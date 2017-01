Mälestused

Ammusel ajal oli kõik defitsiit

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Maria Peep Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Õhusõit on ajavõit: lennukiga oled poole tunniga kohal! Foto: erakogu Meil kõigil on ühte-teist oma minevikust meenutada. Aastakümneid tagasi olid paljud asjad hoopis teisiti kui tänapäeval. Kõigest oli neil aastatel puudus.



Ajakirjanduses oli tollal kõige populaarsem ajaleht Edasi (praegune Postimees).



Tõstatati ja lahati ju selles lehes laiemat üldsust huvitavaid probleeme ja teemasid, näiteks iive. Kui üliõpilane oli lugenud oma ülikooliajal viis aastat Edasit, sest see oli Tartu linna ja rajooni leht, siis selle lugemine jäigi talle harjumuseks. Aga leht oli limiteeritud ja seda oli raske saada. Saaremaal öeldi Edasi huvilisele, et tellige oma rajooni Kommunismiehitajat!



Huvitav on märkida, et mitme rajooni ajalehe nimes kasutati sõna “kommunist”, näiteks Valga Kommunist, aga lehe nimena ei sobinud Tapa Kommunist ega Tapa Edasi.



Minu sõbranna Lii, kes oli Tartust, lasi alul oma emal lehte Tartust tellida. Hiljem ühines ta nende tellijatega, kes 31. augusti õhtul läksid juba postkontori ukse taha, sest 1. septembril oli võimalik tellida ajalehti juba järgmiseks aastaks.



Lii ajas lihtsalt oma auto postkontori ukse taha ja magas seal hommikuni, et olla esimene tellija. Kui limiit oleks olnud näiteks ainult kaks Edasit, siis ühe oleks saanud ta endale, sest teise oleks võinud tellida sidekontori juhataja ise.



Minule see variant ei sobinud. Minu tööpäev algas kell 9 hommikul ja sidekontor avati samal ajal. Vaba päeva selleks juhuks küsida ei saanud. Käisin juba eelmise päeva õhtul postis, täitsin tellimiskviitungid ära ja jätsin need sinna, sest mu sõbranna oli postkontoris tööl.



Häid raamatuid oli raske saada



Defitsiitsete raamatute saamiseks mõningaid võimalusi siiski oli. Kui raamatukaupluses töötas keegi tuttav inimene, siis pani ta nõutud raamatu mõneks ajaks sõbra või sõbranna jaoks leti alla.



Raamatukauplustes võis osta ka kahest raamatust koosnevat pakikest: üks oli see väga nõutav raamat ja teine näiteks kas Lenini teos või viimase parteikongressi materjalid. Ega seda kauplusele saanud pahaks panna, oli ju neil kohustus müüa poliitilist kirjandust ja kes seda vabatahtlikult osta tahtis!



Kui sul olid sõlmitud head suhted asutuse raamatulevitajaga, said ka temalt häid raamatuid, aga ainult sel juhul, kui ostsid temalt ka poliitilist kirjandust.



Oli ju tal kohustus kõik need maha müüa, sest raamatupood poliitilist kirjandust tagasi ei võtnud. Enamasti pidi raamatulevitaja poliitilise kirjanduse ise ära ostma.



Aitas ka see, kui läksid valimiste päeva hommikul kell 6 juba valimisjaoskonda. Seal oli mitu pakki defitsiitseid raamatuid juba ootamas, esimesed valijad neid igatahes said.



Lõpuks oli veel võimalus seista raamatupoe kaubapäeval ilmatu kaua ilmatu pikas sabas …



Meloni abil kinno



Sotšis oli stereokino ja kõik meie turismigrupi liikmed oleksid tahtnud kinno minna. Kõik 30, sest keegi ei olnud peale minu stereofilmi näinud. Üks abielupaar läks koguni kell 5 hommikul järjekorda, kassa avati kell 10. Pileteid nad igatahes ei saanud. Nägid ainult, kuidas sõjaveteranid kaklesid oma eeliste pärast.



