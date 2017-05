EV100

TAGASIVAADE: Naine, kes valis töö lastega

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 08. mai 2017. Elin-Lisbeth Sevostjanov. FOTO: erakogu Seekord teeb tagasivaate lasteaiaõpetaja, kes praegu on väikeste laste tõttu kodune – Elin-Lisbeth Sevostjanov, neiupõlvenimega Laanemaa. Lisbeth, nii teda kutsutakse, on sündinud 2. märtsil 1987. aastal. Noore naise 30 eluaastat on möödunud ühes ja samas majas, kus elavad veel tema vanemad ja ka üks kahest Lisbethi vennast – kolm põlvkonda ühe katuse all.



“Kogu oma elu olen elanud ainult siin, Tahulas. Hiljaaegu aga alustasime oma kodu rajamisega. Olin kodune laps, lasteaias ega laagrites ma ei ole käinud, mängumaa oli ikka kodu juures. Päeval, kui vennad olid koolis, mängisin kõrval asuva kortermaja lastega. Millegipärast oli lastele tõeline ahvatlus Tahula suurfarm, mis asus vahetult meie kodu lähedal. Kuigi kodus olid sõnad peale loetud, et farmi juurde ei tohi minna, ikka hiilisime mööda laudaseina ääri ja heinakuuris oli veel kõige põnevam. Farmis olid ju loomad ja kõiksugu põnevat tehnikat kolisevate kopade, kärude ja söödajagajatega.



Palju veetsin aega vanaema Sonja hobusetalli juures Upal, kus sain endale “hobusepisiku”. Juba 8-aastaselt toodigi mulle päris oma hobune – eesti tõugu mära Anni, kes oli mul 18 aastat. Tuli ette ka hobuse seljast kukkumist. Ühe korra jäin isegi sadula jalusesse kinni ja kukkusin hobuse kõhu alla poolrippuvas asendis, aga õnneks oli hobune nii tark, et jäi kohe seisma. Mis kõik oleks võinud juhtuda, kui oleks teistsugune, erk loom olnud...



Meelde on jäänud ka sõidud vanaema traktori kärus heinapõllul. See oli midagi hoopis teistmoodi ja huvitav.



Mul on väga hea läbisaamine endast paar aastat noorema tädipoja Allariga, kellega sai palju aega koos veedetud. Meenutame ja naerame siiani, kus sai käidud ja mida tehtud. Need on lapsepõlvest eredalt meeles,” jutustas Lisbeth.



Esimesed koolitarkused sai tüdruk Kaarma põhikoolist. Sellele järgnes Kuressaare ametikoolis kolme ja poole aastane kokandusõpe ja kohe otsa kaheaastane ärikorralduse eriala. Lisbethi sõnul on mõlemal erialal õpitu on senini kasuks tulnud, kuigi kummalgi alal ta töötanud ei ole.



“Ega ma ei plaaninudki kokaametit pidama hakata. Kuna kindlat sihti silme ees siis veel ei olnud, leidsin, et mõttekam on omandada keskharidus koos elukutsega, kui et minna gümnaasiumisse. Pärast ärikorralduse lõpetamist sattusin pooljuhuslikult tööle lasteaeda. Alustasin Ida-Niidu lasteaias õpetaja abina. Töö lastega hakkas kohe meeldima ja proovisingi pedasse sisse saada. Õnneks oli kodutöö tegemata, st ma ei teadnud, et ühele kohale kandideeris kaheksa inimest – oleksin ma seda teadnud, poleks vist julgenudki vastuvõtukatsetele minna. Aga kõik läks hästi ja saingi kooli sisse. Lasteaias läks üks õpetaja töölt ära, kui olin esimesel kursusel ja mulle pakuti õpetaja kohta. Niisiis asusin tööle juba esimesel kursusel õppimise ajal. Tallinna pedagoogilise seminari lõpetasin 2013. aastal.



Emapoolses suguvõsas on minuga kokku vähemalt kuus õpetajat – ju see õpetaja-geen anti emapiimaga mulle kaasa.



Kuressaare Ida-Niidu lasteaias töötasin 2009. kuni 2014. aastani, siis jäin esimese lapsega koju. Praegu olen lastega kodus juba kolmandat aastat – Sebastian saab septembris kolmeseks, Sandra juulis aastaseks.



