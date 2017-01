EV100

TAGASIVAADE: Naine, kelle abielu sündis koos uue Eesti Vabariigiga (1)

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Kaire Müür. FOTO: Valmar VOolaid Kaire Müür on sündinud 15. okt 1972. aastal Läänemaal Lihula vallas Matsalu lahe ääres. Saaremaa sai Kaire koduks siinse noormehe tõttu. See, et Kaire end saarlase ja Saaremaaga sidus, omab lähenevat vabariigi juubelit silmas pidades märgilise tähenduse. Eesti riigi iseseisvuse taastamise ärevatel aegadel sündis pereliit Kaire ja Ansekülas sündinud Marguse vahel. Ent ebakindla ja äreva aja pulmaootus jääb loos veel ootele.



“1992. aastal asusime elama Sõrve metskonna Järve metsavahi majja, kuna abikaasa sai tööle Sõrve metskonda, hiljem saime selle päriselt omale osta. Tulime siia kaasavaraga, ega me siis loomadeta tulnud. Ema andis lehma ja ämm samuti. Lehmad said kohe ka vasikad. Kasvatasime ka sigu ning meil olid kanad ja haned, alguses ka kolm hobust. Täis talupidamine.



Lüpsin lehmi käsitsi, mingit probleemi polnud, heina tegime ka käsitsi, masinaid ka ju polnud. Meie maja on metsa sees, lähim bussipeatus Iide külas (3 km), Kargi ja Mäebe on 4 km kaugusel. Meil oli üks vana nõukaaegne meestejalgratas, laps oli pakiraamil, ise astusin jalgsi kõrval, kui oli kuhugi vaja minna. Selline oli meie ühiselu algus, aga see kõik oli põnev.”



Need ägedad ja ettevõtlikud noored kohtusid Viljandis, Gagarini nim näidissovhoostehnikumis õppides. 1991. aastal abielluti. “Samal aastal sündis tütar, mistõttu võtsin akadeemilise puhkuse ja lõpetasin kooli järgmisel aastal juba Saaremaa ja Viljandi vahet sõites.



Suurte muutuste tõttu zootehnikuid enam tööle ei vajatud. Nii sattusin 1994. aasta oktoobris tööle Torgu vallasekretärina, sellest tööst midagi teadmata. Lapsepõlv möödus mul ju loomade keskel, teadsin juba väiksena, et minust saab zootehnik,” rääkis Kaire, kelle vanemad olid kolhoosis loomakasvatajad ja kodus peeti mitmeid loomi.



“Vallad olid just loodud, sekretär töölt lahkumas, otsiti uut. Mulle öeldi, et mine ja proovi. Esialgne mõte oli “ei-ei”, see koht ei ole minu jaoks. Siiski läksin ja ma sain selle koha. Olin tööl 2007. aasta märtsini. Vahepeal omandasin kaugõppes kõrghariduse Akadeemia Nord õigusteaduskonnas. Kuna Torgu kool ja lasteaed “kadusid”, jäi tööd vähemaks. Tundsin, et mul arenguks siin võimalusi eriti pole. Tahtsin aga saadud teadmisi ja kogemusi rakendada.”



Kairest sai planeerimisosakonna jurist Pärnu linnavalitsuses. Igal nädalavahetusel sõitis ta Pärnu ja Sõrve vahet. “Lapsed olid siis juba piisavalt suured, vanem tütar gümnaasiumiealine ja noorem veel koduseinte vahel. 2011. aastal toimus sealses linnavalitsuses koondamine, mis tabas ka mind.

Nautisin pea aastast töötuperioodi ja kodusolemist täiega, sest koondamisega kaasnes 9-kuuline töötukassa igakuine hüvitis.”



Vallasekretäritöö jätkus 2012. aasta kevadest Leisis. “Lõpetasin sellega eelmise aasta oktoobris, kuna mu põhitööks sai 2015. a Lääne-Saare valla õigusnõuniku töö. Õigusalane töö mulle meeldib. Olen väga tänulik inimesele, kes Torgu vallasekretäriks kandideerimist mulle soovitas, sealt ma selle huvi ja julguse sain.”



Kairele istub ka vabatahtlik töö. Suure talgupäeva korraldamine on ta tegemistesse tulnud ja jäänud. “Väga tore, et jagub inimesi, kes alati kaasa tulevad. Juba aegsasti küsitakse: millal ja mida on vaja kaasa võtta. On ka muid üritusi – Laadla leivapäevad, jaanipäevad...Mõnusa seltskonnaga peame koos ka naistepäevi, vastlapäevi ja muid üritusi. Laadlaga tekkis kohe eriline side, seal me koos tegutsemegi.”



Kas uue Eesti aja esimene pulm?



Traditsioonide lainel ka jätkame. Peretraditsiooniks on kujunema hakanud vabariigi aastapäeva tähistamine. “Teeme sel päeval pidulikuma laua ja kui vähegi võimalik, saame kõik kokku. Vanem tütar elab ja töötab Tallinnas, noorem Kuressaares, temalt on mul ka pisike kaheseks saav tütrepoeg. Ise lõime ka varakult pere, olin 18, kui abiellusin.



Pulmad olid plaanitud 24. augustile. Mehe sugulased olid Saaremaalt pulma tulemas, ämm oli tohutult mures, kas pulmad üldse toimuvad, kas praamid liiguvad, kas ja kuidas pulmaõlled mandrile saab...Kindlust ju absoluutselt polnud. Keegi ei osanud arvata, kui tõsiseks putšisündmused lähevad.



Aga pulmalised ja õllenõud jõudsid ilusti kohale ja seda rõõmsam pulm oli, sest Eesti oli taasiseseisvunud. Ehkki meie abielutunnistus on nõukaaegse kaanega, on tunnistusel kirjas Eesti Vabariik.



