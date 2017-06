EV100

Sõltumatuks saamise aastad 1990 – 1991

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Poliitiline olukord Ida-Euroopas ja Balti riikides eriti jõudis möödunud sajandi viimase kümnendi alguses selleni, et Nõukogude Liidu lagunemisprotsess tõi mitmetele sõjajärgselt hõivatud riikidele iseseisvumise võimaluse.



NSVL Ülemnõukogus võeti 27. detsembril 1989. aastal vastu kolme Balti vabariigi majandusliku iseseisvuse seadus ja mõisteti hukka ning tunnistati kehtetuks Molotov-Ribbentropi pakt. Eesti sealhulgas sai seejärel julgemalt samm-sammult hakata taastama oma vabariiki, mis oli välja kuulutatud juba 1918. aasta 24. veebruaril ja pidi kehtima Tartu rahulepingu (1920) põhjal igavesti. Seda murti 1940. aastal ja meie maa ning rahvas, läbi okupeerimiste ja sõjajärgsete keeruliste sündmuste püüeldes, trotsides ohte ja suuri kaotusi, sai lõpuks 20. augustil 1991 jälle vabaks ning sõltumatuks riigiks.



Aeg, mis meile anti



Vaadeldaval ajajärgul suutis Eesti NSV Ülemnõukogu rahvaliikumiste toel kehtestada rea kohalikke seadusi, mis soodustasid sobival hetkel astuda taas iseseisvuse teele. Seda riigimehelikku rolli etendas 18. märtsil 1990. aastal valitud saadikute kooseis, sealhulgas ka saarlased Arnold Rüütel, Liia Hänni, Kaljo Ellik, Andrei Prii ja Jüri Põld. Juba vabariigi kõrgeima võimuna hääletasid nad valdavas enamuses eelnimetatud 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul Eesti Vabariigi taasiseseisvumisotsuse poolt. Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök enne südaööd heliseb siiani paljude tookord televiisorite ees erutatult hinge avanud inimeste kõrvus.



Käsitletud ajajärgu oludest ja sündmustest kogu Eestis antakse kõige vahetumalt ülevaade raamatus “Eesti Kroonika 1990”, mis ilmus 1991. aastal.

Meie eesmärgiks on aga antud hetkel keskenduda sündmustele Saare maakonnas, sest nende toimumisest siin on juba möödunud enam kui veerand sajandit. Kogu elu ümberkorraldamine demokraatliku riigikorra loomiseks algas juba 1989. aasta 10. detsembril kohalike demokraatlike valimistega, millega pääses võimule palju uusi vabameelseid inimesi.



Nende teotahe sisaldas poliitilisi muutusi, turumajanduse kehtestamist, sotsiaalset pööret ja ühiskonna tasakaalustamist oma isamaa hüvanguks.

Kõigepealt muutus EKP poliitiline tegevus. Tuhandeid kommuniste loobus parteipiletist. Seoses Kingissepa rajooni ümbernimetamisega 22. jaanuaril 1990 Saare maakonnaks vaibus ka ideoloogiline võim oma kurikuulsate “vaibale kutsumistega”.



Prits Liblik loobus kohaliku rajoonikomitee esimese sekretäri ametist. Tema järglased aga olid järjest enam jalgealuse äralibisemise tõttu vähemvõimekad.

Eesti Kodanike Komitee liikmed avaldasid omakorda tugevamat survet rahva meelsust äratades. Väga üksikasjalikult on sellest oma mälestustes „Subjektiivne tagasivaade Eesti Kodanike Komiteedele Saaremaal“ kirjutanud Raul Salumäe (1960-2015) “Saaremaa Muuseumi kaheaasta raamatus 2011-2012”.



Autor kirjutab: „24. veebruaril 1990 toimunud Eesti Kongressi valimised kulgesid rõõmsa rahvusliku elevuse tähe all, mida soodustas ka ilus päikesepaisteline ilm. Kuressaares oli avatud vaid üks suur valimisjaoskond rajooni kultuurimajas.



