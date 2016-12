Aastalõpp

Uus-Meremaal sauna – Mikk Barinovi aastavahetus

Laupäev, 31. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Peep Lillemägi Laupäev, 31. detsember 2016. Eestlaste haagissaun Uus-Meremaal. Laulusalmid kinnitavad, et jõuluks püüavad kõik koju jõuda, aga alati see ei õnnestu. Üks Hiiumaast kaugemaid paiku, kus jõule veeta, on Uus-Meremaa.



Enda sõnul põline ärakaranud hiidlane Mikk Barinov viibib selles teisel pool maakera asuvas riigis juba viiendat aastat. Uus-Meremaale sattus ta pärast Austraalias veedetud aega.



“Vaatasin, et tahaks veel reisida, aga Austraaliasse viisat rohkem ei saanud. Uus-Meremaa oli järgmine lähem koht, kuhu siis Working Holiday viisat taotlesin. Kui Austraalia jagab sellist aastast viisat eestlastele piiramatult, siis Uus-Meremaale antakse neid aastas ainult sada. Mõtlesin, et noh, kui nii vähe jagatakse, ju see siis peab ikka hea koht olema. Ongi,” selgitas ta, kuidas maakera kuklapoolele jõudis.



Hiidlased kõige lahedamad



Kõik need aastad on Mikk elanud Uus-Meremaa lõunasaarel Christchurchis ja teinud seal plekksepatööd. Paiga suurimaks miinuseks, aga ka plussiks on tema sõnul suur isolatsioon, uusmeremaalased aga on väga lahked, sõbralikud ja abivalmid. Üsna tihti juhtub, et jääd võõra inimesega pikalt lobisema, nagu oleks vana tuttav.



“Hiidlastega neid võrrelda ma ei oska, sest arvan: hiidlased on kõige coolimad üle maailma,” naeris ta.



Uus-Meremaa asub kõigest ikka väga kaugel. Näiteks Eestisse lendamiseks kulub 24 tundi ainult lendamiseks, pluss vahemaandumised. Plusspooleks nimetas Mikk seda, et lähedal on Vaikse ookeani saareriigid, mis Euroopast tunduvad väga kättesaamatud: Fiji, Vanuatu, Cooki saared.



Kohalikest elamistingimustest kõneldes nentis hiidlane, et kortermaju on Uus-Meremaal ülivähe, enamik hoonetest on eramajad ja pigem ühekordsed.

“Majad on siin väga külmad. Enamik inimesi arvab, et kui oled seal Austraalia kõrval, on kogu aeg soe. Nii see siiski pole. Talvel on ikka hommikul paar kraadi miinust ja kuna majades absoluutselt isolatsioon puudub, siis vahel peab ikka õuest sooja sisse laskma,” kirjeldas ta sealset talve. “Asjad vaikselt arenevad, sest nüüd peab uusi maju ehitades juba topeltklaasi kasutama ja seinte sisse ikka isolatsiooni ka panema.”



Kohalikud söövad Miku sõnul väga palju rämpstoitu, sellest tulenevalt on ka väga palju ülekaalus inimesi.



“Üldiselt, ega neil endal niiöelda rahvustoitu pole, võib-olla maooride hangi ehk maa sees sütega täidetud augus küpsetatud liha ja köögiviljad on kõige lähemal sellele.”

Kuna sealne loodus näeb välja nagu piltpostkaart, on matkates puhkamine ja looduses telkimine väga populaarsed.

“Jõulude ajal on paljudel kaks-kolm vaba nädalat, siin on siis suvepuhkus. Rahvamassid voolavad linnadest välja, autodel järel paadid ja haagissuvilad, ning matkarajad mägedes on rahvast täis.”



Maa väriseb



Üks Eestist väga erinev asi Uus-Meremaal on suur seismiline aktiivsus. Maa väriseb kogu aeg. Ka sel päeval, mil me detsembri keskel üle interneti rääkisime, oli Christchurchi ümbruses 13 maavärinat. Kõige tugevam neist 3,4-magnituudine. Mikk märkis, et alla kolmemagnituudist maavärinat enamasti ei tunnegi ja kahjustused olenevad sellest, kui sügaval maakoores värin toimub.

Mikk, kes jõudis Christchurchi pool aastat pärast terve linna ära lõhkunud väga suurt maavärinat, ütles, et on maavärinatega üldiselt ära harjunud, aga vahepeal juhtub tugevamaid, mis tegutsema panevad. Viimane suurem värin oli 14. novembril. Kui tavaliselt maavärin kestab alla 10 sekundi, siis see kestis umbes kolm minutit.



