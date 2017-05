EV100

Rahvas püüdleb vabaduse poole. Aastad 1988-1989

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Autor: Bruno Pao Esmaspäev, 22. mai 2017. Saarlased Balti ketis Rapla rajoonis. Enno Rauna foto. Läinud sajandi kaheksakümnendate lõpust on meie rahva mällu jäänud tung vabadusele ja iseseisvusele. Mälestused kõnelevad sõnavõimsatest rahvakoosolekutest, äratusest lehvivate sinimustvalgete lippudega lauluväljakul Tallinnas, kus sõna ja laul lausa voogas maale ja merele.



Ja me ei unusta käsikäes inimeste sidumist. nii ennast kui kaasrõhutuid ühendavasse Balti ketti. Saarlased heiskasid rahvuslipu linnuse torni, nõudsid muudetud kohanimede ennistamist ja pidasid võimsa koosoleku linna keskväljakul. Ehmunud kommunistide silmade all pudenes nõukogude võim vääramatult ajalooheitmete kasti.



Seda uutmise tuhinas sündinud, meie Balti riikide põliste väärtuste taas esilepääsu on piisavalt uuritud ja kirjeldatud.



Siinkirjutaja eelistab lisada põgusat lisavaadet isiklikult kaasaelatud sündmustele seetõttu, et oli antud õnne meie taasiseseisvumise aastaid läbi elada nii mandril kui Saaremaal, sest 1987. aastal alanud põllumajandusliku ajakirjaniku ametist jõudsin 1989. aasta septembris osalema Muhu valla arendusnõuniku ametisse kuni 1994. aastani. Ühe sõnaga: olin piisavalt silmitsi sündmuste sees. Vahetult tehtud märkmed on suures osas säilinud.



Iseseisvumise idee oli peamine



Märkmeid sirvides meenuvad Agrotööstuse Komitee (ATK, nii nimetati tollal põllumajandusministeeriumi) kolleegiumid, kus arutati riiklikku olukorda ja eriti toiduainete tootmise, kaubanduse ning varustamise probleeme. Kõikjal oli tekkinud puudujääke ja abitust. Nõukogude riik ei tulnud enam toime tööstuse kaasajastamise ja rahva toitmise probleemidega. Valitsev plaanimajandus sattus ummikusse.



Suured sõnad edusammudest osutusid valitseva võimu väetiks propagandaks. See demoraliseeris inimesi ja nad otsisid väljapääsu. Tallinnas sündis uuendajate kitsas ringis isemajandava Eesti ( IME) idee, mis esialgu pidas silmas isetegevuses autonoomsuse saavutamist. See teostus Perestoika toetuseks Rahvarinde asutamisega, mille kuulutas 13. aprillil 1988 telesaates „Mõtleme veel“ välja Edgar Savisaar.



Radikaalsemalt mõtlevad isamaalised noored inimesed aga taotlesid olukorras, kus meie alal seisis valvel ligi 100 000 venekeelsetele käskudele alluvat sõjameest, takistamaks meie 1940. aastal kaotatud täieliku, tingimusteta iseseisvuse taastamist järjepidevuse alusel. Nimetatud kahe poole vahelised erimeelsused uues olukorras vabanemise sihtide saavutamiseks hoidsid pinget mitmeid aastaid ja tõusevad veel tänapäevalgi esile memuaarides.



Saaremaale oli oluline järk-järgult saada tagasi maakonna nimi ja staatus, nimetada saare pealinn uuesti Kuressaareks ja heita makulatuuri rajooni ajalehe mõttetu nimi, andes olulistele asjadele nende õiged ja ausad vanad nimed. 14. aprillil 1988 otsustatigi rajoonilehe nimetus muuta Kommunismiehitaja asemel Saarte Hääleks. Järgmisel aastal 2. juunil alustas ka ilmumist maavalitsuse ajalehena Meie Maa.



