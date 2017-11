EV100

TAGASIVAADE: Äge jalgpallitüdruk Kristina Teern

Esmaspäev, 20. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 20. november 2017. Kristina Teern. Foto: Vilma Rauniste Kristina Teern on sündinud 13. novembril 2004. aastal Kuressaares neljalapselises peres. Kristina on väga eriline oma harrastuse tõttu. Pole ju tavaline, et nelja aastane tüdruk on nukkude asemel kiindunud jalgpalli.



“Juba lasteaias hakkasin jalgpalli mängima ja viie-aastaselt trennis käima. Lasteaias oli treeneriks Maikko Mõlder, tema kutsuski mu jalgpallitrenni,” rääkis praegu Kuressaare gümnaasiumi kuuendas klassis õppiv Kristina, kes siiani treenib ja mängib FC Kuressaare ridades.



“Kooliks valisin Kuressaare gümnaasiumi, mulle meeldib see kool. Kuid kõige enam meeldib mulle siiski jalgpalli mängida. Olen ka võrkpallitrennis käinud, korvpall mulle ei meeldi. Tundidest meeldivad kõige enam kehaline kasvatus, matemaatika ning inimese-õpetus. Huviringides ma ei osale, sest aeg kulub spordile. Eelmisel aastal sain kutse U 15 tüdrukute Eesti jalgpallikoondisesse ja hakkasin käima ka treeningutel Tallinnas. Igas kuus oli üks treeningupäev. Kokku tuleb mul jalgpallitreeninguid neljal-viiel päeval nädalas, lisaks kergejõustikualad üldiseks arendamiseks. Kuid treener suunab mind ka kergejõustikuvõistlustele.”



Kristina tugevamad kergejõustikualad on visked-heited ja pikamaajooksud 1000 ja 2000 m. Ta on saanud neis ka poodiumikohti, näiteks Saare- ja Hiiumaa omavahelises mõõduvõtmises kaks karikat, ühe palliviskes ja teise jooksus. Oma trumpalas on tüdruk juba tõeline äss, lüües enim väravaid eelneval hooajal. Seda nii poiste kui ka tüdrukute võistkonnas kokku. Poiste võistkonnas oli Kristina ainus tüdruk. “Eelmisel hooajal lõin meie alagrupis kõige rohkem väravaid - 36 väravat ja sain karika. Sel aastal olen löönud 66 väravat.”



Liiga mängudel on Kristina seni saanudki võistelda kauem poiste võistkonnas. Tüdrukute treening-gruppi sellele vanusele lihtsalt polnud. Nüüd, vanuse tõttu ta poiste võistkonnas enam mängida ei tohtivat ja käib treeningutel tüdrukute võistkonnas ja FC Kuressaare naiskonnas. Kuid nooruse tõttu ta tänavu veel naiskonnas võistelda ei saavat. See ei tähenda võitluste vähesust, Kristina osaleb ema sõnul kõigil palliga seotud võistlustel. Ema Aire kinnitas, et poisid suhtuvad Kristinasse kui võrdsesse, mingit vahetegemist ei ole. Kui vaja, suudab ta ennast ka maksma panna. Seda vajadust aga tüdrukul oskusliku pallivaldamise tõttu ei ole.



Jalgpall on viinud ta Lätti ja Eesti erinevatesse paikadesse võistlustele, kus ta on saanud palju medaleid. Üle neljakümne, mõne ka kergejõustikus. Reisida talle meeldib. Perega on ta käinud Poolas, Soomes ja Rootsis.

Tihe treening-graafik on taganud aja hea planeerimise ja kasutamise. Ehkki treeningud Pärnus ja võistlusreisid põhjustavad koolist palju puudumisi, ei takista see tüdrukul olla nelja-viieline.



Kristinal on tulevikusihid juba seatud. Pärast gümnaasiumi lõpetamist kavatseb ta jätkata spordi ja jalgpalliga. “Kindlasti jätkan õpinguid spordi alal,” räägib Kristina. “Tahan muidugi veel kaua mängida, aga olen mõelnud ka jalgpallitreeneri ametile.” Tugev tahe spordis edasi jõuda on tal olnud lapsest saati.



Mis palli kõrvale veel mahub?



Kristina loetles, et lapsepõlve mängudest meeldis talle Tuki-tuki. Suur raamatusõber ta ei olevat, viimane loetud raamat oli olnud ühest jalgpallurist. Nutitelefon õnneks ka väga ei tõmba. “Ainult mõnikord, kui on igav. Kui toimub mingi huvitav kultuuriüritus või sõbranna kutsub, siis ikka lähen. Olen ka kodutütar ja vahel osa võtnud riigi tähtpäevaüritustest. Kodutütreks saamisel olin seitsme või kaheksane.”



Kodutütreks saamine oli samuti seotud jalgpalliga. FC Kuressaare jalgpalliklubi tegi ka koostööd kodukaitse organisatsioonidega. Nii need jalgpallihuvilised lapsed kodukaitse rühmitustega liitusid.