Nagu mujalgi, oli ka siin viimase hetkeni võimalik end valimisjaoskondade juures Eesti Vabariigi kodanikuna registreerida. Selliste hiliste registreerijate vastuvõtmiseks oli EKK käsutuses eraldi väike saal maja teisel korrusel, mis registreerida soovijate tulvale kippus kitsaks jääma. Et ma olin Saaremaal kodanike komiteede eestvedajatest vist ainus, kes ei registreerunud Eesti Kongressi, tuli just minul olude sunnil päevakangelasest peakõneleja rollis üles astuda ka Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas toimunud ülelinnalisel Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.“



Samal ajal võttis ühel suurel nõupidamisel sõna kohalik mees maalt, Valjala ühismajandi agronoom Viktor Pints. Ta rääkis pisut Heinz Valgu hõikest: “Me võidame niikuinii! On kenad sõnad küll, aga see asi ilma tööta ei tule.



Lauluväljakul laulda ja tee peal ketti teha on põnev küll, aga kolhoosi põllul kartuleid noppida oli raske. Öeldakse, et nüüd on ärkamise aeg. Kui aga inimene hommikul ärkab, asub ta ju tööle, et raskusi võita.” See tähelepanek tõsise maamehe poolt ennustas tulevaste linnameeste meelevalda. Tegelikult lõi juba maavanema Ants Tammlehe asetäitja Mait Sooäär suhteid Rootsi Gotlandi saare võimudega suhteid, et saada meie uustalunike toetuseks sealt kasutatud põllutöömasinaid.



Ees seisis keeruline kevad, kus ilmus Edgar Savisaare algatusel vastuvõetud taluseadus, mis hiljem Mart Laari valitsemise ajal tühistamisele saadeti. Maa hakkas valguma vabaturule, kus tekkis mõiste “ääremaastumine”. Seal elu vaibus nagu juhtus ammendatud ja hüljatud kullakaevandustes, vaalapüügi tugisaartel või tavalises metsas, kust koondati metsavahid.



Turusuhted muutuvad



Varem hoitud suhted ja taristusüsteemid taandusid märkamatult uute ees., mis aga ei toiminud efektiivselt. Näiteks toiduainete nappus kutsus esile talongisüsteemi. 1991. aasta algusest piirati toiduainete vabamüüki. Väljastatud talongide alusel sai osta suhkrut 1 kg, jahu 2 kg, riisi ja mannat 1 kg, kohvi 1 purk lahustuvat, ehtsat 200 g, 1 pudel viina, ühe paari sokke, 2 elektripirni jne. Pealegi läks rubla järjest odavamaks ja inflatsiooni tõttu tõsteti ka palka.



Maavalitsus jagas väikeettevõtetele asutamislube. Algas kooperatiividelt üleminek oma ettevõtte erabisnisele. Rõõmupäevad olid need, kui välisraha ehk valuuta eest sai osta defitsiitkaupa. Mäletan, et sain Kuressaare valuutapoest sünnipäeva puhul osta pidulistele kolm pudelit šoti viskit soome markade eest. Milliseid sain omakorda giiditeenuste eest.



Politsei seisis alles reformeerimisel ja maakonna prefekt Tõnis Kukk oli sünnilt naaberküla mees. Korruptsioon sõnana kõnepruugis veel puudus. Majanduslikke nõuandeid jagas Kuressaares Aivar Sõrm. Tavaliselt oli see võimalik endise kultuurimaja nurga taga kohvikus. Ka välismaale sõiduks tuli hankida viisa erafirma kaasabil, mis töötas äärmiselt täpselt ja kohusetundlikult ning polnud mingit vajadust seista Tallinnas mõne välismaa saatkonna konsulaarametniku ukse taga pikas sabas.



Välismaalased saabusid Eestisse enamasti reisilaevaga Georg Ots, mis sõitis Tallinn-Helsingi vahel.