Nende kaudu sai elanikkond kujundada oma seisukohti. Kelle juurde koonduda, kuhu on minek. Veelgi enam osutus võimalikuks käänata nõukogude võimu ideoloogiat ja selle tegusust allamäge, kui 14. juunil 1988. aastal asendati Moskva kaalutlusel kohapeal kõige üle otsustaja, EKP keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino.



Venestamise poliitika lõppes ja võimule sai rahvusliku suuna pooldaja, Hiiumaal sündinud poliitik ja diplomaat Vaino Väljas. Mäletan Lauluväljaku tohutul rahvakogunemisel sinimustvalgete lippude all pingile püsti ronides tema esimest avalikku kõnet pärast Kesk-Ameerikast tagasitulekut.



Ta rääkis muutuvast ajast ja kohalikust elust. Kohalikud otsustajad peavad samuti kohanema muutuva aja nõuetega. Mis vastavad rahva soovidele. Rahvas soovis ise saada oma maa peremeheks. Töökohas saatis toimetaja mind mõõda maad ringi liikuma, et uueneva elu märke tabada.



Tuli sõita vana maasturiga GAZ-69 Tallinnast Jäärjasse esimese talu sündi kaema, sealt Haanjasse, kus arenesid käsitöötalude mõtted. Edasi Avinurme kanti ja sealt Järvamaale, kus Restu mehed otsustasid jätkata suurmajandi vormis.



See mõtlemise ja otsustamise protsess oli justkui maa muhenemine pärast külma talve igas maanurgas, kus hakkasid uuesti sündima esimesed iseseisvad Eesti talud. Noore põlve kodukandis Saaremaal pooldas rajooni täitevkomitee esimees Ants Tammleht Rahvarinde poliitikat ja temast sai 1990. aastal Saare maavanem.



Tema ettevõtmisel ja Arnold Rüütli toetusel said tol korral Kuressaare linn ja Muhu vald esimestena Eestis taastatud demokraatlikud omavalitsused, mis pidid lahendama tulevikus elu kestvuse mured kohapeal oma aja ära elanud külanõukogude asemel.



Kohalik elu



Mandri ja Saaremaa vahel haldas Muhu külanõukogu piirkonda koos maaharimise ja loomakasvatusega Muhu kolhoos (maakasutus üle 15 tuhande hektari) oma keskustega Piiril, Hellamaal ja Liival.



Põllumajandussaaduste tootmiskulud taolises suures majandis olid suhteliselt suured sisemise transpordi osakaalu poolest ja keerulised aluspinna keemilise saastumise tõttu, mis rikkus kaevuvett.



Kolhoos kandis ka saare elanike enamuse sotsiaalkulud ning kultuuri säilimise majanduslikud mured. Kalandust korraldas Nõmmkülas Saare Kaluri kolhoos. Seaninal paiknes ka suur kalatööstus, mille toodang viidi valdavas osas Venemaale.



Kuivastu sadamas Suure väina ääres kontrollis reisijate passe piirivalve. Me elasime kümne tuhande kilomeetri pikkuse suurriigi läänepiiril. Alates 1989. aastast lubati piiripunkti aprillikuust kuni oktoobrini läbida külanõukogude poolt kinnitatud kutsekaardiga.



Vaatamata võimu- ja jõuküllusele sotsialismileer murenes ja meie rahva meeled samuti.



Toimusid rahvakoosolekud. Algul ametiühingu raames. Kommunistliku partei üritustel piirduti ettevaatlike omavaheliste vestlustega.



Esimene suurem rahvakoosolek Muhus Nõmmkülas toimus 1. juunil 1989, millest osa võtsin, sest meil oli Muhus suvekodu. Juhatas kalandustegelane ja Eesti NSV ülemnõukogu saadik Andrei Prii. Roheliste esindaja Ago Kaljuste nõudis kiiresti oma valla taastamist.



Jüri Ling kartis võimumeeste vahelesegamist. Mõni oletas, et vallal on vaid maagiline mõju. Tootmisvahendid on veel kõik suurmajandi käes. Andrei Prii arvas, et kalandussektor tuleb muuta aktsiaühinguks. Saarel olid veel tegevad 50 kutselist kalurit.



