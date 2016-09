EV100

TAGASIVAADE: Puuetega inimeste heaks

Esmaspäev, 05. september 2016.



Autor: Vilma Rauniste Esmaspäev, 05. september 2016. Veronika Allas. FOTO: Tambet Allik Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) juhataja Veronika Allas, sündinud 3. okt 1957, on puuetega inimeste toimetulekuks palju teinud, sealhulgas siinse süsteemi ülesehitusel. Ise ühe kroonilise haiguse küüsis olijana mõistab ta ka teiste inimeste tervise-, töö- ja toimetuleku muresid üdini.



"Liitusin puuetega inimeste süsteemiga aastal 1994 tervise tõttu, kuna Saaremaal loodi Eesti Psoriaasiliidu Saaremaa osakond. Minu probleem oli olnud pikaajaline, kuid ma ei teinud sellest seni eriti välja. Liitumise tõttu sain osaleda esimesel Soome mudelil tugineval tugiisikute koolitusel Tallinnas, kuhu kutsuti süsteemi tugiisikud üle Eesti. Tugiisiku-töö oli vabatahtlik, töö andis õlgõla- tunde. Koolitus aitas väga palju kaasa enda toimetuleku paranemiseks ja ka teistele sai ühte-teist soovituslikku jagada.”



Samaaegselt oli Veronika tööl piimatööstuses mikrobioloogia laboratooriumis, 26 aastat kestnud töö lõppes 2002. aastal, kui lõpetati siinse mikrobioloogia labori eksistents, toorpiima-proovid hakkasid minema Tartusse. Selleks ajaks oli Veronika jõudnud oma mõtetega kõrghariduse omandamise vajalikkuseni.



“Alustasin kaugõppe korras psühholoogia-õpinguid Tartu Avatud Ülikoolis, kuhu pääsemiseks oli vaja sooritada kuue-osaline test ja läbida küsitlus. Vahel olen mõelnud, et kas tänasel päeval seda enam suudaksin. Minu üliõpilastee oli väga tore aeg, grupis oli huvitavaid inimesi üle Eesti. Meil oli nelja-aastane õppeaeg, kuid kuna valisin väga aeganõudva diplomitöö teema, kulus lõpetamiseks kuus aastat. Teemaks oli puuetega inimeste enesehinnangu uurimine, mida oli vähe käsitletud. Seadsin eesmärgiks korraldada uurimustöö kogu Eestis. Kaitsesin oma tööd kui rakenduslikku, kuid komisjon hindas seda kui kraaditööd, kuna suutsin pikka ja keerulist küsimustikku kaasata üle 200 puuetega inimese üle Eesti. See on materjal, mida saan siiamaani kasutada.”

Valdkonna arendamine



Oma maja saadi 1994. a, kui Kuressaare linnavalitsus kinkis Pikk tn 39 maja SPIK-le. Endine Audla mõisa talvekoda, kus mõisapreilid talvel elasid ja ballidel käisid, nüüdseks 200 aasta vanune paekivimaja on nõudnud tugevat kõpitsemist. Praeguseks on maja ilus nii seest kui väljast, asfalteeritud siseõu-parklaga ja inimeste teeninduseks on moodne invabuss.



“Siinse koja esimesed toetused anti Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu, mida sai kasutada erinevate organisatsioonide tegevuste läbiviimiseks. SPIK-i alla hakkas kuuluma palju organisatsioone- allergia-, dia-beedi-, psoriaasi-, reuma-, pimedate-, arengupuuetega-, inva-, kurtide-, kutsehaiguste-, vaegkuulajate-, parkinsoni- ja vähiühingud ning kultuuriühing Mõte.



Kokku kuulub meie organisatsioonide nimekirjadesse üle 600 aktiivse liikme.”

Puuetega inimeste suvepäevad, mis läksid käima invaühingu eesvõttel Karujärve ääres, olid Veronika sõnul väga oodatud ja kõigile avatud, paraku sellist võimalus neil enam pole. Seda põhjusel, et kämpingute kasutamise eest küsiti sellist raha, mida kojal polnud. Mitmeid aastaid jätkati suvekooli laagritega erinevates kohtades – Võhmal, Kallemäel jm.



“Paralleelselt suvepäevade ja -koolidega arenesid ka kõik muud teenused. 2003. a tulid riiklikud teenused erivajadustega inimestele – igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenus. Praegused teenusepakkujad on Saaremaal Kuressaare linna päevakeskus, Randvere tööõppekeskus, Lümanda sotsiaaltöö keskus, kes on meile head koostööpartnerid, mitte konkurendid.”



Riiklike teenustega paralleelselt hakkasid kohalikud omavalitsused rahastama puuetega inimeste teenuseid nagu isikliku abistaja, tugiisiku, viipekeele tõlketeenus, millele on lisandunud ka kuulmisnõustamise teenus.



“2006. aastast hakkasime osutama rehabilitatsiooniteenust. Kuid ükski teenus ei kuku tühja koha peale, selleks peavad olema spetsialistid, erinevad andmebaasid ja programmid. SPIK on ise puuetega inimestele suurim tööandja, meil on palgal seitse inimest, kõik oma eriala spetsialistid.