Maavalitsus murdis pead, kuidas jaotada kalapüügilimiiti ka valdadele, kus kalurid tahavad püüda kala oma inimestele. Näiteks pensionäridele anda odavamalt värsket räime, mis maal traditsiooniline toiduaine. Aga jäme ots püsis ikka veel Saare Kaluri käes.



Samal ajal aga mõeldi selles suurmajandis, kuidas reorganiseeruda äriühinguks. Sobivana leiti, et oleks vaja moodustada aktsiaselts, kus 34 % aktsiatest kuulub suurele aktsiaseltsile ja 66 % kantakse kolhoosnike aktsiaseltsile.



Orissaares avati Lääne-Eesti Panga osakond Urmas Treieliga eesotsas. Hilisemas konkurentsis ei olnud kõikidele erapankadele kohta. Samuti sai märgatavalt pikka kasvu mees Tarmo Pikner maavalitsuse välissuhete nõunikuks. Esialgu võis isegi arvata, et ta vahendab hakatuseks suurepäraste Muhu õunte müüki näiteks Soome, kus põhjapoolsel alal kasvatab õunapuu vaid kibedaid rohelisi punne.



Aga välissuhted ja -kaubandus on pikkade eelläbirääkimiste valdkond, kus põhjamaised pikad mehed ei jõua nõupidamislaua taga teise poole pisikeste käbedate meeste mõtetele pihta.



Nõunik sai mitmeid välisreise, aga elu näitas, et tema harrastus on olla hoopis kuulsate Saaremaa orhideede põhjalikuks tundjaks, mis talle tunnustuse tõi ja olla veel sõnaosav kolumnist. Nii see kiiretempoline elu tegijaid kasvatas.



Mereasjadest



Esiteks torkab silma, et saarlased osalesid ka jäämurdja Suur Tõll päästmisel. EKP keskkomitees kõrgel kohal töötanud Ain Soidla sekkumisel suudeti ajalooline laev vanarauaks lõikamisest päästa ja segastel aegadel tuua Kroonlinnast Tallinna, kus meie uuesti ärganud vabariigi vastavad jõud suutsid ta kontrolli alla võtta ja säilitada Eesti Meremuuseumile üleandmiseks.



Novembri lõpul 1991 tähistati Kuressaare Kuursaalis siin 1891 asutatud merekooli sajandat aastapäeva. Osavõtt oli rahvarohke ja ettekannetes avaldati lootust, et uutes oludes ehk õnnestub meremeestele erihariduse andmist Kuressaares jätkata. See lootus on osaliselt täitunud ja üllatavalt on kosunud siinsete randade kunagise kuulsusrikka laevaehituse areng uue tarkuse ja tehnika abil, kui pidada silmas tänast Nasva töölaevade laevatehast (Baltic Workboats).



Taastati väikelaevadega ühenduse pidamine üle Soela väina Hiiumaaga. Tegijatega liitus ka Leisist pärit Tiit Jõgi, praegune tuntud laevakapten ja laevamudelite meister.



Turismist



Muhu saarel hakkas ilmuma esimesena valla ajaleht, kus avaldati ka kõikide saarelt pärit kuulsate kaptenite elulood. Osa neist on kuulsaks saanud Rootsis ja Ameerika Ühendriikides.



Juba üheksakümnenda aasta alguses peeti Kuressaares osavõturohke konverents, kus võeti vaatluse alla Saaremaa puhkemajanduse olukord ja võimalused. Esinejad rõhutasid, et esmalt on vaja korda teha huviobjektid ja alustada nende tutvustamisega. Suured võimalused on arendada raviturismi.

Arvati, et Loode tammik tuleks korrastada ja avada puhkealana, kus on ka spordirajatisi. Unistati suurelt, sest karm looduskaitseline meelsus tekkis hiljem. Eeskujuks toodi ka Gotlandi saart, kus leidub häid turismi korraldamise kogemusi. Esimesed sidemed olid juba sõlmitud.