Majanduse sotsialistlikud suurvormid olid oma aja ära elanud. Saaremaa sai juba aastaid riigilt 12 miljonit rubla dotatsiooni, et ära elada. Olukorrast väljatulekuks tuleb moodustada kohalik arenduskomisjon, kes analüüsib olukorda ja koostab arenguplaani, millest selgub missugune hakkab Muhu saar edaspidi välja nägema. See ettepanek rahvale meeldis.



Kohe asuti esitama sobivate komisjoni liikmete nimekirja. Keegi hõikas kohapealt ka minu nime. Hakaku kirjatoimetajaks. Jutult mindi üle tegudele. Appi tuli ka veebruari lõpul Tallinnas asutatud Muhu Selts eesotsas Ülo Rehepapiga.



Jaanipäeva eel tulid selle liikmed kalmistuid korrastama. Tasudes oma auvõlga esivanemate vastu .Augustis saadi olukorrast ülevaade paberile ja 1. septembrist võeti mind külanõukogus tööle valla arendusnõuniku ametis, millise töökoha ellu kutsumist mujal veel kaaluti.



Ja kui sama aasta 10. detsembril toimusid kohalike nõukogude vabad, demokraatlikud valimised, oli meie arengugrupil valla arenguplaani algne variant ettekandmiseks valmis.



Soovitasime isegi tulevase vallavanema kandidaadiks Muhust pärit poliitiku Jüri Räime, kellel varasemalt kogutud piisavad kogemused rajooni organisatsioonide juhtimisel ning oluliste ettevõtmiste korraldamisel. Ta oli oma eelmisest töökohast kodusaarelt saadud usaldusele toetudes loobunud kogu Saaremaa juhtimisest.



Tema vastutada olnud ka Viktor Kingissepa 100. sünniaastapäevaks märtsis 1988 Kuressaare Vabaduse platsile ausamba püstitamine. Lõpuks osutus see, Rein Ristlaane käsuliini sihtpunktis, tühja jooksnud mõtteks.



Rahvas nõudis seal platsil varem seisnud Vabadussõjas langenud saarlaste ausamba taastamist. Vabaduse eest valatud veri põletab paljude hinge igavesti.

Oli ka aeg, sest Vaino Väljas kärpis juba EKP rajoonikomiteede töötajate arvu poole võrra töömahu drastilise vähenemise tõttu. Uued inimesed asusid elu pöörama. Rajooni uus, valitud nõukogu tulevase volikogu ülesannetes, koosnes 41 liikmest, kellest suurem osa olid uued tegijad.



Nende hulgas ka vapraid vabaduse vendi, kes jõuluks heiskasid linnuse torni sinimustvalge lipu. Küllap see paistis ka Aia tänaval asunud raketiväe üksuse staapi kenasti ära. Aga Berliinis toksiti juba müüri ida ja lääne ühiskonna vahel. Tuumapommidega lõhkepäid seisis positsioonil mõlemal poolel.



Nende aastate ohtudest



Kui Karl Vaino kutsuti tööle Moskvasse ja Vaino Väljasele anti mandaat Eestis olukorda muuta, ei olnud siiski teada, kaua see mandaat kehtib. Tallinna kesklinnas, Valges majas juhtimine muutus, kuid suur osa sealsest kaadrist jäi kohale oma juurdunud veendumistega. Nagu Kremliski.



Rajoonid olid aga osakondade kontrolli all. Hullema päästis koondamine ja allpoolne toetus, eriti maal. Tallinnas oli venekeelset elanikkonda 53,5 protsenti.

Interrinde initsiatiivgrupp kaheksa “gesehvti” mehega eesotsas tõstis pead 3. juunil 1988. Nende selja taga paljud sõjaveteranid, Kogan, varus 15 000 inimest nimekirjade alusel. Kerkisid emotsioonid kodakondsuse ja riigikeele suhtes. Mõne päeva jooksul suurte ettevõtete stagnajõud ühinesid. Leidus oma mehi, kes veeretasid kaitseks Toompea ette suuri kive.



