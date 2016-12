Aastalõpp

Uude aastasse Karsummiga!

Laupäev, 31. detsember 2016.



Juba neljandat aastat võtavad ujujad Orissaare jahisadamas uut aastat vastu Karsummiga. 1. jaanuaril kl 14 on kargesse merevette oodatud hüppama kõik julged.



“Mul on alati väga positiivne tunne, kui saan midagi kodukandi inimeste heaks teha,” ütles ürituse eestvedaja Heiki Hanso. Ta lisas, et iga korraga on kokkusaamine lõbusam, osaleb rohkem inimesi, kuid vaatamata kõigele on veetemperatuur ikka enam-vähem sama. “Ega ta alla nulli ei kipu minema.” Heiki sõnul tullakse kaugematest Eesti paikadest kohale just selleks, et aasta esimestel tundidel kasta end Väikese väina tervendavasse vette. Eriti suure elamuse on aga saanud külalised välismaalt. Nii on olnud osalejaid nii Hiinast, Hollandist kui mujaltki.



“Nii et kui teil kellelgi on vahvad külalised mujalt riigist, siis kutsuge julgelt nemad ka kaasa. Keegi ei kahetse,” kutsus Hanso.



Kui möödunud aastal klopsiti sõprade abiga kai peale kilesaun ning tugeva tuule tõttu jõuti napilt niikaugele, et kerised kuumaks said, siis seekord otsiti tuulekindlamat võimalust.



Tänavu paneb üritusele õla alla Träx Rehvikeskus. Nemad toovad kai peale parajas mõõdus multilift-konteineri. Sinna pannakse vaibad maha, kaks kerist ja kilekatus peale. Saun on preemiaks neile, kes juba vees käinud.



Hanso sõnul tuleb aga vaim ja keha õigele lainele saada traditsioonilise soojendusvõimlemisega. “See nõuab hea annuse eneseületamist ja tahtejõudu – nii nagu seda on vaja heaks terviseks ja elulisteks saavutusteks läbi terve alanud aasta.”



Küsimusele, kas on midagi, millega peaksid vettehüppajad ja ka publik arvestama, vastas Hanso, et karsummijad peaksid kindlasti arvestama oma füüsilisi võimeid ja kindlasti ka seda, kui toksiliseks kujunes aastanumbri vahetamine. Osalemine on igaühe enda otsustada.



Et oleks mõnus



“Kindlasti saad oma tahet, teovõimet ja valmisolekut suurendada, kui mõtled nii, et võimas inimene pole mitte see, kes jõuab endale aastavahetusel võimalikult palju alkoholi sisse kaanida, vaid see, kes läheb normaalsel ajal mahla peale üle ja õigel ajal tuttu, et Karsummil oleks mönus olla,” naeris korraldaja, viidates, et see korraline kehaline külmašokk ei kvalifitseeru suure tõenäosusega tervisespordi kategooriasse ja enesetunne peab seda soosima.



Publikule soovitas aga korraldaja riietuda vastavalt ilmale. Ka panna ujumisriided igaks juhuks alla, sest suure tõenäosusega tekib ka teil vastupandamatu isu vette hüpata. “Suur naeratus ja rõõmus meel olgu aga kõigil kaasas!”



Kui vähegi võimalik, siis korraldaja palve on mitte hilineda, sest koos on vettehüpet kõige ägedam teha. “Olen kuulnud, et mõned soovijad on jätnud tulemata, kuna tunnevad, et pole piisavalt sobiva kehakujuga, et rahva seas ujumisriietega olla. Ütlen neile nii, et lõpetage jalamaid selline rumal mõtlemine – see pole mingi missivõistlus, vaid kokku saavad hea eesmärgi nimel vaimult tugevad inimesed, kellel on pärast kuradima hea olla,” kinnitas Hanso, kelle sõnul tasub osaleda eelkõige fantastilise enesetunde, pingul naha ja värske meele pärast, mida kargesse vette minek ning kuum saun annavad. Samuti on võimalus kõikidel soovida head uut neile, keda veel trehvanud pole.



Kannab heategevust



Juba teist aastat on Karsummil heategevuslik eesmärk ka. Kui eelmisel aastal koguti üle tuhande euro Orissaare laste mänguväljaku ehitamiseks, siis sel aastal proovitakse kaasa aidata ühe olulise keskkonnaprobleemi lahendamisele.



“Usun, et 2016. aastal on enim Saaremaa-teemalist meediakajastust saanud just Väikese väina keskkonnaseisund. Oleme teinud sellega väga head tööd, kaasates inimesi end ümbritsevale keskkonnale mõtlema, innustades küsimusega tegelema nii riigikogu kui ka keskkonnaministeeriumi. Siinkohal edastan tänusõnad kolme Ida-Saare omavalitsuse hea koostöö tegemise ja ühise pingutuse eest, et suur murekoht leiaks leevendust. Eriti suur tänu aga sootuks kaugema nurga mehele Leo Filippovile, kes sel teemal vabatahtlikult kaasa aitas ja palju aega panustas, ning teistele, kes on kuidagigi, selles protsessis kaasa aidanud.”



Karsumm toimub iga ilmaga.