Soovitati tegeleda ka taluturismiga ja tutvustada meie käsitöö meistrite töösaavutusi. Ei unustatud laia silmaringiga giidide ettevalmistamise teravat vajadust. Tegelikult juba hakkas soomlasi saabuma. Kohapealseid keeleoskajaid leidus veel napilt.



Kuressaare linnapea Taivo Lõuk pidas oluliseks korrastada linna väljanägemist. Mitte ainult välismaalaste pärast, vaid ta toonitas, et ka igal saar-lasel peab olema oma kaunis Saaremaa ja mõnus Kuressaare.



Häid lootusi pandi ka Saarte Instituudi asutamise kavale, et tulevikus uurida rohkem saarte eripära ja rikastada pädevat informatsiooni.



Tagasi mõeldes



Tolleaegsetele kõiki vapustanud sündmustele tagasi vaadates tekib ka kahtlev küsimus: mis oleks meist ja meie iseseisvumise taastamisest saanud siis, kui 19. augustil kell 6.05 (Moskva aja järgi) riigipöörajate, nimetatud ka putšistideks, esindaja Gennadi Janajevi teade televisioonis, et Mihhail Gorbatšov on tervisliku seisundi tõttu ametist tagandatud ja tema, Janajev, on asunud presidendi ametikohuste täimisele, oleks saanud pikemaks tõelisuseks? Kell 6.23 teatati sellest ka ÜRO-le.



Sellele järgnenud kahe päeva jooksul rippus Nõukogude Liit tundmatu kuristiku kohal. Tol hetkel ei päästnud meid veel Venemaa president Boris Jeltsin, vaid Eestis asuvate sõjaväeosade riigipöördega mitte kaasaminemist mõjutas Leningradi linnapea Anatoli Sobtšak, kes nähes putšistide nõrkust ja tundes leningradlaste meelsust, pidas aktiivselt piirkonna sõjaväejuhtide ja kõrgemate komandöridega nõu. Sealhulgas ka Leningradi külje all paikneva õhutõrjearmee staabiga, kelle alluvuses olid ka raketiväelased Saaremaal. Pealegi ei olnud meil enam suuri jalaväeüksusi ega rünnakrühmi. Tallinnas hoidis Arnold Rüütel otseseid suhted üksteise mõistmiseks mereväe kohaliku ülema ja Pihkva dessantdiviisi esindajatega. Taoline tegevus aitas võita aega nõrgenenud võimuga Gorbatšovi tagasipöördumiseni Moskvasse. Selleks ajaks oli Eesti Ülemnõukogu esimees Ülo Nugis haamrilöögiga meie iseseisvuse välja kuulutanud.



Tundsime ennast rahulikul Saaremaal justkui saatuse sõrme liigutaja selja taga turvatsoonis.



Arusaadavalt seisid nõukogude sõjaväelased ja piirivalvurid veel mõnda aega paigal ja teenistus jätkus uute läbirääkimiste ja suurte otsusteni.



Lahkujatest



Paari sõnaga on kohane meenutada aga kõnesolevail aastail ja muutuvas ajas surma läbi lahkunud silmapaistvamaid tegijaid. 1990. aasta veebruarikuu lõpul suri kaks kolhoosi esimeest. 27. veebruaril lahkus Matvei Mulenok, kes oli sündinud 1923 Novosibirski oblastis, hariduselt kooliõpetaja, kuid Eesti korpuse kaudu jõudnud Saaremaale, kus oli Kungla, Hommiku ja Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi esimees.



28. veebruaril lahkus Edgar Rahnik, kes oli sündinud 1920 Pihtla vallas, lõpetanud Kõljala põllutöökooli ja Olustvere tehnikumi, olnud Kaalis ärijuht ja Valjala kolhoosi esimees. 27. veebruaril 1990 suri ka Saare tööstuskombinaadi direktor Ralf Eist, kes oli sündinud 1929 Pihtla vallas. Etnograaf ja rahvakeele koguja Aadu Toomessalu, kes oli sündinud 1916 Leisi vallas, elas Laimjala vallas ja suri 15. oktoobril 1990. Tema kogutud etnograafiline aines on hindamatu väärtusega.



