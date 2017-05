EV100

Aastad 1986 – 1987: Perestroika ehk uutmise periood

Autor: Endel Püüa Esmaspäev, 08. mai 2017. NLKP XXVII kongressi delegaat Marju Õitspuu (ees lilledega) vastuvõtul EKP Kingissepa rajoonikomitees. Fotod: Saaremaa Muuseumi fotokogu Mihhail Gorbatšovi võimuletulekuga 1985. aasta märtsis algas NSV Liidus uuenduste periood. Seda tunti perestroika, eesti keeles uutmise nime all, kuigi sellenimeline majandusreformide programm kuulutati NLKP peasekretäri Gorbatšovi poolt ametlikult välja 1987. aasta juunis.



Perestroikale oli omane senisest suurem liberaalsus ja vabadus, mis varem oli Nõukogude Liidus praktiliselt olematu. Mingil määral hakati tekitama ja kaasama eraettevõtlust (kooperatiivid), mis varasematel aegadel oli enam-vähem keelatud.



25. veebruarist kuni 6. märtsini 1986 toimus Moskvas NLKP XXVII kongress, kus võeti vastu NSV Liidu sotsiaalse ja majandusliku arengu põhisuunad aastateks 1986-90. Kiirenduskursil lubati rahvatulu kasvatada 1,6 kordseks, tööviljakust taheti tõsta veerandi võrra, igale perele lubati 2000. aastaks omaette korter või individuaalelamu.



EKP delegatsiooni koosseisus võttis Kingissepa rajooni parteiorganisatsiooni ainsa esindajana kongressist osa Sõrve sovhoosi lüpsja Marju Õitspuu. Koju saabudes kiitis Õitspuu kongressi õhustikku ja muretses, et pingsa töö kõrvalt karjalaudas tuleb nüüd leida aega kongressimuljete jagamiseks üldsusega.



Võitlus joomarlusega



Ägenes võitlus joomarluse ja alkoholismiga, mis NLKP Keskkomitee otsusega kuulutati välja eelmise aasta juunis.



Kui 1985. aastal oli Saaremaal alkoholi müüdud 85 kaupluses, siis 1986. aastal oli neid järele jäänud 17, lisaks 3 toitlustusettevõtet. Alkoholi müügiaega piirati tööpäeviti kella kolmest seitsmeni, pühapäeval olid kõik müügikohad suletud. 1. augustil 1986 tõsteti joomise piiramiseks alkohoolsete jookide jaehindu 20-25%. Rahvakalendri viinakuu – oktoober kuulutati karskuspropaganda kuuks.



Kohalik ajaleht kuulutas, et kõige enam oli aastaga kahanenud viina, konjaki ja šampanja müük. Sellest järeldati, et “…intelligents on vähem jooma hakanud”. Muhu Hellamaa küla Kalju talu vanaperenaine Maria Mereäär saatis Mihhail Gorbatšovile alkovastase kampaania eest tänutäheks kogunisti kirjatud Muhu pätid ja sai vastu peasekretäri tänu.



Intervjuus väljendas ta oma rõõmu ajakirjanik Helju Raunistele: “Ma ippasi rõemust, kui lehest lugesi, et viinale pandakse piir. Jumala tõsi, ma tahtsi ipata lease, aga jalad ei tulnd järgi. […] Läksi ja laulsi kut kevade kuldnokk… Minia tuli Nõmmküla poolt vastu, rõemus kut minagi. Mitte ühtegid pidu änam joomaga, ei kuskise töö juure änam pudeliga ….”



Samas aga oli Moskva parteijuht Lev Zaikov 24. detsembril 1987 NLKP poliitbüroos alkovastase kampaania tulemusi vaagides sunnitud nentima, et üritust on tabanud täielik läbikukkumine. Alkoholijärjekordades tallatavat inimesi jalge alla, sõimatakse ja rüseletakse, suurenenud olevat puskariajamine. Rahutuste ärahoidmiseks tuli linnas avada lisakauplusi.



Üks väheseid Gorbatšovi reaalse majandusliku mõjuga ümberkorraldusi oli individuaaltöö lubamine. Selle all mõisteti tööd, mida tehti kas üksi või koos pereliikmetega omal algatusel ja oma töövahenditega väljaspool mistahes ettevõtet või organisatsiooni. Asuti vahvleid ja suhkruvatti müüma. Pakuti suveniire ja käsitööesemeid, maanteede äärde tekkisid väiksemad joogi- ja söögikohad. 1987. aasta augustis oli Eestis registreeritud juba umbes 50 toitlustuskooperatiivi.



