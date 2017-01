Meie Kuressaare

AVASÕNAD: Meie Kuressaare teie käes

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Ajaleht Meie Maa pakub linnakodanikele toredat võimalust lugeda tasuta ilmuvat sõltumatut linnalehte Meie Kuressaare.



Meil on selle lehe kokkupanemisel täiesti vabad käed ja seetõttu püüame leida lehte materjale n-ö seinast seina. Oma teraseid mõtteid avaldab leheveergudel linnakodanik Anton Teras. Igas numbris teeme juttu mõne pere või inimesega, kes on kolinud elama Kuressaarde. Samuti räägime linna tänavatest ning nende ajaloost ja eelmisele kuule tagasi vaadates pakume välja “kuu paituse” ja “kuu laituse”.



Meie Kuressaare trükiarv on 11 500 ja see number peaks olema meeltmööda kõigile reklaamiandjatele, sest teie sõnum jõuab väga paljude saarlasteni.



Loomulikult on lehe tegijatele teretulnud kõik linna puudutavad küsimused ja soovitused, mida ootame aadressil heli@meiemaa.ee. Nii et toredate kohtumisteni Meie Kuressaare veergudel!



