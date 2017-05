EV100

TAGASIVAADE: Oti arengumootoriks on eesmärgid ja tahtejõud

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 22. mai 2017. Ott Levisto. FOTO: Vilma Rauniste Eesti juubeli kajastamine on jõudnud nii kaugele, et tagasivaatava rubriigi isik on alla kolmekümnene. Seekord on pajatajaks Ott Levisto, kes on sündinud 28.10.1988 Kuressaares. „Lapsepõlve suved möödusid vanaonu juures Kõrkveres. Ei olnud telekat, arvutit ega nutitelefoni, aga ma olin õnnelik, sest oli ilus loodus, meri ja palju tegutsemisvõimalusi. Muud aastaajad möödusid tihti Tallinnas vanaema juures.”



Väike meenutus ka Otti kujundanud kooliteest. „Esimene ja teine klass oli Tuulte Roosis, kus pikapäevarühmas olles sai palju ümberkaudses metsas seigeldud. Põhikooli järel valisin KG, kuna seal tehti võrkpallurite kallakuga spordiklass. Ainult üksikud poisid ei mänginud võrkpalli, polnud mingit probleemi plats mängijatega täita. Gabriel Sepp oli võrkpallitreenerist kehalise õpetaja. On siiani.”



Kuna kindlat soovi eriala valikul teismelisel noorel siis veel polnud, otsustas Ott gümnaasiumi järel ajateenistuse läbida, mis andis talle kaheksa kuud mõtteaega juurde. Sõelale jäi Tallinna tehnikakõrgkooli tehnomaterjali ja turunduse eriala. „Seal oli tehnilise ja turundusõppe kõrval ka rohkem praktikavõimalusi. Praktika sooritasin Merinvestis, mis tuli kasuks hiljem Trelleborgi tööle kandideerimisel.

Tööle asusin aasta enne kooli lõpetamist ja lõputöö sain kirjutada ettevõtte tootmistehnoloogia põhjal. Trelleborgis olen töötanud 2012. aastast alates.”



Magistratuuri läbis noormees tehnikaülikoolis tootearenduse ja tootmistehnika alal, magistritöö kirjutas noormees sama ettevõtte arendusprojekti põhjal.

Järjepidev õppimine on aidanud Otil ametialases töös edeneda. Ta alustas Trelleborgis tehnoloogina ja kahe aasta järel edutati noor mees tehnoloogiaosakonna juhatajaks, kus lisaks tootmispoolele tuleb ka meeskonda juhtida. „Püüan nii korraldada, et saan ka tootmisprotsessis osaleda, ma naudin isetegemist. Mõnda ametiülesannet saab ju ka pärast tööaega teha.”



Trelleborg on rahvusvaheline ettevõte, esindustega viiekümnes riigis, kus kokku üle 23 000 töötaja. Kuressaares on Rootsi tütarfirma.



„50% Kuressaare tehase toodangust läheb autotööstusele, põhiliselt Volvo ja Scania veokitele ja teine osa tööstuslikele klientidele nagu Husqvarna ja Alfa-Leval. Rootsist on Kuressaarde üle toodud mitmete erinevate tehaste tootmine, seetõttu on meie töö väga mitmekülgne. O-rõngad, tihendid, turbo õhutorud, kütusevoolikud jpm.



Iga päev on midagi uut. Mul on olnud võimalik külastada erinevaid ettevõtteid Rootsis ja Hollandis, järgmisel nädalal on koolitusprogramm Maltal, kus on inimesi kolmekümnest riigist. See on Trelleborgi noorte juhtide arenguprogramm, kus kahe aasta jooksul läbitakse erinevad moodulid, mis puudutavad nii enda, meeskonna kui ka äriprotsesside edukat juhtimist. Programm annab võimaluse kohtuda inimestega väga erinevatest kultuuridest.”



Ametikoolis käsil uue eriala õppimine



„Kui ma 2015 TTÜ lõpetasin, otsustasin, et kooliskäimisest aitab. Mitmed aastad Kuressaare ja Tallinna vahet sõitmist muutusid tüütavaks. Kui august kätte jõudis, mõtlesin, mida sügisel vaba ajaga peale hakata. Juhuslikult nägin kohalikus lehes ametikooli uute erialade seas ärijuhtimise eriala, mis ettevõtte juhtimisele suunatud õppekavaga tundus väga huvitav. Ettevõtte juhtkonda kuuluvana saan selles teadmisi organisatsiooni juhtimise poolelt. Kuid miks mitte olla valmis ka oma ettevõtte loomiseks.”



Koht võrkpallil on Oti elus endiselt olemas, viiekordse treeningu asemel nüüd kolm trenni nädalas. Võistlusi jagub. Rahvaliiga võistlused algavad alagrupi mängudega Muhu lahtiste meistrivõistluste nime all, sügiseti toimuvad Saaremaa karikavõistlused ja just olid kohalikud meistrivõistlused.



Võrkpallimänguga alustas Ott 12-aastaselt. Viimased aastad on ta olnud Kaarma meeskonna liige.



„Aasta algul seadsin uue eesmärgi – joosta poolmaratoni. Jaanuaris alustasin treeningprogrammiga, et mai keskel joosta Riias poolmaraton (21,1 km). Alustasin viie-kuue kilomeetriga, nüüd on see kasvanud kümne võrra. Poolmaratoni läbimises ma ei kahtle, nüüd on juba küsimus, mis ajaga. Kõik oleneb tahtejõust.”