Kuna individuaaltööga tegeldi peamiselt töövälisel ajal kodus, siis kurtis Kingissepa rajooni sanitaar- ja epidemioloogiajaama peaarst Toivo Tarus 1987. aasta oktoobris rajooni täitevkomitee istungil, et naaberkorterite elanikelt on laekunud kaebusi tööga kaasneva müra, vibratsiooni ja halva haisu kohta.

Populaarseks muutus nn peedikasvatamine. Inimesed sõlmisid majanditega lepingud söödajuurvilja kasvatamiseks. Majandid külvasid seemne maha, inimesed rohisid ja korjasid saagi ning müüsid selle sügisel majanditele. Nii võis kolme suvekuuga teenida lisaks tavalise aastapalga.



Kuid uutest võimalustest hoolimata hakkas üha enam kimbutama toidukauba puudus. Kaupade ostmisel seati sisse piirangud. Nii tuli tavakodanikul kaubanappusega kokku puutuda pea igas eluvaldkonnas: nii lihapoe tühja letti silmitsedes, ehitusmaterjali jahtides kui lapsele koolivormi muretsedes. Toidumure leevendamiseks võisid majandid oma töötajaile müüa teatud limiidi ulatuses liha, mis läks arvesse riikliku varumisplaani täitmisel.



Avalikustamine



9. jaan 1987 kuulutati NLKP keskkomitee pleenumil avalikult välja glasnost e avalikustamispoliitika. Glasnost tähendas salastatuse vähendamist nõukogude ühiskonnas ja ajakirjanduse üle seatud parteilise kontrolli mõningast kärpimist. Hakati kajastama negatiivseid nähtuseid, nagu katastroofid ja sotsiaalsed konfliktid, kuritegevuse tõelist ulatust.



Avaldati näotuid tõsiasju NSV Liidu ajaloost, samuti näidati, kuidas inimesed välismaal tegelikult elavad. Massimeedia tähendus muutus: see polnud enam ainuüksi propaganda-, vaid ka teabevahend. Glasnostiga sai võimalikuks tõstatada Eestis fosforiiditeema, ajalooteema, repressioonid jne.



Tugevnes vastupanu. Eestikeelne ajakirjandus sai 1987. aastal “olla üha avameelsem, kergitada ühe eesti rahva valupunkti teise järel”. Julgemalt tegid seda ajakirjad Vikerkaar ja Looming, ajalehed Edasi ning Sirp ja Vasar.



Saaremaal avaldus glasnost neil aastail kõige eredamalt võitluses linna ja selle vanade tänavanimede ennistamise ümber. 10. oktoobri Sirbis ja Vasaras argumenteeris Olev Jõgi Kuressaare nime taastamise õigsust. Paari nädala pärast võtsid asja üles kohalikud ajakirjanikud (H. Õnnis), avaldati Boris Kivi artikkel “Meie linna tänavate nimedest” ning novembri algul pidas oma esimese töökoosoleku ajalooliste tänavanimede ennistamise komisjon.



Otsustati taastada 17 tänava vanad nimed ning pöörduda Kingissepa rajooni täitevkomitee poole palvega esitada ENSV ülemnõukogu presiidiumile taotlus taastada linna ajalooline Kuressaare nimi. Kingissepa linna täitevkomitee soostus nelja tänavanime ennistamisega: Raekoja (Engelsi), Lossi (osa end. Tallinna tänavast), Kauba (1. mai) ja Tolli (Moskva). Kuid linna nime taastamisest rajooni täitevkomitee ja parteikomitee juhid esialgu keeldusid.



Üheks tõhusamaks hoovaks rahva ühendamisel võitluses oma riigi eest sai muinsuskaitseliikumine. 3. oktoobril 1987 kutsus Saaremaa Muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti edumeelseid ja muinsushuvilisi saarlasi Kuurhoone juurde talgutele, kust hiljem siirduti linnuse roosasse saali Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi asutamiskoosolekule.



Külla olid tulnud Eesti Muinsuskaitse Klubide Nõukogu esindajad, arheoloogid Ants Kraut ja Vello Lõugas. Arutati seltsi tööplaani ja valiti juhatus. Seltsi esimeheks sai Kingissepa II keskkooli ajalooõpetaja Tõnu Sepp.



Tuumakatastroof Tšernobõlis



Keset neid lootusrikkaid sündmusi tabas positiivsete muudatuste ootel rahvast ulatuslik katastroof – Tšernobõli aatomielektrijaamas toimus 26. aprillil 1986 reaktori plahvatus, mis muutis suure riigi paljude kodanike elu.



