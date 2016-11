Mälestused

Küdema kultuuri- ja spordielust aastail 1925 - 1940

Esmaspäev, 07. november 2016.



Autor: Henno Sepp Esmaspäev, 07. november 2016. Ka sõjapäevil idast tuleva vägivalla vastu võideldes ei unustanud Henno Sepp sporti. Vana-Vigalas asunud väeosa kergejõustikuvõistlustel saavutas ta esikoha kuulitõukes ja 110 m tõkkejooksus. Juuni 1944. FOTO: erakogu Minu vanemad võtsid enne sõda aktiivselt osa meie koduküla Küdema kultuuri- ja spordielust. Isa Hugo Sepp oli küla raamatukoguhoidja ja ta tegi seda ilma palgata. Minu ema Ljubov mängis aga näidendites tavaliselt peaosi. Näidendeid lavastati aastail 1925 - 1929 Küdema mõisas. Hiljem muutus aga mõisa saal varisemisohtlikuks.



Aktiivse sportlasena organiseeris isa spordivõistlusi kergejõustikus, jalg- ja võrkpallis. Ta kutsus külamehed kokku ja koos rajati spordiväljakud Pahassoo talu juurde ja randa. Võrkpalliväljakutele leiti koht Kuusiku talu juurde metsa ja Puiste talu maadele.



1929. aastal korraldati jalgpallivõistlus Mustjala ja Kihelkonna valdade meeskondade vahel. Minu isa oli koos Herman Maripuuga kohtunikuks ja meie küla poisid olid pallipoisteks. Meid jaotati ümber väljaku, et pall kiiresti väljakule tagasi saaks.



Küdema küla oli jaotatud kaheks, Palu- ja Tuhnakülaks. 1930. a korraldasid kahe küla poisid omavahelise võistluse kergejõustikus. Joosti 60 m ja ühe ringi ümber Välja talu saadu – ca 500 m, hüpati kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpet ning tõugati viiekilose kiviga kuuli!



Kohaliku kaupmehe 7-aastane poeg Harri Pihler pani aga vihikusse kirja kõik Küdemas toimunud spordivõistlused.



Paluküla spordimeeskonna kapteniks oli Kurepi Karla (Kirss) ja Tuhnakülas Rannaniidi Erik (Krull). Võisteldi paljajalu. Kõrgushüppeks oli parimaks tulemuseks (karjapoisi stiilis) 1.75. Kuna kaugushüpped sooritati Reinu talu liivaaugu kaldalt, olid hüpped väga pikad – üle 7 meetri. Võitjaks tuli Tuhnaküla.

Meie külas elas Vladimir Lepik, kes oli valla kõige kiirem mees 100 m jooksus. Esikohta hoidis ta kuni 1939. aastani, mil ma suutsin teda valla meistrivõistlustel võita. Hästi esinesid neil võistlustel Võhma küla noored.



Hakkasin laulma 8-aastaselt (geenid!) ja olin laval nagu kodus. Kuressaare tööstuskeskkooli õpilasena mängisin peaosa paljudes näidendites. Timoteus Linna kutsus mind ka kohaliku õigeusu kiriku näiteringi, kus juhendajaks oli teatrimees Helend Peep.



Tean, et minu vanaonu oli Anton Luts, Saaremaa tuntud teatri- ja koolitegelane. Ema vend oli aga tubli pillimees.



Tänu sünnikohas alguse saanud kultuuri- ja spordihuvile olen aktiivselt osalenud ka minu praeguse kodulinna Pärnu kultuurielus.