Mikk kirjeldas seda looduse ähvardavat ilmingut Hiiu Lehele nii: “Maavärin toimus öösel, ärkasin selle peale üles, et voodi kõikus. Tundus, et maja on tormiga merele läinud, kõik asjad kõikusid ja praksusid ja igasuguseid helisid tuli igast nurgast. Inimesed olid majadest kiirelt välja tänavatele jooksnud.

Vaatasin korra üle ukse, aga läksin magama tagasi. Paarkümmend minutit hiljem hakkasid sõbrad helistama, et lähme mägedesse, sest ookeaniäärsetele kohtadele anti tsunamihoiatus. Kiirelt viskasime kotti passid, mis millegipärast tundusid kõige tähtsamad asjad, mis evakueerumise ajal meelde tuli. Lisaks paar õuna ja vett, sest ega me ju teadnud, millal koju tagasi lastakse. Sõitsime mäe otsa, saime teiste eestlastega kokku. Kuna läks külmaks, otsustasime mäest alla sõita ja ühe siinse eestlase juurde öömajale minna. Karjakesi magasime hommikuni. Meie maja oli evakuatsioonipiirkonnast selleks hetkeks juba välja võetud ja saime koju tagasi minna. Samal päeval käis linnas normaalne elu juba edasi, nagu midagi poleks juhtunud. Christchurch selles maavärinas eriti kannatada ei saanud, põhilise paugu sai Kaikoura kakssada kilomeetrit põhja pool ja pealinn Wellington.”



Jõulud ja grillipeod



Jõulud Uus-Meremaal tähendavad Miku kinnitusel suve, grillipidusid, ookeani ja kingitusi.



“Ega erilist jõulutunnet pole, näed jõulukaunistusi küll, aga pigem on tegemist sellise suvega, kus boonuseks on kingitused.



Meil, Christchurchi eestlastel, on plaan sõita üles põhja poole, kus pärast ühe eestlase juures peetavat jõulupidu läheme kolmepäevasele matkale mägedesse, et jõuda maailma kõige selgema veega järve juurde, millel nimeks Blue Lake,” rääkis ta.



Kõige enam tundsid Uus-Meremaa eestlased puudust korralikust saunast. Selgub, et sealkandis on küll saunad olemas, aga elektrikerisele ei lubata leilivett visata.



“Kui on probleem, tuleb otsida lahendust. Nii ehitasime endale sauna haagissuvilasse – nüüd on meil oma mobiilne saun ja saame ise valida, millist vaadet saunaaknast näha tahame,” rääkis Mikk.