Noppeid infokandjatelt



Ameerika Ühendriigid lõpetasid Venemaale toiduvilja müümise, Kanadast veel sai. Eestis oli aastate jooksul rukkikasvatus järsult langenud. Liha sattus töörahva poodidesse harva. Kui leiba ka enam ei küpsetata, siis keedame kartuleid! IME ei andnud poolteise aasta jooksul reaalset abi, rohkem targutati.

Hüppepakk osutus nigelaks. Aga oli mõtlejaid ja tegijaid, kes vaesuse ja puuduse vastu võitlesid. Võiduka lõpuni.



Enne jaanipäeva, 19. juunil 1988, kolm päeva pärast Karl Vaino väljavahetamist Vaino Väljasega, ilmus saarlastele lugemiseks Kommunismiehitaja asemel ajaleht nimega Saarte Hääl. 2. juulil kinnitati Kingissepa linnale endine nimi Kuressaare. Seadlusele oli alla kirjutanud Arnold Rüütel.



Mäletan seda seetõttu, et õppisin ajakirjaniku töö kõrvalt aastail 1988-1989 Tallinnas marksismi-leninismi õhtuülikooli (mida juhtis tookord muhulanna Ainu Kään) ajakirjandus- osakonnas, kuhu mind suunas toimetaja Endel Mets pärast seda, kui olin vastu võetud üleliidulisse ajakirjanike liitu ja saanud punaste kaantega töötõendi, millega pääses ka sõjatehasesse.



Minu diplomitöö teemaks oli selles halvamaigulise nimega ülikoolis (kus õppetöö toimus ühel päeval nädalas kella 9-16) uutmise kajastamine Saaremaa ajalehtedes. See õppeasutus oli oma viimasel tegutsemisaastal muutunud perestroika analüüsimise platvormiks, kus kritiseeriti leninismi vigu ja selgitati poliitilise tegevuse sisu muutmist õppeaines “Uus mõtlemine ja ökoloogia”.



Õppejõududeks olid Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Peeter Sookruus, Hindrek Meri (1934-2009) ja teised silmapaistvad ühiskonnategelased. Arutelud koos nendega olid silmapiiri nihutavad.



Üleüldse olen palju õppinud neilt inimestelt, kes sügavalt haritutena suudavad palju nähtusi ja suundumisi selgitada lünkliku haridusega entusiastile. Lünki olen täitnud ka vestluses saarlase Paul Tamkiviga, Eesti TA termofüüsika ja elektrofüüsika instituudi direktoriga.



Jaanuaris 1989 kaitses ta doktorikraadi ja koostas pensionärina viis köidet saarlaste elulugudest. Tema juhtimisel oli mul võimalus osa võtta uute katelde ja küttesüsteemide täiustamise katsetöödest kuuekümnendatel aastatel Tallinna Pelguranna elamurajooni grupikatlamajades.



Sellest ajast on mu raamaturiiulil „Masinaehitaja käsiraamat“, mis aitab mul mõista teaduse ja tehnika tormilist arengut. Tutvus EPA professori Loit Reintamiga (1929-2010) võimaldas mul korraldada Muhu vallas kursused uutele talupidajatele, mõistmaks, milline eluline tähtsus on mullal, meie jalgealusel maapinnal.



Huvitav on lugeda käsitlemisel oleva ajajärgu Saarte Hääle veergudelt Ants Haaveli ja Peeter Jalakase tasavägiseid püüdlusi pääseda Moskvasse saarlaste saadikuna arutama Molotov-Ribbentropi 1939. aasta augustis sõlmitud lepingu tähendust Eesti rahva saatusele ja ajaloolisele õigusele.



Ajakirjanduse vahendusel saame teada ka Kuressaare tänavate nimede ennistamisest märtsis 1989. Või lugeda järelehüüdeid manala teele saadetud Aira Kaalule, Aadu Hindile, Hendrik Krummile, Olev Jõgile, kalandustegelasele Jaan Vahterile ja legendaarsele kolhoosijuhile Aleksander Pitkale. Inimese elatud elu näitab tema kohta ühiskonnas.



