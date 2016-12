Aastalõpp

Soovid uueks aastaks

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 31. detsember 2016. Erki Evestus Üks aastaring on taas mööda saamas ning uus, 2017. aasta algamas. Aasta viimane päev on paslik selleks, et me kõik leiaksime viivu, et vaadata tagasi läinud aastale. Mis hästi, mis halvasti ja mõelda samas, mida head saame kaasa võtta järgnevasse aastaringi ja mida võiksime teha teisiti, et taas aasta pärast pilku tagasi heites oleksime rahul iseenda ja oma tegemistega. Soovime kõigile oma lugejatele erilisi ja meeldejäävaid hetki ning oskust väikestest asjadest rõõmu tunda. Samuti saatke vana aasta väärikalt ning võtke uus vastu meeleolukalt!



Piret Rauk

Kuressaare Linnateatri direktor, Saaremaa Kultuuripärl 2016



Mul on lubadused ja soovid. Lubadused iseendale. Eks see on ikka see, et luban uuel aastal olla hoolsam ja korralikum ja tähelepanelikum jne, jne…

Soovid on. Palju soove. Kõige rohkem seotud oma pere ja lähedaste ja sõpradega. Aga ma ei taha neid välja öelda. See ebausk on küll.

Aga kõige suurem soov on, et selles ebakindlas maailmas oleks ikka sõnal kõige suurem jõud ja lootus, et lahendused saavutatakse läbirääkimistega.



Ülle Sülla,

aasta naiskodukaitsja 2016



Minu soovid on lihtsad – mulle meeldib istuda õues trepil ja vaadata tähti. Nii tunnen, et olen lähemal oma lastele, kes on rajanud endale kodu Inglismaal. Ning seetõttu soovin rohkem selget taevast.



Me oleme kõik siin maailmas erinevad isiksused. Peame seda siis meeles ja püüame ka kriitilistes olukordades sellest lähtuvalt end talitseda ja oma sallivust üles näidata.



Vahel tuleb vaadata enda sisse, mõelda oma salajastele soovidele ja neid lahata, siis võivad ka kõige imelikumad lootused ja ootused täide minna. Tuleb olla aktiivne ja tegutseda, siis võid kohtuda kõigi oma ootuste ja soovidega.

Olge mõistvad ja hoidke lähedasi!



Aasta isa 2016 – Johan Heinmaa



Minu soov on, et meil oleks rahu ja muidugi ka tervis. See on kõige tähtsam. Et inimesed oleksid õnnelikud ja terved, ja mis peamine, et meil oleks rahu maa peal.

Ise võtame uue aasta kodus vastu. Nii palju kui meie lapsi kokku tuleb, nii palju tuleb.



Aasta ema 2016 – Koidu Heinmaa



Minu soov on, et eesti rahvas püsima jääks. Et naistel lapsi oleks! Mille nimel me pingutame, kui eestlasi enam pole? Maa on ju tühi. See Toompeale küll ei paista, aga nii see siiski on.



Käisime siin Torgu pensionäride peol. Bänd mängib, kõik on kena, aga rahvast ei ole. See on esimene asi, mille üle peaks Toompeal mõtlema, kuidas lapsi peredesse juurde sünniks. Meie Johaniga oleme omalt poolt teinud kõik, mis võimalik on.

Ja kui on lapsi, siis tuleb perre ka kodusoojus. Kui sünnib laps, siis sünnib ka leivapäts.



Kristel Nuut,

Kuressaare haigla aasta õendusala töötaja



Minu uue aasta soov on, et inimesed oleksid uuel aastal rõõmsad ja terved. Et kõik need mõtted ja soovid, mida keegi endaga salamisi kaasas kannab, läheksid täide. Sest kui südamest soovida, siis need tihtipeale täituvadki. On see siis aasta, kahe või kolme pärast.

Et jätkuks aega töö kõrvalt oma lähedaste ja pere jaoks. Ka leida igas päevas midagi positiivset, mis silmad särama ja südame rõõmustama paneks!



Maire Sillavee,

Krummi preemia laureaat, Salme valla kultuurijuht



Mina soovin, et inimesed suhtleksid rohkem omavahel, kõik erimeelsused saab lahti rääkida. Tuleb leida iseendas paindlikkust mõista teisi inimesi, nende tegude põhjusi, nende motivatsiooni.



Kindlasti tuleb suuta põhjendada oma seisukohti, jääda kindlaks oma põhimõtetele. Samas ei tohi arvata, et keegi (kas või hetkeline vastane) ärkab hommikul üles mõttega – täna on parim päev teha halba tööd, täna on parim võimalus kellelegi käru keerata.



Soovin, et ka üleüldistes asjades valitseks selgus, et ka riik räägiks rohkem oma inimestega, mitte ei sõidaks jäiga teerullina juba valminud otsustega rahvast üle.



