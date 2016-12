Aastalõpp

Politseikapten on kui hunt Kriimsilm

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 31. detsember 2016. Meelis Juhandi lavastaja rollis Salme vallateatri etenduses L.Kadak “Kuidas sörulased näitemänguproovi tegid...” M.Eiseni “Alkoholi õnnistuse” ainetel. FOTO: erakogu Meelis Juhandi hobimaailm on väga lai ja kirev. Tema kohta saab öelda, et mees on nagu hunt Kriimsilm, ainult ameteid on tal mõneti rohkem. Huvitav on see, et hobid tulid tema ellu just ametitöö kaudu, kui jätta kõrvale kooliaja pisikesed taidlemised.



“Kooliajal osalesin põhiliselt näitemängus. Kuid kui politseis tööd alustasin, töötas siin uurija Birgit, kes oli Saaremaa rahvateatri näitleja. 1993. aasta algul küsisin temalt, et kas teatris on inimesi juurde vaja. Parasjagu hakkas Tõnis Kipper lavastama “Perekonnavalssi”. See oli lauluetendus, kus mina pidin Saksa mundris laulma “Lily Marleeni“. Esinesime sellega üle saja korra. See oli esimene etendus, kuhu mind mängima võeti,” meenutas Meelis.



“Mäletan veel, et Kipper kutsus kohale ühe ooperilaulja, et otsustada, kas sellest mehest, st minust, saab asja. Kõrgelt koolitatud laulja tegi mulle enne otsuse langetamist tunnise koolituse. Laulsin loo ära ja nii see pihta hakkas.” 90-ndate keskel sai Meelisest ka segakoori Helin laulja.



Jõuluvana, laulu-mees, pulmaisa, näitleja...



“Aastat ma enam ei mäleta, kuid olen lavastanud ka ühe lasteetenduse, “Karupoeg Puhh”, mille stsenaariumi kirjutas mu naisevend. Seda etendasime kahel korral. Mu teatrielu hakkas neist asjust pihta. Üsna kohe sattusin ka Kuressaare kultuurikeskuses jõuluvanade kontorisse. Selle ametiga olen olnud seotud juba enam kui kahekümnel jõuluajal. Riburadapidi on juurde tulnud Salme vallateater, ansambel Sõstrad ja tantsuks Jäävaba.



Viimati nimetatu on Meelise hobidest üks nooremaid. “Viis aastat tagasi, kui Anita Kangur Punaste Sõstardega lõpetas, oli meil aasta-kaks pausi. Aga laulmine oli endiselt nahavahel, seda jätta ei tahtnud. Salmel on aeg-ajalt tegutsenud instrumentaalansambel, kus olnud erinevaid lauljaid. Enamasti noored naised, kes mõne aja pärast koju jäävad lapsi kasvatama. Läksin ansambli juhendajalt küsima, kas neil lauljat vaja pole. Olen selles kollektiivis nüüd viis aastat solistina laulnud, sünnipäevakontsertki juba toimunud.”



Kõige pullim pillimees



Instrumentaalansambel on paaril aastal osalenud ka Viljandi bändide konkursil, tänavu tuli selleks kutse. “Mind pärjati sellel kõige “pullima” pillimehe tiitliga.”

Meelise õhtuid täidab veel palju muud – pulmavanema ja õhtujuhi roll, ja alles hiljuti oli ta kutsutud Rahva Raamatusse raamatuesitlusele lugema raamatust lõigukesi ette.



“Esimene pulmavanema roll oli 1996. aastal. Aasta varem abiellusin ise, meie pulmavanemaks oli Urmas Lehtsalu. Eks ma esimesel korral võtsin temalt šnitti. Sel aastal olen juhtinud kaheksat pulma, järgmiseks aastaks on neli-viis pulma juba broneeritud. Kui mulle mingi väljakutse tuleb, ei hakka ma kunagi mõtlema, et kas ma oskan ja tahan seda teha, tahan igal juhul proovida. Ekstreemset benij-hüpet ma ei läheks proovima, aga kuidas üht või teist üritust huvitavaks muuta ja korraldada, see on väljakutse. Asi on ju enesehinnangus. Kui juba ise enda kohta arvata, et mis nüüd mina, siis ei saagi hakkama. Ma lihtsalt võtan kätte ja teen ära.”