Elavad jätkasid elu ja tööd vaba isamaa hüvanguks. Autor: Bruno Pao Esmaspäev, 05. juuni 2017.NSVL Ülemnõukogus võeti 27. detsembril 1989. aastal vastu kolme Balti vabariigi majandusliku iseseisvuse seadus ja mõisteti hukka ning tunnistati kehtetuks Molotov-Ribbentropi pakt. Eesti sealhulgas sai seejärel julgemalt samm-sammult hakata taastama oma vabariiki, mis oli välja kuulutatud juba 1918. aasta 24. veebruaril ja pidi kehtima Tartu rahulepingu (1920) põhjal igavesti. Seda murti 1940. aastal ja meie maa ning rahvas, läbi okupeerimiste ja sõjajärgsete keeruliste sündmuste püüeldes, trotsides ohte ja suuri kaotusi, sai lõpuks 20. augustil 1991 jälle vabaks ning sõltumatuks riigiks.Vaadeldaval ajajärgul suutis Eesti NSV Ülemnõukogu rahvaliikumiste toel kehtestada rea kohalikke seadusi, mis soodustasid sobival hetkel astuda taas iseseisvuse teele. Seda riigimehelikku rolli etendas 18. märtsil 1990. aastal valitud saadikute kooseis, sealhulgas ka saarlased Arnold Rüütel, Liia Hänni, Kaljo Ellik, Andrei Prii ja Jüri Põld. Juba vabariigi kõrgeima võimuna hääletasid nad valdavas enamuses eelnimetatud 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul Eesti Vabariigi taasiseseisvumisotsuse poolt. Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök enne südaööd heliseb siiani paljude tookord televiisorite ees erutatult hinge avanud inimeste kõrvus.Käsitletud ajajärgu oludest ja sündmustest kogu Eestis antakse kõige vahetumalt ülevaade raamatus “Eesti Kroonika 1990”, mis ilmus 1991. aastal.Meie eesmärgiks on aga antud hetkel keskenduda sündmustele Saare maakonnas, sest nende toimumisest siin on juba möödunud enam kui veerand sajandit. Kogu elu ümberkorraldamine demokraatliku riigikorra loomiseks algas juba 1989. aasta 10. detsembril kohalike demokraatlike valimistega, millega pääses võimule palju uusi vabameelseid inimesi.Nende teotahe sisaldas poliitilisi muutusi, turumajanduse kehtestamist, sotsiaalset pööret ja ühiskonna tasakaalustamist oma isamaa hüvanguks.Kõigepealt muutus EKP poliitiline tegevus. Tuhandeid kommuniste loobus parteipiletist. Seoses Kingissepa rajooni ümbernimetamisega 22. jaanuaril 1990 Saare maakonnaks vaibus ka ideoloogiline võim oma kurikuulsate “vaibale kutsumistega”.Prits Liblik loobus kohaliku rajoonikomitee esimese sekretäri ametist. Tema järglased aga olid järjest enam jalgealuse äralibisemise tõttu vähemvõimekad.Eesti Kodanike Komitee liikmed avaldasid omakorda tugevamat survet rahva meelsust äratades. Väga üksikasjalikult on sellest oma mälestustes „Subjektiivne tagasivaade Eesti Kodanike Komiteedele Saaremaal“ kirjutanud Raul Salumäe (1960-2015) “Saaremaa Muuseumi kaheaasta raamatus 2011-2012”.Autor kirjutab: „24. veebruaril 1990 toimunud Eesti Kongressi valimised kulgesid rõõmsa rahvusliku elevuse tähe all, mida soodustas ka ilus päikesepaisteline ilm. Kuressaares oli avatud vaid üks suur valimisjaoskond rajooni kultuurimajas.Nagu mujalgi, oli ka siin viimase hetkeni võimalik end valimisjaoskondade juures Eesti Vabariigi kodanikuna registreerida. Selliste hiliste