2017. aasta märksõnaks võiks olla armastus

Reede, 30. detsember 2016.



Autor: Edda Paukson Reede, 30. detsember 2016. Edda Pauksoni sõnul saab 2017 olema suurepärane aasta oma sassiläinud suhete klaarimiseks ja ka uute suhete loomiseks. FOTO: erakogu On oodata küllaltki rasket, keerulist ja ootamatusi täis aastat. Et veidigi oma elu sujuvamaks muuta, tuleks rohkem pühenduda oma isiklikule elule. Kuna õnne ja külluse planeet Jupiter liigub Kaalude märgis, siis tuleks ära kasutada Jupiteri poolt pakutav positiivse mõjuga energia.



Kuna Kaalud on ilu, harmoonia ja suhtlemise märk, siis ümbritsege end kõige ilusaga, täiendage oma garderoobi, muutke oma imagot, üllatage oma partnerit millegi ilusaga, tegelege kodu ja lastega, võtke osa kultuuriüritustest. Suurepärane aasta oma sassiläinud suhete klaarimiseks ja ka uute suhete loomiseks.



Selle aasta märksõnaks võiks olla armastus. Kui oskate pühenduda rohkem oma elu huvitavamaks muutmisele, suudate ära hoida palju raskusi ja pahandusi, mida kipub sel aastal aeg-ajalt andma tõsise ja kriitilise mõjuga Saturni positsioon.

Et elu veelgi sujuvamaks ja lihtsamaks muuta, soovitan jälgida ka igapäevaseid soovitusi ja hoiatusi “Astroloogilises abimehes 2017“.



Kui järgnev aastaprognoos tundub teile veidi lühike ja tahate põhjalikumalt süüvida aasta iseloomustusse, siis lööge lahti “Astroloogiline abimees“ lk 164, kus on antud põhjalik prognoos perioodide ja eluvaldkondade kaupa kõigi päikesemärkide esindajatele.



Miks mitte läbi lugeda ka punase kuke aasta kirjeldus leheküljelt 186. Punane värv lisab teie ellu nii vaimset kui ka füüsilist energiat.



