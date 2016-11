EV100

TAGASIVAADE: Paljukihiline Anu Tanila

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 28. november 2016. Foto: Valmar Voolaid Seekordne tagasivaatav persoon on Anu Tanila (Anger), kes sündis 9.06.1968. a Kihelkonnal. Tema neiupõlvenimi on vihjeks, et Anu on maailmakuulsa ooperilaulja Ain Angeri õde, tema vanem õde on PIK juhataja Veronika Allas. Seega on lugejatele ootuspärane ka Anu suhe laulmisega.



„Olen Ainiga koos laulnud Pedagoogilise instituudi segakooris. Vend oli lõpetanud keskkooli, ilmselt polnud tal siis veel sihid paigas ja tuli minu järel füüsikat õppima. Olin siis matemaatika-füüsika eriala III kursusel. Pärast ülikooli lõpetamist ei ole ma laulmisega tegelenud, ainult oma lõbuks, kui välja arvata Kihelkonna kooli juubeli kokkutulekuks moodustatud vilistlaskoor.



Anu ülikooliaega jäi pere loomine ja kahe poja sünd. Ka pöördelised sündmused Tallinnas, mida on riigi läheneva juubeli puhul hea meenutada.



„Augusti putšiööst mäletan selgesti hirmu, sest tankid sõitsid kaks tänavat eemal, elasime Karu tänaval, ja meie esimene laps oli väga väike. Siiamaani on meeles see õudus, et mis saab, kui...Ja mõte töötas, kuidas me siit ära Saaremaale saaksime. Raadiost tuli kogu aeg teateid, mis toimub ja see hirmus müra kostus läbi kinniste akende. See oli väga hirmutav ja jääb elu lõpuni meelde.



Käisin ka laulva revolutsiooni öölaulupidudel, mis kasvasid välja vanalinnapäevade raames kontserditest Lauluväljakul. Kavajärgse kontserdi lõppedes kasvas see iseenesest üle isamaaliste laulude laulupeoks. Muudkui paisus ja paisus. Öölaulupeod toimusid rahva algatusel kolmel õhtul järjest. See oli võimas emotsioon, mille sealt sain. Need öölaulupeod viisid kuulsa laulupeoni, kus kõlasid Heins Valgu unustamatud sõnad: ükskord me võidame niikuinii!



Mäletan ka seda elevust ja veidi ka pelglikku tunnet, kui laulupeol esimesed sini-must-valged trikoloorid välja toodi, et kes nüüd ära viiakse. Aga ei juhtunud midagi. Kui laulupidu lõppes, hakkas rahvas lauldes ja käsikäes linna poole minema, ka see oli hästi emotsionaalne.



Ja muidugi olin Toompeal, kui esimest korda sini-must-valge Pika Hermani torni heisati. See oli väga oluline hetk seal kohal olla, kuigi ma tavaliselt varane ärkaja ei olnud.“



Kodusaarele ustav



Kui ülikoolidiplom käes, tuli Anu koos Setumaalt pärit abikaasaga tagasi Saaremaale. Juba enne diplomi saamist oli neile mõlemale tehtud tööpakkumine.



„Saime mõlemad töökoha Kuressaare gümnaasiumi, kus õpetasin matemaatikat, füüsikat ja arvutiõpet. Viienda klassi matemaatikaõpeja olla – see oli päris jube, probleeme oli algul enesekehtestamisega, kogu õpetamine nõudis pidevat tööd ja eneseanalüüsi. Keskkoolis oli õpetada lihtsam, aga viies klass oli elukogemuse puudumise tõttu tõsine proovikivi.“





Arvutid olid 1990-ndate algul uus ja põnev teema, mistõttu ka arvutiõpe väga nõutud. „Käisin isegi Tuulte Roosi lasteaias lastele arvutitunde andmas. Sel ajal oli kasutada viis Juku-arvutit. Põnev aeg oli, ka täiskasvanute hulgas oli kursuste nõudlus suur. Kui ma 1992. a kodusaarele naasesin, olid SÜG-s ja KG-s arvutid juba olemas. Kuressaare koolid on olnud väga edumeelsed just IT vallas ja siiamaani varustavad end väga kiiresti kaasaegse tehnikaga.“



Tööga paralleelselt jätkusid Anul ka õpingud.1996. sai ta Tartu Ülikoolist informaatikaõpetaja kutse, 2004. magistrikraadi IT juhtimises. Õpetamisega Kuressaare kolledžis on Anu olnud seotud 1999 aastast, kolledzi loomisest alates. „Õpetasin sellal informaatikat põhitöö kõrvalt, tundide maht oli siis väiksem ja tudengeid vähem. Tänaseks on Anu põhitöökohaks saanudki TTÜ Kuressaare kolledž „Kõrgharidusega arvutiõpetajatest olime abikaasaga vist Saaremaal esimesed“.



Üks näide ka Anu Linnavalitsuse tööperioodist - kaasaaitamise, et Kuressaare kesklinna kohvikud saaksid wifi. Täna ei kujutata enam ette, et ettevõtjad jt asjamehed ei saa kohvikus oma tööd teha ja kohtumisi korraldada.



IT ja arvutite kasutamine oli 90date alguses uus ja trendikas. Tänaseks on pea kõik ettevõtjad IT vahendid- võimalused kasutusele võtnud ja ilma IT-ta ei saa hakkama üheski eluvaldkonnas.



„Kahjuks peab tõdema, et põhi- ja keskkoolis on IT õpe jäänud pealiskaudsemaks. See ei ole koolide, vaid programmide viga, sest arvutiõpe kaotati 2000-ndate algul koolide õppekavadest iseseisva ainena ära. Kannatab meie tänane olukord, ettevõtetel ei ole leida piisava IT- oskustega inimesi.



Kolledži I kursuse üliõpilastele on informaatika ja digipädevuste omandamine kõrghariduse kohustuslik osa, tasandame ka eelnevatel haridustasanditel tekkinud puudujääke. Kolledži lõpetanud laevaehituse insenerid ja väikeettevõtjad peavad oskama kasutada arvuteid oma igapäevatöös ja põhjalikumalt, kui seda on vaja guugeldamiseks või sotsiaalmeedia kannete tegemiseks.



Tööpõld IT valdkonna õpetamisel pole aastatega väiksemaks jäänud, on muutunud küll sisu ja õpilaste õpetamiselt olen üle läinud pigem täiskasvanute arvutiõppele. On olnud kiusatusi ka mandrile tööle minna, kuid tunnen, et mu koht on siin, saare peal. Kasutan vajadusel pigem kaugtöövahendeid ja ükski töö ega kohtumine pole asukoha pärast tegemata jäänud.“



Ka spordist on Anu läbi imbunud. „Kergejõustik on mulle alati meeldinud. Trenni teeme siiamaani koos klassiõdedega Orissaare keskkooli päevilt, käime ka vabariiklikel võistlustel. Teine suur hobi on orienteerumine, kus saab nii vaimu kui füüsise proovile panna. Ja alati on põhjus metsa minna, vähemalt kord nädalas.“