registreerijate vastuvõtmiseks oli EKK käsutuses eraldi väike saal maja teisel korrusel, mis registreerida soovijate tulvale kippus kitsaks jääma. Et ma olin Saaremaal kodanike komiteede eestvedajatest vist ainus, kes ei registreerunud Eesti Kongressi, tuli just minul olude sunnil päevakangelasest peakõneleja rollis üles astuda ka Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas toimunud ülelinnalisel Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.“Samal ajal võttis ühel suurel nõupidamisel sõna kohalik mees maalt, Valjala ühismajandi agronoom Viktor Pints. Ta rääkis pisut Heinz Valgu hõikest: “Me võidame niikuinii! On kenad sõnad küll, aga see asi ilma tööta ei tule.Lauluväljakul laulda ja tee peal ketti teha on põnev küll, aga kolhoosi põllul kartuleid noppida oli raske. Öeldakse, et nüüd on ärkamise aeg. Kui aga inimene hommikul ärkab, asub ta ju tööle, et raskusi võita.” See tähelepanek tõsise maamehe poolt ennustas tulevaste linnameeste meelevalda. Tegelikult lõi juba maavanema Ants Tammlehe asetäitja Mait Sooäär suhteid Rootsi Gotlandi saare võimudega suhteid, et saada meie uustalunike toetuseks sealt kasutatud põllutöömasinaid.Ees seisis keeruline kevad, kus ilmus Edgar Savisaare algatusel vastuvõetud taluseadus, mis hiljem Mart Laari valitsemise ajal tühistamisele saadeti. Maa hakkas valguma vabaturule, kus tekkis mõiste “ääremaastumine”. Seal elu vaibus nagu juhtus ammendatud ja hüljatud kullakaevandustes, vaalapüügi tugisaartel või tavalises metsas, kust koondati metsavahid.Varem hoitud suhted ja taristusüsteemid taandusid märkamatult uute ees., mis aga ei toiminud efektiivselt. Näiteks toiduainete nappus kutsus esile talongisüsteemi. 1991. aasta algusest piirati toiduainete vabamüüki. Väljastatud talongide alusel sai osta suhkrut 1 kg, jahu 2 kg, riisi ja mannat 1 kg, kohvi 1 purk lahustuvat, ehtsat 200 g, 1 pudel viina, ühe paari sokke, 2 elektripirni jne. Pealegi läks rubla järjest odavamaks ja inflatsiooni tõttu tõsteti ka palka.Maavalitsus jagas väikeettevõtetele asutamislube. Algas kooperatiividelt üleminek oma ettevõtte erabisnisele. Rõõmupäevad olid need, kui välisraha ehk valuuta eest sai osta defitsiitkaupa. Mäletan, et sain Kuressaare valuutapoest sünnipäeva puhul osta pidulistele kolm pudelit šoti viskit soome markade eest. Milliseid sain omakorda giiditeenuste eest.Politsei seisis alles reformeerimisel ja maakonna prefekt Tõnis Kukk oli sünnilt naaberküla mees. Korruptsioon sõnana kõnepruugis veel puudus. Majanduslikke nõuandeid jagas Kuressaares Aivar Sõrm. Tavaliselt oli see võimalik endise kultuurimaja nurga taga kohvikus. Ka välismaale sõiduks tuli hankida viisa erafirma kaasabil, mis töötas äärmiselt täpselt ja kohusetundlikult ning polnud mingit vajadust seista Tallinnas mõne välismaa saatkonna konsulaarametniku ukse taga pikas sabas.Välismaalased saabusid Eestisse enamasti reisilaevaga Georg Ots, mis sõitis Tallinn-Helsingi vahel.Maavalitsus murdis pead, kuidas jaotada kalapüügilimiiti ka valdadele, kus kalurid tahavad püüda kala oma inimestele. Näiteks