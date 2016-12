Aastalõpp

Kolm põlvkonda andekaid mehi

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 31. detsember 2016. Neli põlvkonda kultuurist lugu pidavaid mehi ühise perenimega Kanemägi: vasakult Ilmar, Aivo, Juhan ja pisike Johann. Foto: Valmar Voolaid Need on Leisi vallas elava pere pea Ilmar Kanemägi (88), poeg Aivo (54) ja pojapoeg Juhan (27).



Kui jutud said räägitud, selgus, et sellesse rivvi saab veel ka ühe vahva mehehakatise paigutada. Nimelt Juhani kümnekuise poja Johanni. Seega on see tegelikult nelja põlvkonna lugu.



Ilmar ja rahvatants



Ilmari taustast niipalju, et tema enam kui 40 aasta pikkune elutöö jäi kolhoosiaega. Ilmar oli Karja sovhoosi seemnekasvatuse agronoom, hiljem osakonnajuhataja, samas vedas aastakümneid mahukat ühiskondliku töö vankrit – ametiühingutööd. Pensioniaja kättejõudmisel, veidi enne suurmajandite eksistentsi lõppu oli Ilmar Leisi valla kultuurijuht. Ta oli/on läbinisti kultuuriinimene.



“Rahvatantsuga alustasin Kõljala põllumajanduskoolis. Seal õppisid sõja järel veidi vanemad inimesed. Arvake ära, kes meid pilliga saatis? Arnold Rüütel. Ta saatis akordioniga meie tantsurühma ka kooli lõpupeol, mida pidasime ühes külaperes,” saime Ilmarilt üllatuslikult teada.



Türi aiandustehnikumis õppides Ilmari tantsuharrastus jätkus. “Üks Ullo Toomilt tantsukoolitust saanud noormees hakkas meid seal utsitama. Meil oli väga tugev rühm. Tantsisin seal veel ka Türi kultuurimaja rühmas. Üsna pea hakkasin juhendama nooremate kursuste tantsurühmi.” Tantsuõpetaja roll hakkas Ilmaril tiksuma seega 1950. aastast. Ta on saanud tähistada tantsujuhtimise poole-sajandat aastapäeva.



Aasta hiljem, Orissaares ja seejärel Leisis agronoomina tööle asudes on rahvatants temaga alati ühes olnud. Segarühmadele lisandusid naisrühmad, juhendamisele lisaks ise tantsimine. Ta on oma rühmadega mitu korda pääsenud Tallinna suurele tantsupeole. Ükskord oli see sattunud mehe kordusõppuse aega. Parteibossi ärarääkimisel õnnestus tantsijast tantsujuhil siiski pääseda tantsupeole. Sõduririietes ei tahtnud Ilmar minna. “Mu koolivenna ema elas Tallinnas, tema käest sain laenuks vanad dressipüksid. Rahvatantsuriided oli rühm kaasa võtnud.”



Ilmar on tantsimas käinud ka Moskvas üleliidulisel noorsoofestivalil. Eestist oli valitud 150 tantsijat, kes rühma pääsemiseks pidid eksami sooritama. Kaks nädalat oldi laagris Tallinnas, teist sama palju Moskvas. “See oli suur elamus. Saaremaalt oli neli tantsijat – Maie Opkaup, Hilja Varvas, ühe mehe nimi ei tule kahjuks meelde. Olen käinud paljudel tantsuseminaridel, kus tehti ka balletiharjutusi. Balletikooli juht tegi mulle komplimendi, öeldes, et kui oleksin noorem, võiks must saada hea balletitantsija. Tantsu vastu olen kogu elu huvi tundnud, ei tea, kust see pisik pärit on.”



Aivo ja rukkileib



Aivo on EPA lõpetanud agronoom ja mõned aastad saanud töötada õpitud erialal. Kuna kolhoosiaja lõpus kerkis päevakorda abitootmise loomine, oli Aivol hakanud idanema leivategemise mõte. “Sellal arvati, et abiettevõtteid omavad majandid elavad paremini, kuid see idee tuli liiga hilja, enne sai kolhoosikord otsa. Mõte leivategemisest aga jäi – millegagi tuli ju tegelema hakata. Minu idee teostamisele andis tõuke abikaasa Malle, kes töötas aastaid leivakombinaadis,” meenutas Aivo.



Eraettevõte Karja Pagariäri hakkas tegutsema 1993. aastal, sünnipäevaks on 8. mai. Esimene partii saiatooteid läinud realiseerimisele ühekordse suulise müügiloa alusel, nädal hiljem, ametliku loa saamisel alustati ka leivaküpsetamisega. “Päris täpset toodete arvu ma öelda ei oska, leibu on 20 erinevat, saialisi üle 130. Leib on meie jaoks number üks, 80% ja enamgi on leivatoodang.”



