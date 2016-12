Saarte Jõulud

Hannes Nelis: olgu meil kogu aeg hinges jõuluaeg!

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 23. detsember 2016. “Jõuludega koos käib alati selline melu. Poest ostetakse igasuguseid asju, see maailm, mis meie ümber on, sunnib meid tarbima. Ostuhulluses kipume aga tihtipeale unustama, et elus on palju suuremaid väärtusi kui asjad meie ümber,” mõtiskleb lühiintervjuus Meie Maale Valjala, Muhu ja Kaarma kirikuõpetaja Hannes Nelis (pildil).



Nii igatsevad lapsed erinevaid asju kingikotti. Kes nutitelefoni, kes mõnd kallist mänguasja. “See on laste maailm, kuid kurb on see, et lapsed teavad nutitelefonide marke ja seda, kui kiire internet neil kodus on, aga nad ei tea näiteks seda, mis värvi on nende ema silmad,” räägib Hannes Nelis, kes käis mõni aeg tagasi Muhu hooldekeskuses, kus kõneldi üheskoos lapsepõlvejõuludest.



Kes sai jõulukingituseks suhkrutüki, sest oli sõjaaeg, kes vanaema kootud sokid, kes kaltsunuku, mille ema oli õhtuti salaja kodus valmis õmmelnud, kes isa meisterdatud puust kiikhobuse. “Need olid erilised kingitused ja nad mäletasid ka seda, mis värvi olid nende ema ja isa silmad.”



Väärtus, mis jääb



Hannes avaldas arvamust, et ega ju aastate pärast ei pruugi keegi enam mäletada, mis aastal ta sai endale nutitelefoni või tahvelarvuti, aga mis kindlasti meelde jäävad, need on perekondlikud koosviibimised. See on väärtus, mis jääb.



Hannes käis ka Aste koolis lastele jõuludest kõnelemas ja kui ta seal küsis, mida keegi igatseb jõuludeks, ütles üks poiss lause, mis pani teda mõtlema. Selle poisi soov oli, et tema isa ja ema oleksid jõulude ajal kodus. Hiljem selgus, et tegemist ongi tõsiselt võetava sooviga, sest see poiss igatsebki oma vanemaid. Kas nad on kaugel tööl või lahus, seda ta ei tea, kuid laps on üksi. Iga laps aga vajab perre soojust.



Hannes tõi välja, et inimestena me tihtipeale kardame kohustusi. Aga samas, kui me võtame need vastu ja püüame neid täita, siis me areneme. Kui elus on vaid rahu ja rõõm, siis oleme mugavustsoonis, kuid raskustes me pürgime ja läheme elus edasi. “Mina paneksin rõhku sellele, et hindame hetke, kus me praegu oleme, sest need hetked ei tule kunagi tagasi,” kõneles Hannes, viidates, et kui paljud otsivad praegu seda tunnet, mis kaasnes lapsepõlvejõuludega, siis see tunne ei tule enam kunagi tagasi. Sest me ei ole ju enam lapsed, vaid täiskasvanud. Pigem tuleb ehitada üles oma peretraditsioonid ja leida jõuludest teistsugune rõõm. Leida see, miks neid peetakse. Miks universumi Looja on sündinud lapsena ja tulnud meile nii lähedale.



Jumala armastus on kui ema armastus. Ema ei suuda hüljata oma last isegi siis, kui laps on teinud väga palju kurja.



Hannes kõneles väga meeldejääva ja südamliku loo emaarmastusest ja kui piiritu see on. Oli üks mees, kes oli teinud väga palju halba oma elus, ta oli tapnud, ta oli peksnud, varastanud. Tema vanemad, tema naine ja lapsed olid ta hüljanud ega tahtnud temast enam midagi kuulda…



Piiritu armastus



Pärast seda, kui ta oli ära kandnud oma vanglakaristuse ja vangla väravad tema selja taga sulgusid, ei teadnud ta, mida teha. Sest tal ei olnud kohta, kuhu minna. Siis mõelnud ta, et ta kirjutab emale, et äkki ema suudab talle andestada. Ta kirjutas emale: “Ma tulen koju. Aga ma tean, et võin tulla vaid siis, kui õunapuuoksa külge on seotud valge rätik.” Kuna nende kodu asus raudtee ääres, siis tuli tal enne kodumaja juurde jõudmist sõita mööda käänakuid ja kurve.



Mees sõitis ja nägi, et on veel üks mägi, veel üks küngas ning mõtles, et vaevalt tema emagi teda veel kunagi näha tahab. Aga siis, kui ta oli sõitnud viimase käänaku tagant välja ning silmas oma koduaeda, märkas ta, et nende aias ei olnud mitte ainult üks valge rätik, vaid kõik õunapuud olid täis valgeid rätikuid…

Ema süda on see, mis armastab ja andestab. Nii on ka Jumala armastusega.