Küsimusele, millal plaanis taas Eestisse tulla, vastas ta hiidlasele omase naljaseguse tõsidusega: “Plaan on, aga eks midagi peab üllatuseks ka jääma.” Enda sõnul põline ärakaranud hiidlane Mikk Barinov viibib selles teisel pool maakera asuvas riigis juba viiendat aastat. Uus-Meremaale sattus ta pärast Austraalias veedetud aega.“Vaatasin, et tahaks veel reisida, aga Austraaliasse viisat rohkem ei saanud. Uus-Meremaa oli järgmine lähem koht, kuhu siis Working Holiday viisat taotlesin. Kui Austraalia jagab sellist aastast viisat eestlastele piiramatult, siis Uus-Meremaale antakse neid aastas ainult sada. Mõtlesin, et noh, kui nii vähe jagatakse, ju see siis peab ikka hea koht olema. Ongi,” selgitas ta, kuidas maakera kuklapoolele jõudis.Kõik need aastad on Mikk elanud Uus-Meremaa lõunasaarel Christchurchis ja teinud seal plekksepatööd. Paiga suurimaks miinuseks, aga ka plussiks on tema sõnul suur isolatsioon, uusmeremaalased aga on väga lahked, sõbralikud ja abivalmid. Üsna tihti juhtub, et jääd võõra inimesega pikalt lobisema, nagu oleks vana tuttav.“Hiidlastega neid võrrelda ma ei oska, sest arvan: hiidlased on kõige coolimad üle maailma,” naeris ta.Uus-Meremaa asub kõigest ikka väga kaugel. Näiteks Eestisse lendamiseks kulub 24 tundi ainult lendamiseks, pluss vahemaandumised. Plusspooleks nimetas Mikk seda, et lähedal on Vaikse ookeani saareriigid, mis Euroopast tunduvad väga kättesaamatud: Fiji, Vanuatu, Cooki saared.Kohalikest elamistingimustest kõneldes nentis hiidlane, et kortermaju on Uus-Meremaal ülivähe, enamik hoonetest on eramajad ja pigem ühekordsed.“Majad on siin väga külmad. Enamik inimesi arvab, et kui oled seal Austraalia kõrval, on kogu aeg soe. Nii see siiski pole. Talvel on ikka hommikul paar kraadi miinust ja kuna majades absoluutselt isolatsioon puudub, siis vahel peab ikka õuest sooja sisse laskma,” kirjeldas ta sealset talve. “Asjad vaikselt arenevad, sest nüüd peab uusi maju ehitades juba topeltklaasi kasutama ja seinte sisse ikka isolatsiooni ka panema.”Kohalikud söövad Miku sõnul väga palju rämpstoitu, sellest tulenevalt on ka väga palju ülekaalus inimesi.“Üldiselt, ega neil endal niiöelda rahvustoitu pole, võib-olla maooride hangi ehk maa sees sütega täidetud augus küpsetatud liha ja köögiviljad on kõige lähemal sellele.”Kuna sealne loodus näeb välja nagu piltpostkaart, on matkates puhkamine ja looduses telkimine väga populaarsed.“Jõulude ajal on paljudel kaks-kolm vaba nädalat, siin on siis suvepuhkus. Rahvamassid voolavad linnadest välja, autodel järel paadid ja haagissuvilad, ning matkarajad mägedes on rahvast täis.”Üks Eestist väga erinev asi Uus-Meremaal on suur seismiline aktiivsus. Maa väriseb kogu aeg. Ka sel päeval, mil me detsembri keskel üle interneti rääkisime, oli Christchurchi ümbruses 13 maavärinat. Kõige tugevam neist 3,4-magnituudine. Mikk märkis, et alla kolmemagnituudist maavärinat enamasti ei tunnegi ja kahjustused olenevad sellest, kui sügaval maakoores värin toimub.Mikk, kes jõudis Christchurchi pool aastat pärast terve linna ära lõhkunud väga suurt maavärinat, ütles, et on maavärinatega üldiselt ära harjunud, aga vahepeal juhtub tugevamaid, mis tegutsema panevad. Viimane suurem värin oli 14. novembril. Kui tavaliselt maavärin kestab alla 10 sekundi, siis see kestis umbes kolm minutit.Mikk kirjeldas seda looduse ähvardavat ilmingut Hiiu Lehele nii: “Maavärin toimus öösel, ärkasin selle peale üles, et voodi kõikus. Tundus, et maja on tormiga merele läinud, kõik asjad kõikusid ja praksusid ja igasuguseid helisid tuli igast nurgast. Inimesed olid majadest kiirelt välja tänavatele jooksnud.Vaatasin korra üle ukse, aga läksin magama tagasi. Paarkümmend minutit hiljem hakkasid sõbrad helistama, et lähme mägedesse, sest ookeaniäärsetele kohtadele anti tsunamihoiatus. Kiirelt viskasime kotti passid, mis millegipärast tundusid kõige tähtsamad asjad, mis evakueerumise ajal meelde tuli. Lisaks paar õuna ja vett, sest ega me ju teadnud, millal koju tagasi lastakse. Sõitsime mäe otsa, saime teiste eestlastega kokku. Kuna läks külmaks, otsustasime mäest alla sõita ja ühe siinse eestlase juurde öömajale minna. Karjakesi magasime hommikuni. Meie maja oli evakuatsioonipiirkonnast selleks hetkeks juba välja võetud ja saime koju tagasi minna. Samal päeval käis linnas normaalne elu juba edasi, nagu midagi poleks juhtunud. Christchurch selles maavärinas eriti kannatada ei saanud, põhilise paugu sai Kaikoura kakssada kilomeetrit põhja pool ja pealinn Wellington.”Jõulud Uus-Meremaal tähendavad Miku kinnitusel suve, grillipidusid, ookeani ja kingitusi.“Ega erilist jõulutunnet pole, näed jõulukaunistusi küll, aga pigem on tegemist sellise suvega, kus boonuseks on kingitused.Meil, Christchurchi eestlastel, on plaan sõita üles põhja poole, kus pärast ühe eestlase juures peetavat jõulupidu läheme kolmepäevasele matkale mägedesse, et jõuda maailma kõige selgema veega järve juurde, millel nimeks Blue Lake,” rääkis ta.Kõige enam tundsid Uus-Meremaa eestlased puudust korralikust saunast. Selgub, et sealkandis on küll saunad olemas, aga elektrikerisele ei lubata leilivett visata.“Kui on probleem, tuleb otsida lahendust. Nii ehitasime endale sauna haagissuvilasse – nüüd on meil oma mobiilne saun ja saame ise valida, millist vaadet saunaaknast näha tahame,” rääkis Mikk.Küsimusele, millal plaanis taas Eestisse tulla, vastas ta hiidlasele omase naljaseguse tõsidusega: “Plaan on, aga eks midagi peab üllatuseks ka jääma.”

Veel artikleid samast teemast »