pensionäridele anda odavamalt värsket räime, mis maal traditsiooniline toiduaine. Aga jäme ots püsis ikka veel Saare Kaluri käes.Samal ajal aga mõeldi selles suurmajandis, kuidas reorganiseeruda äriühinguks. Sobivana leiti, et oleks vaja moodustada aktsiaselts, kus 34 % aktsiatest kuulub suurele aktsiaseltsile ja 66 % kantakse kolhoosnike aktsiaseltsile.Orissaares avati Lääne-Eesti Panga osakond Urmas Treieliga eesotsas. Hilisemas konkurentsis ei olnud kõikidele erapankadele kohta. Samuti sai märgatavalt pikka kasvu mees Tarmo Pikner maavalitsuse välissuhete nõunikuks. Esialgu võis isegi arvata, et ta vahendab hakatuseks suurepäraste Muhu õunte müüki näiteks Soome, kus põhjapoolsel alal kasvatab õunapuu vaid kibedaid rohelisi punne.Aga välissuhted ja -kaubandus on pikkade eelläbirääkimiste valdkond, kus põhjamaised pikad mehed ei jõua nõupidamislaua taga teise poole pisikeste käbedate meeste mõtetele pihta.Nõunik sai mitmeid välisreise, aga elu näitas, et tema harrastus on olla hoopis kuulsate Saaremaa orhideede põhjalikuks tundjaks, mis talle tunnustuse tõi ja olla veel sõnaosav kolumnist. Nii see kiiretempoline elu tegijaid kasvatas.Esiteks torkab silma, et saarlased osalesid ka jäämurdja Suur Tõll päästmisel. EKP keskkomitees kõrgel kohal töötanud Ain Soidla sekkumisel suudeti ajalooline laev vanarauaks lõikamisest päästa ja segastel aegadel tuua Kroonlinnast Tallinna, kus meie uuesti ärganud vabariigi vastavad jõud suutsid ta kontrolli alla võtta ja säilitada Eesti Meremuuseumile üleandmiseks.Novembri lõpul 1991 tähistati Kuressaare Kuursaalis siin 1891 asutatud merekooli sajandat aastapäeva. Osavõtt oli rahvarohke ja ettekannetes avaldati lootust, et uutes oludes ehk õnnestub meremeestele erihariduse andmist Kuressaares jätkata. See lootus on osaliselt täitunud ja üllatavalt on kosunud siinsete randade kunagise kuulsusrikka laevaehituse areng uue tarkuse ja tehnika abil, kui pidada silmas tänast Nasva töölaevade laevatehast (Baltic Workboats).Taastati väikelaevadega ühenduse pidamine üle Soela väina Hiiumaaga. Tegijatega liitus ka Leisist pärit Tiit Jõgi, praegune tuntud laevakapten ja laevamudelite meister.Muhu saarel hakkas ilmuma esimesena valla ajaleht, kus avaldati ka kõikide saarelt pärit kuulsate kaptenite elulood. Osa neist on kuulsaks saanud Rootsis ja Ameerika Ühendriikides.Juba üheksakümnenda aasta alguses peeti Kuressaares osavõturohke konverents, kus võeti vaatluse alla Saaremaa puhkemajanduse olukord ja võimalused. Esinejad rõhutasid, et esmalt on vaja korda teha huviobjektid ja alustada nende tutvustamisega. Suured võimalused on arendada raviturismi.Arvati, et Loode tammik tuleks korrastada ja avada puhkealana, kus on ka spordirajatisi. Unistati suurelt, sest karm looduskaitseline meelsus tekkis hiljem. Eeskujuks toodi ka Gotlandi saart, kus leidub häid turismi korraldamise kogemusi. Esimesed sidemed olid juba sõlmitud.Soovitati tegeleda ka taluturismiga ja tutvustada meie käsitöö meistrite töösaavutusi. Ei unustatud laia silmaringiga giidide ettevalmistamise teravat