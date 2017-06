EV100

TAGASIVAADE: Noor neiu väikese koha võlust ja suure maa võimalustest

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 12. juuni 2017. Astrid-Helena Teär. FOTO: Jane Prostang Täna räägib oma tegemistest Kihelkonna valla neiu, kes on saarlastele tuntud lauljate, Teäride sugupuust. Isa Karl on ka vallavolikogu staažikas esimees. See neiu on Astrid-Helena Teär, kes sündis 27. mail 1992. Ja ehkki vanust on tal vaid 25 aastat, on neiu eluraamatus palju märkimisväärset, mida riigi juubelirubriigis kajastada.



Oma lapsepõlvest rääkis Astrid-Helena ülivõrdes. „See on väga armas, kui saab väikeses kohas üles kasvada. Ühtehoidmise tunne ja koolitee on seda armsam ja kodusem. See on väikese koha võlu. Lapsepõlvekaaslased on sõbrad kogu eluks,” oli Astrid-Helenalt armas meenutus oma lapsepõlvest.



„Kihelkonna põhikooli lõpetamise järel asusin õppima Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG). See oli mu esimene kodust äraminek. Ühiselamus elamine ja suure kooliga sisseelamine võttis muidugi oma aja, sest muutusi oli palju. Kihelkonna koolis oli meid põhikooli lõpetades 11 õpilast, siin suur kool ja klass.



Õpitasemes mul aga probleeme ei tekkinud, sest Kihelkonna koolist sain väga head teadmised nii reaalainetes kui keeltes. Kõik, mille maakoolist kaasa sain, kulus gümnaasiumis ära. Kõige ilusamad mälestused pakkus kabaree-aeg. Ei saa salata, et SÜG andis väga hea stardijoone kõrgkooli minekuks, sest „õppima õppimine” tuli kindlasti SÜG-st. Aga eks saadud oskusi annab terve eluea lihvida.”



Järgmine tarkusetempel oli Tallinna tehnikaülikool, erialaks avalik haldus ja riigiteadused. „TTÜ-st olen saanud väga mitmekülgse hariduse oma ala parimatelt.”



WAF koor ja muud põnevat



Ülikooliaeg oli neiul väga viljakas. Pühendunud õppimise juures oli ta ka sotsiaalteaduskonna üliõpilasnõukogu liige. Lisaks veetis ta ühe semestri Brüsselis Euroopa Parlamendis praktikal, läbis Sloveenias suveülikooli programmi ning aitas korraldada sotsiaalteaduskonna tudengite haldusreisi Horvaatiasse.



„Ülikooli ajal olin ka õppejõu assistent, mis oli minu jaoks väga huvitav kogemus. Andsin esimese kuni kolmanda kursuse bakalaureuse tudengitele seminare avaliku eetika ja halduspoliitika ainetes. Kokku üle 90 tudengile. ”

Bakalaureuseõpingud lõpetas Astrid-Helena cum laude, mistõttu oli ta üks presidendi poolt Presidendilossi roosiaeda kutsutud edukatest koolilõpetajatest 2015. aastal.



Ülikooliaega mahtus ka liitumine WAF laulukooliga. „WAF on äge laulukool, kus õpetajateks Kadri Koppel, tuntud Maikeni lavanime all, Bert Pringi ja Anneli Pilpak. WAF kooriga oleme esinenud lahedates teleprojektides ja suurtel lavadel koos väga heade eesti lauljatega. Oleme üles astunud näiteks Saku suurhallis, Nordea kontserdimajas, Estonia kontserdisaalis ning esinenud Eesti Laulu finaalkontserdil „Su nägu kõlab tuttavalt” ,, George Michaeli tribüütkontsertšöul jm. Lisaks koorile toimuvad meil iganädalased vokaaltehnikatunnid ning valikainena olen arendanud ka laulukirjutamist. WAF-ga on mul palju toredaid mälestusi ja sealne seltskond on väga äge ja armas.”



Töö rahandusministeeriumis



Rahandusministeeriumi praktika järel alustas neiu tööd riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnas peaspetsialistina. „Töö riigihalduse teemadel mulle väga meeldib. Olen ühe Euroopa Sotsiaalfondi meetme projektijuht. Viime läbi erinevaid organisatsioonide arendamise projekte ning riigireformi tegevusi. Igapäevatöös viin näiteks läbi riigihankeid, mille raames tellin analüüse ja nõustamisteenuseid.



Teemad on huvitavad ja igapäevatöö mitmekülgne. Varsti algab ka Eesti eesistumine, mille raames saan erinevate ürituste juures osaleda, see kõik on põnev. Aga nädalavahetused püüan võimalusel Saaremaal veeta, kodu on kõige parem koht, kus töönädalate kiiret elutempot tasakaalustada. Kodukoha kohta olen kirjutanud ka ühe laulu, mis valmis mul Kihelkonna valla 20. juubeliks ja mida oli au ja rõõm ka 25. juubelisünnipäeval esitada.



Olen koduvallaga sama vana, mistõttu on need juubelid olnud mulle väga erilised. Minu esimene lugu kannab pealkirja „See on paik“ ning see on inspireeritud kodukandist, sealsetest inimestest ja perest.”



Siin lõiguke Astrid-Helena esimesest laululoomingust: See on paik, siin looklevad metsarajad, teed. Kõrvus helisemas kirkokella hääl. See on paik, kus tunned vihisemas tuult ja mereharjad saatmas kalureid on teel. Parim paik on see.