Õpingute valikuga olen rahul: söögitegemisoskused on igale naisele suur pluss ning majandus- ja ärialased teadmised tulevad alati igati kasuks. Pedast sain korraliku baasi, kuidas last maast madalast kasvatada – praegu kuluvad need teadmised oma laste kasvatamisel marjaks ära.”



Töö lastega meeldib



“Mulle lastega töötamine meeldib. Lasteaia rühma suurus võiks olla väiksem. 24 last rühmas on liig – nii suurt hulka ohjata on väsitav, vastutus on väga suur. Samas väiksema arvu lastega saab igaühega vahetumalt tegeleda. Minu rühmas olid väga toredad ja tublid lapsed. Nüüd, mil mul endal on kaks väikest last, oleks igapäevane suure rühmaga töötamine liiga kurnav.”



Lisbeth arvab, et kui tütar Sandra nii vanaks saab, et ema peab tööle minema, käiks ta vajadusel õpetajaid asendamas või töötaks poole kohaga. “Kolleegid on toredad – mulle tõesti meeldib seal.



Oma lapsed on rahulikud ja tublid. Arvasin, et kahe väikesega on keeruline, tegelikult on kardetust lihtsam. Las nad kasvavad natuke suuremaks, eks siis vaatan, mis edasi saab.”



Vägisi kerkis huulile küsimus tantsimise kohta, kuna Lisbethi abikaasa Taavi koos õe Stiinaga sai koolipõlves tuntuks peotantsuga Kittide käe. “Taavi ei ole peotantsuga tegelenud enam aastaid, vahel teeb naljaga pooleks mõne tantsuliigutuse. Oma lapsi ta tantsutrenni naljalt ei paneks. Taavil olid omal ajal trennid seitse päeva nädalas, ta teab, milline lisakoormus see lapsele tegelikult on. Meie lapsed õpetab tantsima pigem Stiina, kes praegu juhendab Kuressaares seltskonnatantsuringi.”