Lõuna ajal juhtusin ühe bussi juures nägema tuttavat usbekki, kes oli Samarkandis olnud meie giid, kui mina olin grupisaatja.



Teretasime, vahetasime uudiseid. Usbekk rääkis, et nad käisid eile õhtul stereokinos. Imestasin, kuidas nad sinna said, meie grupil ei õnnestunud saada mitte ühtegi piletit. Usbekk imestas omakorda: “Kuidas sa nii saamatu oled?” Ta võttis bussist suure meloni kaenlasse, teise käega haaras mu käest kinni ja tiris kinomaja tagauksest sisse. Läksime mööda pikka pimedat koridori ja jõudsime lõpuks mingisse kontoriruumi.



Üks korpulentne tüdinud näoga daam istus kirjutuslaua taga. Usbekk pani meloni lauale, näitas minu peale ja ütles naisele: “See tütarlaps vajab 31 piletit.”



Naine ütles: “Makske 15.50!” Kviitungit ega pileteid ei andnud. Siis viis naine meid tagauksest välja ja õpetas: “Kolm minutit enne 20 olete selle ukse taga. Ei tule minutitki varem, ei jää minutitki hiljaks.”



Olimegi kolm minutit enne 20 kõik selle ukse taga reas. Mu süda natuke kripeldas, et äkki jään narriks. Aga uks avanes täpselt lubatud ajal, meile öeldi: “Kuueteistkümnes rida!” Läksime, istusime, vaatasime filmi ära. Jäime rahule.



Sekeldusi piletitega



Tahtsime turismigrupiga minna Moskva Ajaloomuuseumi, aga piletid olid selleks päevaks kõik müüdud. Juhuslikult sain tänavalt siiski osta ühe jäätisemüüja käest 31 muuseumipiletit, kuid koos teatripiletitega. Muuseumipilet maksis 50 kopikat, teatripilet 3 rubla, kokku seega 3 rubla 50 kopikat.



Käisime muuseumis ära, teatripiletid kinkisime, kellele juhtus. Ilm oli kuum, 33 kraadi, olime õhtuks surmani väsinud ja jalad kuuma käes kõndimisest paistes, kellelgi ei olnud enam energiat, et teatrisse minna. Kõik ei oleks vene keelest aru saanudki. Oleks olnud ballett, siis iseasi.



Suures linnas olid ka teatri- ja kontserdipiletid defitsiit. Maal seda muret ei olnud. Pileteid müüdi nii palju kui oli soovijaid. Kui Tagula rahvamajas näidati “Tarzanit”, siis poisid ronisid ekraani kõrvalt aknast sisse ja istusid nina vastu lina, aga sisse said ja filmi nägid ära.



Bussid oli lõhkemiseni täis



Bussissõit ei olnud kallis. Elasin linna lähedal maal, Aste alevikus, linnast 12 km kaugusel, pilet maksis kõigest 20 kopikat. Seetõttu oli sõitjaid palju ja bussid olid enamast puupüsti täis, kuigi neid käis palju tihedama graafiku järgi kui praegu. Siis oli kombeks öelda: buss laeni täis, mõned sõitjad maani täis, bussijuht tähtsust täis!



Pikaliinibussi nii täis ei topitud. Tallinnast tagasisaamisega oli raskusi. Pilet Kingisseppa maksis 4.50, reisijaid oli alati palju. Kui eelmüügist ei olnud aega piletit ära osta, jäid ilma.



Tuttavale bussijuhile sai küll öelda, et jäta mulle koht. Aga helistamisega oli raskusi, moblasid siis ju ei olnud ja kuhu talle siis helistada, kui ta magas parkimisplatsil oma bussis.



Ma sõitsin linnaliini bussiga linnast välja tee äärde hääletama. Alati sain peale. Siis ei peetud seda ohtlikuks. Minuga ei juhtunudki kunagi ebameeldivusi.



Lennupilet maksis 5.30 ja seda oli veel raskem hankida, kuigi lennuk käis neli korda päevas, sest õhusõit on ajavõit ja kes see viitsi bussis neli ja pool tundi loksuda, kui lennukiga sai poole tunniga kohale.