vajadust. Tegelikult juba hakkas soomlasi saabuma. Kohapealseid keeleoskajaid leidus veel napilt.Kuressaare linnapea Taivo Lõuk pidas oluliseks korrastada linna väljanägemist. Mitte ainult välismaalaste pärast, vaid ta toonitas, et ka igal saar-lasel peab olema oma kaunis Saaremaa ja mõnus Kuressaare.Häid lootusi pandi ka Saarte Instituudi asutamise kavale, et tulevikus uurida rohkem saarte eripära ja rikastada pädevat informatsiooni.Tolleaegsetele kõiki vapustanud sündmustele tagasi vaadates tekib ka kahtlev küsimus: mis oleks meist ja meie iseseisvumise taastamisest saanud siis, kui 19. augustil kell 6.05 (Moskva aja järgi) riigipöörajate, nimetatud ka putšistideks, esindaja Gennadi Janajevi teade televisioonis, et Mihhail Gorbatšov on tervisliku seisundi tõttu ametist tagandatud ja tema, Janajev, on asunud presidendi ametikohuste täimisele, oleks saanud pikemaks tõelisuseks? Kell 6.23 teatati sellest ka ÜRO-le.Sellele järgnenud kahe päeva jooksul rippus Nõukogude Liit tundmatu kuristiku kohal. Tol hetkel ei päästnud meid veel Venemaa president Boris Jeltsin, vaid Eestis asuvate sõjaväeosade riigipöördega mitte kaasaminemist mõjutas Leningradi linnapea Anatoli Sobtšak, kes nähes putšistide nõrkust ja tundes leningradlaste meelsust, pidas aktiivselt piirkonna sõjaväejuhtide ja kõrgemate komandöridega nõu. Sealhulgas ka Leningradi külje all paikneva õhutõrjearmee staabiga, kelle alluvuses olid ka raketiväelased Saaremaal. Pealegi ei olnud meil enam suuri jalaväeüksusi ega rünnakrühmi. Tallinnas hoidis Arnold Rüütel otseseid suhted üksteise mõistmiseks mereväe kohaliku ülema ja Pihkva dessantdiviisi esindajatega. Taoline tegevus aitas võita aega nõrgenenud võimuga Gorbatšovi tagasipöördumiseni Moskvasse. Selleks ajaks oli Eesti Ülemnõukogu esimees Ülo Nugis haamrilöögiga meie iseseisvuse välja kuulutanud.Tundsime ennast rahulikul Saaremaal justkui saatuse sõrme liigutaja selja taga turvatsoonis.Arusaadavalt seisid nõukogude sõjaväelased ja piirivalvurid veel mõnda aega paigal ja teenistus jätkus uute läbirääkimiste ja suurte otsusteni.Paari sõnaga on kohane meenutada aga kõnesolevail aastail ja muutuvas ajas surma läbi lahkunud silmapaistvamaid tegijaid. 1990. aasta veebruarikuu lõpul suri kaks kolhoosi esimeest. 27. veebruaril lahkus Matvei Mulenok, kes oli sündinud 1923 Novosibirski oblastis, hariduselt kooliõpetaja, kuid Eesti korpuse kaudu jõudnud Saaremaale, kus oli Kungla, Hommiku ja Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi esimees.28. veebruaril lahkus Edgar Rahnik, kes oli sündinud 1920 Pihtla vallas, lõpetanud Kõljala põllutöökooli ja Olustvere tehnikumi, olnud Kaalis ärijuht ja Valjala kolhoosi esimees. 27. veebruaril 1990 suri ka Saare tööstuskombinaadi direktor Ralf Eist, kes oli sündinud 1929 Pihtla vallas. Etnograaf ja rahvakeele koguja Aadu Toomessalu, kes oli sündinud 1916 Leisi vallas, elas Laimjala vallas ja suri 15. oktoobril 1990. Tema kogutud etnograafiline aines on hindamatu väärtusega.Elavad jätkasid elu ja tööd vaba isamaa hüvanguks.

Veel artikleid samast teemast »