President Kerly Kaljulaid juhib autoklubi ja BMW-d

Reede, 04. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 04. november 2016. Traditsiooniline Saaremaa BMW klubi autode grupifoto Suure Tõllu parklas. Sel aastal on pildil 34 autot. FOTO: Erik Tüür Kaljulaidi enda asutatud Saaremaa BMW klubi, mille president ta on, ei saagi teist autot juhtida.



Presidendi peres on kaks BMW-d, seitsmene ja viiene. Numbrid tähistavad seeriaid ning iga bemmimees teab, et seitsmene seeria on võimsama mootoriga. ”Aga mulle endale on viiene meelepärasem,” ütles Kerly Kaljulaid.

Auto soetas klubi president endale äsja, septembris, Tallinnast. Sõiduk on Jõhvi päritolu ning läbi teinud kaheksa avariid ja kaks korda maha kantud. See, et auto nii mitu avariid üle elanud on, Kerlyt ei morjenda, otse vastupidi, tema leiab, et see on isegi hea.



“Vaata, kogu aeg tehakse plekitööd ja uuendatakse, see on ju tore! Aga päriselt ka, kuna keredetaile on asendatud, on autol ka vähem roostet kui teistel temavanustel,” naeris Kerly, kes koputas enne ostu sooritamist korralikult autokere üle. “Nõnda saab teada, kas kere on ikka plekist kokku keevitatud või on kasutatud ainult pahtlit. Selliseid kutsume me kiviautodeks.”



Ühele margile truu



Kerly itsitas, et eks ta üks paharet ole ja pisut ikka kõhkles enne ostmist, aga mis teha, kui meeldib ja ehk on tema avariide konto nüüd täis: “Nii ongi mul Pätu, kes mandril on pätitegusid teinud. Saaremaal on õnneks liiklus rahulikum ja juhid sõbralikumad. Ja lõpuks sõltub ju kõik juhtimisstiilist ja -kultuurist, üritan tema saatusele puhta lehekülje keerata.”



Kaljulaidil on olnud kolm autot ja loomulikult on kõik olnud BMW-d. “Hakkasin BMW-sid jumaldama tänu elukaaslasele Veljole,” ütles Kerly. ”Nad kõik on väga mugavate sõiduomadustega. Kui auto eest heaperemehelikult hoolitseda, on nad vastupidavad ja nõuavad ka omanikult vähe kulutusi. Lisaks, kui pidevalt “punn“ põhjas ei sõida, on nad ökod ja soodsad ülal pidada.”

Praegu on peres kaks bemmi: keretüüp e38 aastast 1999, 730d seeria võimsusega 135 kW ehk kolmeliitrise diiselmootoriga ning e39 aastast 1998, 523 seeria võimsusega 125 kW ehk kaheliitrise bensiinimootoriga, mõlemad autod on automaatkäigukastiga.



Klubi kui perekond

Saaremaal BMW esindust ei ole, mistõttu putitatakse sõidukeid sageli ise. Üks ja peaaegu alati töötav variant endale sobiv varuosa leida, on pöörduda klubiliikmete poole.

“Ükski mu auto pole kunagi varuosadeta jäänud,” tõdes Kerly. “Enamgi veel, klubiliikmed on tohutult abivalmid. Ükskord ei läinud mu auto käima, siis oli päris mitu liiget valmis mulle appi tõttama.”

Üldiselt on klubiliikmete autod hästi hooldatud, aga eks auto kipub ikka omaniku nägu olema.



Valuvelg on bemmiomaniku jaoks tähtis ja ükski õige bemmiomanik velje kilpe ei kasuta. “Ei saa ju, kilbid lendavad sõidu ajal ära!”

Järgmise aasta jaanuari lõpus saab klubi kolmeaastaseks. Kord aastas teeb BMW klubi oma autodest ühise foto. Möödunud nädalal tehti see Suure Tõllu ees parkimisplatsil. Praegu on Saaremaa bemmiklubis 435 liiget pluss hulk sõpru, koos fännidega on 606 liiget.



Ainus maakonnaklubi



“Kõige noorem klubi liige on 18 ja vanem üle 60 ning

autodest on V34 ja viiese seeria bemmid klubis kõige enam esindatud,” ütles proua president. “Tean peaaegu kõiki Saare maakonna bemmiomanikke. Kõik veel klubi liikmed ei ole, aga sageli on nii, et klubi sõbrad ostavad endale BMW. Eestis on BMW klubi, aga üheski teises maakonnas Kerly sõnul klubi ei ole. “Olen kuulnud küll, et ka hiidlased kaaluvad klubi teha ja Haapsalus peetaks plaani.”



Klubisse pääseb ainult BMW-auto omanik või selle margi fänn, aga sõbralisti võivad ka teised tulla.

