul ja ainuke piiraja on uus märkesüsteem, mis käib elektrooniliste SI-pulkadega.



“Neid on meil 40–50 ja nii palju inimesi saab korraga rajale minna. Osavõtu rekord siseorienteerumisel on meil olnud 90 inimest,” täpsustas Ramst.

Üritus on tasuta, aga kaasas peavad olema sisejalanõud.





Toomas Rulli kvartett



Veebruari 3. kuupäeval ei tasuks vahele jätta järjekordset jazzikontserti. Kuressaare kultuurikeskuses esineb kell 19 Toomas Rulli kvartett koosseisus Toomas Rull (löökpillid), Allan Järve (trompet, flüügel), Mihkel Mälgand (või Peedu Kass) (bass) ja Raun Juurikas (klahvpillid).



Oma uut albumit “Quotes“ alustab Rull tsitaadiga näitekirjanik G. B. Shaw’ sulest: “Hoolitse selle eest, et saaksid, mis sulle meeldib, või peab sulle meeldima see, mida saad.“ Albumi sisuks on vägevad tsitaadid ja vanasõnad ning need väljavalitud mõtted on krõbedamat laadi. Mõne jaoks lausa haavavad.



Harva otsustab muusik, et tahab oma sõna öelda poliitikas, tavaliselt on tal tegemist iseendaga muusikas ja muusikaga endas ning sellest talle piisab.

Kuigi tegemist on instrumentaalmuusikaga, kõlavad tsitaadid trummari enda häälega justkui sähvatused, paukumised, nooled.



