EV100

TAGASIVAADE: Väike laululind Kädi Õun

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 04. detsember 2017. Kädi Õun. Foto: Vilma Rauniste Seekordne tagasivaatav persoon on 11-aastane koolitüdruk Kädi Õun. Kohtusin Kädiga ja ta emaga õhtuhämaruses Salme koolimajas.



Kädi sündis 6. mail 2006 Kuressaares. Tollal oli pere elukoht linnas, nüüd Koimlas. Kädi on Salme kooli viienda klassi õpilane. Vanusele vaatamata on tal paljustki rääkida, õpetaja Tea Merivaldi sõnul on Kädi olnud Salme väike laululind ja koolis igati aktiivne tüdruk.



Kui noorelt laulmisega tegelema hakkasid? .„Mulle oli see väga ootamatu, et minust tahetakse lugu teha. Aga lauluhuvi arvan saanud olevat isalt, kes laulab praegugi mitmes kollektiivis: Taritu segakooris ja meesansamblis ning Salme Sõstardes. Ka emalt, kes laulab Taritu kooris.” Ema Kairi lisas, et Kädi polnud veel kolmenegi, kui linna Ristiku lasteaias lauluvõistluse eelvoor toimus ja tütar sealt edasi pääses. “ “Kuressaare Laululinnule” järgnesid maale kolimise tõttu Salme „”Rannalaste laulud” ja ”Salme laululind”. Sellal ei olnud väikeste konkurents veel nii tugev.”



Lauluvõistluse diplomeid on Kädil palju. Neid hoiab ta mapi vahel ja kapp olevat täis suveniire. „Igalt ürituselt on saadud logoga tass, selle said kõik esinejad. Auhinnalistelt kohtadelt on tulnud lisaks muid auhindu, näiteks ooperipäevade laste-galapiletid.”



Nüüd laulab Kädi täiskasvanute segakooris, ta on Taritu segakoori kõige noorem liige. „Alustasin segakooris laulmist üheksa-aastaselt, olen selle kooriga käinud Haapsalus Eesti rootslaste laulupeol. Nüüd on 14-15-aastaseid lauljaid koori juurde tulnud.



Laulmine on mul nüüdseks veidi tahaplaanile jäänud, kuna mulle meeldib ka väga tantsida. Tantsin rahva- ja pop-tantsu. Pop-tantsu juhendab nüüd Katrin Paju, aga seda ei saa nimetada tüüpiliseks tantsuks, pigem liikuvaks jutustuseks või tänapäeva moodsaks tantsuks. Rahvatantsuga suurel tantsupeol ma käinud ei ole, kuid teises klassis saime tantsida maakonna tantsupeol Kuressaares. Seejärel tantsurühma ei olnud. Esimese ja teises klassis juhendas meid Lea Läets, sellest aastast Merle Sillavee.”



Tasakaaluks mehisemad huvialad



Kädile meeldivad õpetaja Andre Anise kehalise kasvatuse tunnid ja tema tunnivälised sporditrennid. „Teeme neis igasuguseid lihasteharjutusi. Algul tundub, et see ei olegi mingi pingutus, kuid tegelikult võtab täitsa läbi. Lihtsad liigutused, aga paari minutiga on higi lahti. Ta teeb meiega ka jalgpallitrenne. Eraldi jalgpallitrennis ma enam ei käi, sest üks huviring tuli juurde. Aega ei jagu, ehkki jalgpall mulle meeldib.”



Milline huviala sul juurde tuli? „Puutööring. See on huvitav ja eriline. Ka varem olen meisterdamisringist osa võtnud, kuid siis oli enamasti pabervoltimine, aga puiduga tegeleda ja treipingi taha minna on hoopis midagi muud. Mulle puidutöö väga meeldib. Seni olen teinud võinoa, kulbi ja kausi, praegu on pooleli teise kausi treimine. Tundidest meeldib mulle kõige enam tüdrukute tööõpetusetund, kus kootakse, tikitakse ja õmmeldakse.”



Kädi käib ka muusikakoolis. Ema sõnul sai muusikakooli minek edasi lükatud, kuni tütar vanemaks sai. „Ta tahtis väikselt väga muusikakooli minna, lasteaia viimasel aastal käisime eelkooliski ära, kuid ma ei olnud kindel, et saan alati teda sinna viia-tuua, kuna mul on vahetustega töö. Väga väikselt ei pea lapsed suurele pingele vastu. Me alustasime teadlikult hiljem. Soov, et ta seda tõesti tahab, on nüüd kinnitust leidnud,” lisas ema Kairi. Kädi alustas tänavu klaverimängu õppimist õpetaja Lolita Ääre juhendamisel, kodus on ta varem õppinud ukulele- ja veidi ka kitarrimängu.



Kädi hangib teadmisi veel meediaringist ja kodutütarde üritustelt. „Meediaringis teeme arvutiga animatsiooni- ja multifilme või teeme ise nukud, pildistame need ja monteerime kokku. Sel sügisel võitsime Salme lastega vabariiklikul konkursil „Koolifilm 2017” filmiga „Pingviinid leiavad uue kodu” parima lastefilmi auhinna. Alustasime selle tegemist teises ja lõpetasime neljandas klassis.”



Kuidas sinust kodutütar sai? „Kui eelmisel aastal tunniplaani saime, selgus et meil on ka võimalik kodutütardeks saada ja nendest üritustest osa võtta. Pidulik vastuvõtt vallamajas oli mullu 24. veebruaril.”



