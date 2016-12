Aastalõpp

2 x Anneli Kaljuste. Üks kultuuri-, teine huvijuht!

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 31. detsember 2016. Vasakul Valjala põhikooli huvijuht Anneli Kaljuste ja paremal Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste. Säravate daamide kinnitusel tuleb kuus vähemalt paar vahejuhtumit nimede pärast. Tihtipeale on neil ka pakid vahetusse läinud. FOTO: Valmar Voolaid Novembri algul helistasin Valjalga Anneli Kaljustele, et uurida Valjala põhikoolis avatava jõusaali kohta. Kuna teadsin Annelit ka varem, siis olin teda jõusaali avamise fotodel näinud. Üllatus oli aga suur, kui Anneli Kaljuste suunas mu teise Anneli Kaljuste poole, kes olevat antud küsimustega paremini kursis.



Pärast hetkelist vaikust ja segadust selgus tõsiasi, et väikeses ja koduses Valjala vallas töötab peaaegu kõrvuti kaks Anneli Kaljustet. Kultuurijuht ja huvijuht. Lõbusaid sekeldusi on naistel ette tulnud tihti – küll jagatakse pangateateid, postipakke, küll kiidetakse täiesti võõraste asjade eest.

Et mõlemad Kaljusted teevad oma tööd hingega ja on väga ettevõtlikud, võttis artikli valmimine aega umbes kuu. Olenemata ühes väikeses vallas koos töötamisest oli naisi ühele pildile püüda tõsine katsumus.



“Mul on täna tunnid“, “Meil on “Lauludega jõulude ootuses” kirikus“, “Ma olen rahvamuusika peol esinemas“, “Mul on kokkusaamine“ jms. Nii need nädala möödusid, kuni lõpuks said kaks naerusuist naist rahvamajas siiski kokku.



Huvijuht Anneli Kaljuste



Mõlemad naised tõdesid, et on sekeldustega nimede pärast juba nii harjunud. Küll saab üks naine teisele mõeldud arveid, pakiteatisi, akende pakkumisi vms. Sekeldustele aitab kaasa ka see, et naiste nii isiklikud kui töömeilid on väga sarnased.



“Koht on väike ja me tunneme teineteist. Kui ma näen, et keegi on mulle mingisuguse teate saatnud, et ma näiteks täna ei jõua kitarriringi, siis saadan selle kohe edasi. See on täitsa tavaline värk,“ kinnitas huvijuht.



Ta märkis, et segadust on tulnud ette isegi oma sugulaste seas. Kui ajalehes kirjutati valla uuest kultuurijuhist, siis üks tema vanemas eas sugulane rääkinud teistele, et mõtle, kui tubli meie Anneli on, lisaks huvijuhi ametile hakkas ta ka kultuurijuhi ametit pidama.



“Sellest oli palju segadust, et kuidas ta saab kahte asja korraga teha,“ seletas huvijuht.

Ühes vallas on naised koos töötanud aasta jagu. Huvijuht on oma ametit pidanud juba 10 aastat.



Samuti on kohati tekitanud segadust ka see, et kultuurijuhi laps on koolis huvijuhi õpilane.



“Näiteks hinnetelehele läks alla Anneli Kaljuste allkiri ja Anneli Kaljuste allkirjaga tuli see tagasi ka,“ seletas huvijuht. Mõlemal naisel on neiupõlvenimi.

“Seda segamini ajamist on juhtunud palju ja juhtub kindlasti edaspidi ka, kuniks teine meist nime vahetab,“ ütles huvijuht. Kultuurijuhiga viskavat nad telefonis omavahel nalja, et tere, Anneli Kaljuste, siin ka Anneli Kaljuste. “Meid on tegelikult veel. Olen ükskord veel oma nimekaimu kohanud. Olin siis umbes seitsmendas klassis ja tegin praamide peal turismiküsitlust. Üks proua vaatas mu nimesilti ja ütles: sa oled Anneli Kaljuste, rõõm tutvuda, mina olen ka,“ seletas huvijuht.



Kultuurijuht Anneli Kaljuste



Kultuurijuht Anneli Kaljuste on Valjala vallas elanud juba 12 aastat. Pärit on ta Raplamaalt, kuid tema isapoolsed juured on Saaremaal Mustjalas.

“Ma arvan, et kuus tuleb ette vähemalt paar vahejuhtumit nimede pärast. Nii on rohkem, et minu asjad lähevad tema postkasti,“ rääkis kultuurijuht. “No ja ajalehes ikka ka vahel ilmub kas siis minu tekst ja Anneli pilt või siis vastupidi,” naeris ta.



Ta kinnitas, et on saanud näiteks pakke, mille ta on ka lahti võtnud. Suuri sekeldusi tõi kaasa selleaastane “Laheda koolipäeva“ arve, mil alles neljandal korral jõudis arve õigesse postkasti ja sedagi huvijuhi kaudu, kuna arved olid tema rämpsposti hulka sattunud.



“Oli tükk tegemist, et tõestada, et ma ei ole ikka veel arvet saanud, kuigi nemad ikka väitsid kuupäevalise täpsusega, millal arved on väljastatud. Küsisin ikka üle ka, korrates oma meiliaadressi, et kas ikka saatsite sellele aadressile, nemad kinnitasid, et täpselt sinna. Aga mitte kuidagi ei jõudnud need minuni Nii me siis mõni aeg hiljem leidsime need Anneli rämpsposti hulgast, kuhu mailbox automaatselt nad visanud oli.



Ma olen enne jõule ikka kena suure paki saanud. Kuna mul jääb sünnipäev sinnakanti, siis mõtlesin, et nii, keegi on mulle nüüd küll kena üllatuse teinud ja paki saatnud. Tegin lahti, ja mõtlesin tükk aega, et mis see siis nüüd on... Aga need olid hoopis tellitud kaubad, mida mina küll tellinud polnud. Helistasin Annelile ja ta ütles, et jah, tema pakk on kadunud,“ rääkis kultuurijuht.



Naerdes ütles ta, et nime vahetuseks on tal ikka soovitatud mehele minna. “Kuid mehele minek asja ei lahenda, sest samas alevikus elab mehe perekonnanimega Anneli juba ees,“ muigas kultuurijuht.