Igale leivale on tehtud pai. Mitte üks, vaid mitu korda. Selle, saarlaste põhitoidu taga on 40 inimese pühendunud töö.



“Laiendamisplaani meil praegu ei ole, ehkki tööd on palju ja tempo peal, kuid ükski tellimus pole siiani jäänud täitmata. Meie kõige uuem toode turul veel ei ole, see oli enne jõule kingipakkides – Evelini kartuli-peenleib. Müüki tuleb see jaanuaris.”



Leivakuningas on samuti osa oma südamest kultuurile andnud. Aivo on kolmel Tallinna laulupeol puhkpilli mänginud. Aastaid on ta laulnud segakooris, sealhulgas nimekas EPA segakooris, mehe sõnul Eesti ühes paremas. “Olen laulnud kooris ja mänginud erinevaid puhkpille, tenorit ja alti. Seda kümmekond aastat. Nüüd pole selleks enam aega.”



Poeg Juhan lisas, et isa mängib mitmeid pille, sealhulgas basskitarri ning et isa on lauluande saanud oma emalt Lainelt, Ilmari abikaasalt, kellel oli väga ilus lauluhääl.



Juhan – jookide tootja



Väga mitmekülgse Juhani taustast ainult põgusalt. Juhan õppis Tallinna tehnikaülikoolis tehnika- ja tootearendust ning tegi magistritöö teemal “Vahusiidri kääritamine”. Teisisõnu – siidri valmistamine šampanja-meetodil. Juhendajaks oli olnud muhulasest toitumisteadlane Raivo Vokk. “Tema poole oli pöördunud üks minu praegusi äripartnereid, soovides teada, kas keegi tegeleb Eestis siidri tootmisega. Sellest pöördumisest kujunes meie väikeettevõtte töökas kollektiiv.



Aga mis puutub minu õppima minekusse, siis keskkonnamuutus oli väga raske. Iga kord kodust Tallinna minnes oli rusuv tunne, sest olen maal metsade vahel üles kasvanud. Seetõttu olen algusest saati teadnud, et pärast lõpetamist tulen Saaremaale tagasi. Tallinn ei ole minu koht,” pajatas Juhan.



Ehkki algul oli ta mõte olnud veini valmistamise juures, siis abikaasa Kadri Austria-reisi järel, kes sealset siidrit kiitis, tehti korrektuur. “Mõtlesin, et miks pean siin viinamarju kasvatama, kui õunu veetakse igal aastal põldudele. Kui aga praktiliseks tegemiseks läks, ei läinud ainult esimene vasikas aia taha, vaid päris mitu telli. Limonaadi ja siidriga turule tulla oli õige aeg. Meil saab peagi poolteist aastat esimesest müügikogemusest. Ja ehkki suvel on karastusjookide müük kaks korda suurem kui muul ajal, on toote säilimisaeg võrreldes pagaritoodetega tunduvalt pikem, kaheksa kuud, mis tähendab, et on aeg hakata mõtlema ekspordile.” Olgu siin märgitud ka tootmises olevad viis toodet: õunalimonaad, õunalimonaad rabarberi, jõhvika ja punase sõstraga ning siider.



Tantsuga sai Juhan sõbraks varases koolieas. “Eks see sai, nagu enamusel, alguse koolis. Minu puhul kolmandas klassis Meeli Stankevitši õpetamisel. Käisime kahel koolinoorte ja ühel üldtantsupeol. Tantsupeol kohtusin ka oma tulevasega, Pärsamalt pärit Kadriga, kui tantsisime “Jälgede tantsus” teineteisele vastu. Ülikooli minnes tantsis Kadri juba tehnika kõrgkooli tantsurühmas Savijalakesed ja kutsus ka mind.” Seega küsimust, mida tants on talle andnud, pole mõtet Juhanilt küsida.

2011. aastal hakkas paar tantsima Uppsaris – Tallinna tantsuakadeemia tantsurühmas, mida juhendas Märt Agu. Juhan selgitas, et kui Savijalakesed tantsisid autoritantse, siis Uppsar oli folk-šõulik rühm. “Selle rühmaga oleme ka Saaremaal kolmel korral üles astunud. Paraku poolteist aasta tagasi, kui Saaremaale tagasi tulin, tuli lõpetada. Praegu tantsime väikese grupiga edasi, leidsime juhendaja Jaan Ulsti Nõost, kes on Eestis tantsu alal väga tugev tegija. Loodame tuleval suvel grupiga ka saarlastele esineda. Viljeleme kaasaegset improvisatsioonilist tantsu.”



See pole veel kõik. Juhan ja Kadri juhendavad ka Leisi tantsugruppi. Tiiu Haaviku võimlemisfestivalil viimastel aastatel esinenud temperamentsed tantsutüdrukud-poisid omanäolise tantsuseadega oli üks põhjustest, miks Kanemägi pere põlvkondade lugu idanema hakkas.