Jääb vaid lisada, et nii paljude harrastuste kõrvalt on Kädi ka õppimises väga tubli. Kädi enda sõnul on ta nelja-viieline. Tunnistusel seni aga ainult viied. Kädi sündis 6. mail 2006 Kuressaares. Tollal oli pere elukoht linnas, nüüd Koimlas. Kädi on Salme kooli viienda klassi õpilane. Vanusele vaatamata on tal paljustki rääkida, õpetaja Tea Merivaldi sõnul on Kädi olnud Salme väike laululind ja koolis igati aktiivne tüdruk.Kui noorelt laulmisega tegelema hakkasid? .„Mulle oli see väga ootamatu, et minust tahetakse lugu teha. Aga lauluhuvi arvan saanud olevat isalt, kes laulab praegugi mitmes kollektiivis: Taritu segakooris ja meesansamblis ning Salme Sõstardes. Ka emalt, kes laulab Taritu kooris.” Ema Kairi lisas, et Kädi polnud veel kolmenegi, kui linna Ristiku lasteaias lauluvõistluse eelvoor toimus ja tütar sealt edasi pääses. “ “Kuressaare Laululinnule” järgnesid maale kolimise tõttu Salme „”Rannalaste laulud” ja ”Salme laululind”. Sellal ei olnud väikeste konkurents veel nii tugev.”Lauluvõistluse diplomeid on Kädil palju. Neid hoiab ta mapi vahel ja kapp olevat täis suveniire. „Igalt ürituselt on saadud logoga tass, selle said kõik esinejad. Auhinnalistelt kohtadelt on tulnud lisaks muid auhindu, näiteks ooperipäevade laste-galapiletid.”Nüüd laulab Kädi täiskasvanute segakooris, ta on Taritu segakoori kõige noorem liige. „Alustasin segakooris laulmist üheksa-aastaselt, olen selle kooriga käinud Haapsalus Eesti rootslaste laulupeol. Nüüd on 14-15-aastaseid lauljaid koori juurde tulnud.Laulmine on mul nüüdseks veidi tahaplaanile jäänud, kuna mulle meeldib ka väga tantsida. Tantsin rahva- ja pop-tantsu. Pop-tantsu juhendab nüüd Katrin Paju, aga seda ei saa nimetada tüüpiliseks tantsuks, pigem liikuvaks jutustuseks või tänapäeva moodsaks tantsuks. Rahvatantsuga suurel tantsupeol ma käinud ei ole, kuid teises klassis saime tantsida maakonna tantsupeol Kuressaares. Seejärel tantsurühma ei olnud. Esimese ja teises klassis juhendas meid Lea Läets, sellest aastast Merle Sillavee.”Kädile meeldivad õpetaja Andre Anise kehalise kasvatuse tunnid ja tema tunnivälised sporditrennid. „Teeme neis igasuguseid lihasteharjutusi. Algul tundub, et see ei olegi mingi pingutus, kuid tegelikult võtab täitsa läbi. Lihtsad liigutused, aga paari minutiga on higi lahti. Ta teeb meiega ka jalgpallitrenne. Eraldi jalgpallitrennis ma enam ei käi, sest üks huviring tuli juurde. Aega ei jagu, ehkki jalgpall mulle meeldib.”Milline huviala sul juurde tuli? „Puutööring. See on huvitav ja eriline. Ka varem olen meisterdamisringist osa võtnud, kuid siis oli enamasti pabervoltimine, aga puiduga tegeleda ja treipingi taha minna on hoopis midagi muud. Mulle puidutöö väga meeldib. Seni olen teinud võinoa, kulbi ja kausi, praegu on pooleli teise kausi treimine. Tundidest meeldib mulle kõige enam tüdrukute tööõpetusetund, kus kootakse, tikitakse ja õmmeldakse.”Kädi käib ka muusikakoolis. Ema sõnul sai muusikakooli minek edasi lükatud, kuni tütar vanemaks sai. „Ta tahtis väikselt väga muusikakooli minna, lasteaia viimasel aastal käisime eelkooliski ära, kuid ma ei olnud kindel, et saan alati teda sinna viia-tuua, kuna mul on vahetustega töö. Väga väikselt ei pea lapsed suurele pingele vastu. Me alustasime teadlikult hiljem. Soov, et ta seda tõesti tahab, on nüüd kinnitust leidnud,” lisas ema Kairi. Kädi alustas tänavu klaverimängu õppimist õpetaja Lolita Ääre juhendamisel, kodus on ta varem õppinud ukulele- ja veidi ka kitarrimängu.Kädi hangib teadmisi veel meediaringist ja kodutütarde üritustelt. „Meediaringis teeme arvutiga animatsiooni- ja multifilme või teeme ise nukud, pildistame need ja monteerime kokku. Sel sügisel võitsime Salme lastega vabariiklikul konkursil „Koolifilm 2017” filmiga „Pingviinid leiavad uue kodu” parima lastefilmi auhinna. Alustasime selle tegemist teises ja lõpetasime neljandas klassis.”Kuidas sinust kodutütar sai? „Kui eelmisel aastal tunniplaani saime, selgus et meil on ka võimalik kodutütardeks saada ja nendest üritustest osa võtta. Pidulik vastuvõtt vallamajas oli mullu 24. veebruaril.”Jääb vaid lisada, et nii paljude harrastuste kõrvalt on Kädi ka õppimises väga tubli. Kädi enda sõnul on ta nelja-viieline. Tunnistusel seni aga ainult viied.

Veel artikleid samast teemast »