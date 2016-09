EV100

TAGASIVAADE: Rita Naabri tee oreli ja kiriku juurde

Esmaspäev, 19. september 2016.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 19. september 2016. Rita Naaber. Foto: Valmar Voolaid Rita Naaber on põline saarlane, sündinud 22. mail 1958. aastal Kuressaares, kus läbis oma esimesed kooliastmed. Märgilise tähendusega on see, et tolleaegne linna algkool viis tüdruku esimesse klassi praeguse muusikakooli majja, kuna kõik klassikomplektid siis kooli ei mahtunud.



“Tagantjärele mõeldes on see minu jaoks huvitav, kuna olen nüüd selles majas, muusikakoolis, tööl olnud 20. eluaastast alates. Seesama suur saal, kus lapsed kontserte annavad, oli minu esimene õppeklass. Ja ilus ümmargune rõduga ruum oli õpetajate tuba,” oli Rita lapsepõlvemeenutus.



“Kui olin üheksane, viis isa mu muusikakooli. Ise ei osanud ma sinna tahta, infot jõudis lasteni siis vähem. Sain õpetaja Helena Kadariku klaveriklassi, Helena oli väga lahke, rõõmsameelne ja heatahtlik õpetaja. Pärast muusikakooli lõpetamist läksin Tartusse Heino Elleri nim muusikakooli klaveripedagoogi erialale. Minust sai Kuressaare muusikakooli klaveriõpetaja ja Helena kolleeg.”



Esimesel aastal oli Rital olnud üsna palju õpilasi ja 40 tundi nädalas. See on õpetajale väga suur koormus. Õppetöö oli käinud kahes vahetuses, ka laupäeval tuli samuti tunde anda.



“Minu esimesest lennust on eriti meelde jäänud üks tüdruk, Piret Birkenfeldt, kes suhtus minusse kui väga lähedasse ja kes ütles muusikakooli astudes, et tema tahab saada õpetaja Rita eeskujul ka klaveriõpetajaks. Pireti unistus täitus, ta on klaveriõpetaja Torontos. Oleme väga lähedastes sidemetes.”



Organisti tee oli saatusest



“See, kuidas ja miks minust sai organist, on ilmselt pärit lapsepõlvest. Isale oli väga oluline, et minust saaks organist, soovi täitumisel lubas ta mulle naaritsanahkse kasuka kinkida. Organist minust sai, naaritsakasukas on mul ka, aga mitte isalt. Põhjus võib olla ka selles, et isapoolne sugulane Friedrich Jalak oli Mustjala kirikuõpetaja ja mind kutsuti juba siis, kui olin esimest aastat muusikakoolis õpetaja, Mustjala kirikusse mängima. Kahjuks oli aeg selline, et ma ei julgenud ennast kirikuga siduda. Kas hirm ja kartus mõjus, aga sel hommikul olin ma palavikus. Kogudus oli noore mängija ootel, kuid vedasin neid alt.”



Edasine valmistas teed Rita saamisel organistiks. “1990. a lasin end ristida, käisin leeris ja hakkasin võtma endale väiksemaid kohustusi kirikus. Jaan Tammsalu kutsus mind algul pühapäevakooli lastele lihtsalt klaverit mängima, kuna mu enda lapsed olid siis pühapäevakooliealised. Hiljem hakkasin mängima ka koraale. Esimese koraali mängisin piiblitunnis, mis neljapäeviti kirikus toimusid, kartsin ja värisesin väga.”



Rita otsustas organist Jaanus Torrimi, kes poolteist aastat oli Kuressaare Laurentiuse koguduse organist, soovitusel minna Tallinna usuteaduse instituuti kirikumuusika osakonda orelimängu kategooriat taotlema. Nelja aasta asemel lõpetas Rita kahega. Muusikakooli diplom oli naisel olemas ja instituudipere oli nii lahke, et kandis Tartus tehtud õppeained üle.



“Kuna olin eelnevalt Kuressaares Jaanus Torrimi juures orelit mänginud, oli mul mingi teadmine orelist olemas ja jalgadetöö selge. Kui Torrim 2004 Pärnusse naases, sai minust põhikohaga organist. Olen talle väga tänulik kõige eest, ta õpetas mind orelit mängima, soovitas mul instituuti õppima minna, kus ta oli ka minu oreliõpetaja. Kui mul poleks seda diplomit, ei saaks ma lastele orelimängu ju õpetada.” Siinjuures tuli Ritale meelde Viiu Pitka ütlemine, et kui instituudi lõpetad, saad hakata lastele orelit õpetama. Nii saigi.



“Esimese õpilase viisin ise oreli taha, sest mul oli/on orelimängijaid vaja. Kutsusin tubli teise klassi klaveritüdruku Greete Paaskivi oreli taha, kõigepealt said jalad pedaalidele. Greete ütles, et see on äge! Käisin temaga kohe esimesel aastal laste orelifestivalil Valga kirikus. See oli algus kõigile järgnevatele, milliseid on Eestis nüüdseks korraldatud 12 aastat neis kohtades, kus organistid lapsi ette valmistavad. Oleme osalenud seitsmel viimasel festivalil.



2015. a toimus XI Vabariiklik Laste Orelifestival Kuressaares, kui oli valminud meie uus orel. 25 osavõtnu seas olid kõik minu kuus õpilast. See festival oli pühendatud Eesti orelimeistri Hardo Kriisa 75. sünnipäevale, kes renoveeris meie Saueri oreli. Orel pühitseti 7. novembril 2013, kus kõlas võimsalt selleks sündmuseks tellitud teos, Jaanus Torrimi "Te Deum"".