Plahvatusele järgnenud päeval, imekaunil ja päikeselisel laupäeval, oli saare rahvas väljas esimest tõelist kevadsoojust nautimas ja keegi ei kahtlustanud, et neistki midagi üle lendas. Radiatsioonipilv, mis liikus üle Eesti Rootsi Norrasse, riivas Saaremaad siiski suhteliselt vähe. Esialgu vaikis valitsus õnnetuse maha.



Moskva andis sellest teada alles kolme päeva pärast. Esimene info kohalikus lehes ilmus kuu aega hiljem, kus teatati Saaremaa liha- ja piimatootmiskoondise kommunistide üksmeelsest otsusest annetada oma päevatasust vähemalt viis rubla Tšernobõli aatomielektrijaama avariis kannatanute ja nende perekondade toetuseks.



Sõjakomissariaat alustas meeste sundsaatmist aatomielektrijaama avarii likvideerimisele. Katastroofi tagajärgi likvideerimas käinud Viktor Martel on hiljem ajakirjanikule tunnistanud: “Tšernobõl oli psüühiliselt kõige raskem aeg. See, mida seal inimeludega tehti, oli masendav. Kaks kuud olin seal, töötasin koka abilisena. Oli ka neid, kes tulid tagasi ja ei suutnudki enam reaalset elu mõista, tegid enesetapu.” 2005. aasta andmeil elas Saare maakonnas 48 Tšernobõli veterani.



Ruhnu liideti taas Saaremaaga



Neil aastail saavutas Kingissepa rajoon omaaegse Saare maakonna piirid. Nimelt arvati Ruhnu külanõukogu (saar) ENSV ülemnõukogu presiidiumi seadlusega 12. detsembrist 1986 Pärnu rajooni koosseisust Kingissepa rajooni koosseisu.



16. detsembril 1986 arutas Ruhnu ja teiste väikesaarte olukorda ENSV ministrite nõukogu. Vastuvõetud määruses märgiti, et seni puudus väikesaarte komplekse majandamise ja sotsiaalse arengu kontseptsioon ning riigiasutused ei ole rakendanud küllaldasi abinõusid väikesaarte komplekse majandusliku ja sotsiaalse arengu tagamiseks.



Olukord Ruhnus polnud kiita. Sadamapunkt ei taganud regulaarset laevaühendust mandriga. Ruhnu lennuväli vajas korrastamist, et võimaldada AN-28 tüüpi lennukite kasutamist.



Ebarahuldav oli saare ja mandri vaheline telefoniside, Ruhnu diiselelektrijõujaama vananenud agregaadid ei võimaldanud saare ööpäevast elektrienergiaga varustamist. Puudulikuks peeti nii saarerahva sotsiaalset ja kultuurilist olukorda kui ka saare üleüldist heakorda.



Väikesaarte, sh Ruhnu probleemidega tegelemiseks loodi 1987. a algul rajooni täitevkomitee juurde väikesaarte ja puhkemajanduse osakond. Osakonna juhatajaks määrati Leonid Filippov. Võeti vastu Abruka, Muhu, Ruhnu ja Vilsandi saare komplekse majandusliku ja sotsiaalse arendamise kiirendamise plaan.



Koos ajakirjanik Heli Salongiga 1987. aasta juuni lõpus Ruhnu saarel käinud Leonid Filippov arvas saare elu-olu kohta järgmist: “Ruhnu lõplik saatus otsustatakse ilmselt uuel sajandil, siis kui täielikult mõistetakse meie väikesaarte tegelikke võimalusi ja nende vajalikkust eestlastele.



Kui majanduse uuenduskurss toimib, siis on Ruhnu sajandivahetuseks igati heakorrastatud väikesaar, kus on kujunemas uus põliselanikkond. Saar on võimeline end ise majandama ja tasub tehtud kulutused. […].” Suur positiivne muutus toimus ka abruklaste elus. Nimelt lülitati Abruka saar 22. septembril 1986 NSV Liidu ühtsesse energiasüsteemi. Paigaldati 6,9 km kaablit, eemaldati u 200 m3 kive ja tehti lõhkamistöid.



Edusamme tehti ehitusvaldkonnas



Tuukritel eesotsas tuukrijaama ülema Siivert Kitiga tuli kaabli paigaldamisel vee all töötada 360 tundi. Maapealse liini ja alajaama ehitas Saarte Kõrgepingevõrkude brigaad Heimar Keinasti juhtimisel. Seni oli saart veerandsada aastat elektriga varustatud diiselgeneraatori abil.



