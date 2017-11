EV100

TAGASIVAADE: Töökas ja andekas mitmel alal

Esmaspäev, 06. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 06. november 2017. FOTO: Karl Jakob Toplaan Seda saab öelda Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8. klassis õppiva Martin Vesbergi kohta. Martin sündis 27. nov. 2002. aastal Kuressaares.



“2010. a septembris alustasin kooliteed SÜG-is, klassijuhatajaks oli Margit Mägi. Kooli minnes oskasin lugeda. Mõne alaga tahtsin ise tegeleda, mõnda soovitasid vanemad, mida oleks kasulik, mõttekas arendada.



Harrastusi oli algklassidest saati – poistekoor, judo, jalg- ja rahvastepall, suusatamine, tegelesin ka soololaulmisega. Muusikakool tuli kolmandas klassis. Enda jagamist eri tegevuste vahel sai nii palju, et osast tuli loobuda. Judos olen käinud lasteaia viimasest aastast saati. Tänavu on üheksas aasta,” jutustas paljusid alasid harrastav Martin.



“Olen aru saanud, et judo arendab hästi koordinatsiooni, vastupidavust, jõudu ja painduvust. Judo on mulle väga hea põhja andnud, minu jaoks on see spordi alus. Esimene treener oli Heigo Kips.”



Suur sportlik kirg on Martinil veel purjetamise vastu, klass Zoom8. Tänavuse Eesti hooaja edetabelis oli Martin seitsmes.



“Maist septembrini purjetan, talvel tegelen aga judoga. Mul on kaks nooremat venda, kes ka judoringis käivad, vahel saan juba kodus judokoormuse kätte. Rohkem püsivaid spordialasid mul ei olegi. Korvpallist oli kerge loobuda minu lühikese kasvu tõttu.”



Kuidas muusika sinuni jõudis? “Kolm koolivenda käisid muusikakoolis, mulle tundus see huvitav. Kuna pool õppeaastast oli siis läbi, ootasin uut õppeaastat. Juunis käisin katsetel, olin päris närvis, et kas saan sisse. Sain. Pilliks on alt-saksofon ja õpetajaks Matis Männa. Kõigepealt tuli harjutada huulikusse puhumist, mis selle pilli puhul on väga oluline. Oluline on ka huule asend ja kopsumaht.



Tunnen, et harjutada tuleks enam, kuid väga kiire on olnud. Esimest korda mängisin linnaorkestris eelmise aasta septembris. Sel suvel vaimulike laulupeol ja 1. septembri rongkäigus SÜG-i traditsioonilisele aktusele lossiparki. See vaimulike laulupidu oli väga omapärane, kus sai orkestriga ka koraale mängitud.”



Loodus ja fotondus



“Kuressaares pole rebased mingi haruldus, siin on palju võimalusi loomi ja linde kohata. Juba enda koduaias olen üle 30 linnuliigi näinud. Loodushuvi sai alguse kodust. Meil on Valjala kandis maakoht, kus sai tihti käidud. Siis tuli linnuvaatlus, seejärel fotograafia ja kokku saigi loodusfotograafia. Lisaks natuke ka inimeste pildistamist.”



Kaamera on Martini kaaslaseks olnud kolm aastat. “Algul käisin pisikese kompaktkaameraga ringi. Kui sünnipäevaks Arne Aderi ja Urmas Tartese koostatud “Loodusfotograafia õpiku” sain, läks põnevaks. Siiamaani uurin seda õpikut, kiitus meestele, kes sellise materjali on kokku pannud.



Minul on sellest väga palju abi olnud. Selle raamatu põhjal tegin kaustiku, kuhu kõik NB! asjad kirja panin, sest sõnastus oli minu jaoks algul raske. Mitmeid kordi tuli lugeda, et kõigest aru saada, näiteks, mis asi on fokaalkaugus.”



Fotonduses on Martin saanud juba ka auhindu. “Tihti juhtub, et need pildid, mis konkursil auhinnatud saavad ehk mis rahvale kõige rohkem meeldivad, ei ole minu enda jaoks nii väärtuslikud kui mõned teised, mille sisse on pandud mitmeid kuid käimisi ja jälgimisi. Näiteks see minu kaelus-turteltuvi pilt, kus lind kuu taustal on, tuli lihtsalt.



Olime tulnud maalt, tõstsime kärult puupakkusid maha, kui nägin, et kuu on väljas ja tuvi kuu “haardes”. Ütlesin isale, et ta jätaks toimetamise korraks katki, tõin toast kaamera ja nii see auhinnatud pilt sündis. Laadisin need 7 – 8 pilti arvutisse üles, inimestele hakkas see meeldima. Minu üllatusena tunnistati see tänavu parimaks “Aasta linnu” fotoks. Sama pilt tuli ka “Metsiku looduse” fotokonkursil esikohale. Viiendas klassis sain bioloogiaõpetajaks Inge Vahteri.



Olles näinud, mis uurimustöid teised on teinud, tundus mulle see teadusevärk väga põnev. Inge soovitas mul endal meelisteema valida. Kui kord perega jalutama läksin, nägin esimest korda kaelus-turteltuvi, mis oli tollal nii eriline. Selle linnu nägemisega sai alguse uurimustöö, mis sai 2015. a mitu esikohta. Nii et turteltuvidega kokkupuutumine on mulle palju rõõmu toonud. Olen uurinud ka tutt-tiiru, hetkel uurin hahku.”



Ka tutt-tiiru uurimustöö tõi Martinile mitmeid häid kohti. Martin lisas, et lisaks töö sisule on oluline ka selle esitus. Oskusliku esituse eest kuuluvad noormehe tänud Rita Ilvesele, kellelt on ta saanud etlemisalased oskused, et žürii küsimustele ammendavaid vastuseid anda.