Lõpetuseks soovin teada, kas nii noor inimene üldse mõtleb riigi juubelile ja kuidas ta riigi tähtpäevi tähistab? “Ühest vaatenurgast on sada aastat pikk aeg, teisest mitte. Minu üks vanaema on 84-aastane, teine 91 – suhteliselt kõrge eluiga. Riigi kohta polegi sada aastat väga suur number. Mina vabariigi sünnipäeva eriline tähistaja ei ole. Presidendi vastuvõtu kätlemistseremooniat vaatan pisteliselt, nii, kuidas parasjagu aega on – otsast lõpuni pole ma seda kordagi vaadanud. Aga edu ja õnne Eestile eesseisva juubeli puhul!” “Kogu oma elu olen elanud ainult siin, Tahulas. Hiljaaegu aga alustasime oma kodu rajamisega. Olin kodune laps, lasteaias ega laagrites ma ei ole käinud, mängumaa oli ikka kodu juures. Päeval, kui vennad olid koolis, mängisin kõrval asuva kortermaja lastega. Millegipärast oli lastele tõeline ahvatlus Tahula suurfarm, mis asus vahetult meie kodu lähedal. Kuigi kodus olid sõnad peale loetud, et farmi juurde ei tohi minna, ikka hiilisime mööda laudaseina ääri ja heinakuuris oli veel kõige põnevam. Farmis olid ju loomad ja kõiksugu põnevat tehnikat kolisevate kopade, kärude ja söödajagajatega.Palju veetsin aega vanaema Sonja hobusetalli juures Upal, kus sain endale “hobusepisiku”. Juba 8-aastaselt toodigi mulle päris oma hobune – eesti tõugu mära Anni, kes oli mul 18 aastat. Tuli ette ka hobuse seljast kukkumist. Ühe korra jäin isegi sadula jalusesse kinni ja kukkusin hobuse kõhu alla poolrippuvas asendis, aga õnneks oli hobune nii tark, et jäi kohe seisma. Mis kõik oleks võinud juhtuda, kui oleks teistsugune, erk loom olnud...Meelde on jäänud ka sõidud vanaema traktori kärus heinapõllul. See oli midagi hoopis teistmoodi ja huvitav.Mul on väga hea läbisaamine endast paar aastat noorema tädipoja Allariga, kellega sai palju aega koos veedetud. Meenutame ja naerame siiani, kus sai käidud ja mida tehtud. Need on lapsepõlvest eredalt meeles,” jutustas Lisbeth.Esimesed koolitarkused sai tüdruk Kaarma põhikoolist. Sellele järgnes Kuressaare ametikoolis kolme ja poole aastane kokandusõpe ja kohe otsa kaheaastane ärikorralduse eriala. Lisbethi sõnul on mõlemal erialal õpitu on senini kasuks tulnud, kuigi kummalgi alal ta töötanud ei ole.“Ega ma ei plaaninudki kokaametit pidama hakata. Kuna kindlat sihti silme ees siis veel ei olnud, leidsin, et mõttekam on omandada keskharidus koos elukutsega, kui et minna gümnaasiumisse. Pärast ärikorralduse lõpetamist sattusin pooljuhuslikult tööle lasteaeda. Alustasin Ida-Niidu lasteaias õpetaja abina. Töö lastega hakkas kohe meeldima ja proovisingi pedasse sisse saada. Õnneks oli kodutöö tegemata, st ma ei teadnud, et ühele kohale kandideeris kaheksa inimest – oleksin ma seda teadnud, poleks vist julgenudki vastuvõtukatsetele minna. Aga kõik läks hästi ja saingi kooli sisse. Lasteaias läks üks õpetaja töölt ära, kui olin esimesel kursusel ja mulle pakuti õpetaja kohta. Niisiis asusin tööle juba esimesel kursusel õppimise ajal. Tallinna pedagoogilise seminari lõpetasin 2013. aastal.Emapoolses suguvõsas on minuga kokku vähemalt kuus õpetajat – ju see õpetaja-geen anti emapiimaga mulle kaasa.Kuressaare Ida-Niidu lasteaias töötasin 2009. kuni 2014. aastani, siis jäin esimese lapsega koju. Praegu olen lastega kodus juba kolmandat aastat – Sebastian saab septembris kolmeseks, Sandra juulis aastaseks.Õpingute valikuga olen rahul: söögitegemisoskused on igale naisele suur pluss ning majandus- ja ärialased teadmised tulevad alati igati kasuks. Pedast sain korraliku baasi, kuidas last maast madalast kasvatada – praegu kuluvad need teadmised oma laste kasvatamisel marjaks ära.”“Mulle lastega töötamine meeldib. Lasteaia rühma suurus võiks olla väiksem. 24 last rühmas on liig – nii suurt hulka ohjata on väsitav, vastutus on väga suur. Samas väiksema arvu lastega saab igaühega vahetumalt tegeleda. Minu rühmas olid väga toredad ja tublid lapsed. Nüüd, mil mul endal on kaks väikest last, oleks igapäevane suure rühmaga töötamine liiga kurnav.”Lisbeth arvab, et kui tütar Sandra nii vanaks saab, et ema peab tööle minema, käiks ta vajadusel õpetajaid asendamas või töötaks poole kohaga. “Kolleegid on toredad – mulle tõesti meeldib seal.Oma lapsed on rahulikud ja tublid. Arvasin, et kahe väikesega on keeruline, tegelikult on kardetust lihtsam. Las nad kasvavad natuke suuremaks, eks siis vaatan, mis edasi saab.”Vägisi kerkis huulile küsimus tantsimise kohta, kuna Lisbethi abikaasa Taavi koos õe Stiinaga sai koolipõlves tuntuks peotantsuga Kittide käe. “Taavi ei ole peotantsuga tegelenud enam aastaid, vahel teeb naljaga pooleks mõne tantsuliigutuse. Oma lapsi ta tantsutrenni naljalt ei paneks. Taavil olid omal ajal trennid seitse päeva nädalas, ta teab, milline lisakoormus see lapsele tegelikult on. Meie lapsed õpetab tantsima pigem Stiina, kes praegu juhendab Kuressaares seltskonnatantsuringi.”Lõpetuseks soovin teada, kas nii noor inimene üldse mõtleb riigi juubelile ja kuidas ta riigi tähtpäevi tähistab? “Ühest vaatenurgast on sada aastat pikk aeg, teisest mitte. Minu üks vanaema on 84-aastane, teine 91 – suhteliselt kõrge eluiga. Riigi kohta polegi sada aastat väga suur number. Mina vabariigi sünnipäeva eriline tähistaja ei ole. Presidendi vastuvõtu kätlemistseremooniat vaatan pisteliselt, nii, kuidas parasjagu aega on – otsast lõpuni pole ma seda kordagi vaadanud. Aga edu ja õnne Eestile eesseisva juubeli puhul!”

Veel artikleid samast teemast »