Kesklinna nn Koerapargi ümbruse hoonestamiseks kuulutas rajooni täitevkomitee koos riikliku ehituskomiteega välja arhitektuurikonkursi, millele laekus 13 tööd. Neljast väljajagatud preemiast sai kaks Urmas Arike ja kaks Raul Vaiksoo. Ehituse käigus palju poleemikat tekitanud nn Kuressaare majadega ollakse tänases linnapildis kenasti ära harjutud.



Juhan Smuuli tänava elanike meeli hoidsid elevil jutud elamurajooni tihendamisest, kuna vastavalt 1985. a üleliidulisele GOST’ile oli sealse kvartali brutotihedus ettenähtud 5900 m2/ha asemel vaid 4632 m2/ha. Seega leiti, et planeeritud kahe maja asemel võiks sinna vähemalt neli ehitada. Õnneks jäid need mõtted realiseerimata.



Valmisid ka viimased suured nõukogudeaegsed ehitused. 25. jaanuaril 1986 avati Kingissepa rajooni keskhaigla juurdeehitus (Peep Jänes, Ilmar Heinsoo, Loona Kikkas, sisekujundaja Sulev Vahtra). 28. jaanuaril võttis riiklik komisjon vastu Lõopõllu teeristis asuva Sõrve televisiooni retranslatsioonijaama.



30. septembril 1986 võeti linnas Saare KEK-i ehitajatelt vastu uus NSV Liidu Riigipanga Kingissepa osakonna hoone (arhitekt S. Kasemets), 26. septembril tuletõrjedepoo (A. Oruvee) ja Nasval supergraafikaga ellinguhoone (E. Hanson ja T. Kivi) ning Lümandas “tundliku arhitektoonilise struktuuriga” sovhoosi keskusehoone (V. Kaasik), kus 22. novembril peeti rajooni põllumeeste pidu.



Oktoobri lõpus anti käiku Valjala majanditevaheline jõusöödatehas. Saaremaa restaureerimisvalitsuse ehitajad said lossihoovis valmis lauluväljaku ja selle juurde kuuluva vallisisese avaliku käimla.



7. märtsil 1987 avati Kudjapel Pöide sovhoosi kontor-klubi (B. Mirov).

31. augustil 1987 avati Kuressaare külas pidulikult Kaarma kolhoosi kontorihoone. Maja projekteeriti EKE Projektis arhitekti Rein Tominga poolt, sisekujunduse autor oli Mare Puusepp.



1987. aasta kevadel algas Kuressare lossipargi rekonstrueerimine. Tööde peatöövõtja oli Kingissepa remondi-ehitusvalitsus, alltöövõtjad mehhaniseeritud rändkolonn, restaureerimisvalitsus, Saare KEK, metsamajand jt. Peamise inimtööjõuna kasutati aga üliõpilasmaleva Abruka ja Kuressaare rühma tudengeid. Tellija esindajana oli innukalt asja juures linna täitevkomitee aseesimees Kaljo Ellik. Park sai uue ajaloolise ilmega valgustuse, rekonstrueeriti teedevõrk, ehitati purskkaevud ja uus piirdeaed, restaureeriti kõlakoda ja käis kuursaali taastamine. Maapinda tõsteti paarikümne sentimeetri jagu, istutati puid ja põõsaid ning rajati uut muru.



Äramärkimist väärivad kaks sündmust



27. mail 1986 avati ENSV Riiklikus Kunstimuuseumis Eerik Haameri personaalnäitus, mille puhuks oli kunstnik ise Rootsist kohale sõitnud. Kord juba Eestimaal olles õnnestus tal hankida vajalikud load ja paberid ning koos abikaasa Kaisa ja vend Harriga üle 40 aasta taas üheks päevaks toonasesse piiritsooni Saaremaale sõita.



Käidi Kudjape kalmistul kunstniku vanemate haual ning peatuti hiljuti lammutatud kodumaja asemel Vallimaa tänavas. Kuressaare linnuses leidis aset liigutav meenutushetk kunstniku poolt 1940. a maalitud “Saaremaa” ees. Kohtumist kunstiklubi liikmete ja muuseumitöötajatega jäid kunstnikule meenutama kaunid kevadlilled ning Külliki Järvila akvarell.



4. novembril 1987 avati Kuressaare linnuses pidulikult Saaremaa Koduloomuuseumi ajaloo-osakonna ekspositsiooni teine osa. See enam kui 200 ruutmeetrises saalis eksponeeritud näitus oli järg 22. juunil 1985 pärast põhjalikku restaureerimist taasavatud linnuses välja pandud püsinäitusele.



