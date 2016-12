Saarte Jõulud

See ongi päris jõuluvana?!

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 23. detsember 2016. Jõuluvanal on pühade aegu käed-jalad tööd täis. See pilt on tehtud esmaspäeva pärastlõunal Ida-Niidu lasteaias. FOTO: VALMAR VOOLAID Homme on ühe ameti pidajal kõige kiirem aeg – punakuueline jõulutaat peab jõudma igasse perre, kuhu teda on kutsutud ja kus teda pikisilmi oodatakse.



“Ega jõuluvana amet ei ole lihtne,” ütleb üle kümne aasta punakuube kandnud Iivo Miil (68), kellele on jõulude aeg üks kiiremaid. Küsimusele, mida ta peab selle ameti juures kõige keerulisemaks, vastab Iivo, et sisuliselt oleneb palju publikust. Temal on aga aastate kogemusena olemas kõik see, mis ühel ehtsal jõulumehel vaja. “Sellesse rolli tuleb sisse elada. Sa pead iseennast tundma ja teadma,” mõtiskleb Iivo, kelle sõnul siis tulebki kõik iseenesest.



Eks kipuvad ju algajad kogelema ja otsima, kust saaks jutuotsa üles, kuid enesekindluse annab just see, et sa tead, kes sa tol õhtul oled.



Iivo nendib, et ta teeb seda sellepärast, et see on ta hobi. “Mu eesmärk on inimeste meelt lahutada. See on parem tasu kui materiaalne,” muigab ta ning lisab, et just see on ka põhjus, et ta on juba aastakümneid tegelenud laulmisega.

Praegu pensionipõlve pidav ning mitmel karaokevõistlusel kõrgeid tunnustusi saanud mees liigub mööda Eestimaad ringi, pakkudes muusikat ja laulu bändi Üks Miil nime all. “Kas või kell kaks öösel, kas või magamistuppa,” naerab ta ise oma muusikamehe motot.



Ta vaatab korraks suvele tagasi ning nendib, et tal on olnud väga ilusaid elamusi. Ta on saanud esineda nii Anne Veski, Koit Toome, Tanja Mihhailova kui Maarja-Liis Ilusaga. Ivo Linnaga on nad ühevanused, ainult Iivo on kuu aega vanem. “Ma olen ikka Ivoga kohtudes naernud, et mina olen Iivo ning tema on Ivo, meil on üks sünniaasta, aga ma olen kuu aega vanem. Saate siis aru, kes paremini laulab?” küsib Iivo ning vastab siis ise lustakalt naerdes, et ta ise ju, kuna tema hakkas enne laulma kui Ivo.



Tänavu läheb aga jõulutaadi ametiralli lahti juba kella 14-st ja kestab kuni kella 22-ni välja, järgnevad jõulupühad veel takkajärele.



Nutimaailm jõuluajas



Kui küsin, kas aastate lõikes on ka erinevusi, vastab Iivo, et nutimaailm on end sisse murdnud ka jõuluaega. Lihtne on salmid-laulud ju internetist välja otsida. “Aga mida väiksem laps, seda rohkem on salmid peas,” tähendab Iivo, kelle sõnul on just kõige tublimad 3–6-aastased. See vanus on kõige toredam aeg, sest just siis ollakse väga ärevil ja oodatakse. Kuid samas, ega vanus jõuluvanasse uskumist keela. Iivo toob välja, et on ka 14-aastasi, kes “vanasse” usuvad ja teda pikisilmi ootavad. “Aga see on selline hea uskumine ja miks seda keelata.”



Tellimused juba maikuus



Tellimusi jõuluvana külaskäiguks hakati kirja panema juba maikuus. Siis saab valida just kõige sobivamad kellaajad. Kui eelmisel aastal tuli tal kolme-nelja päevaga läbi käia üle 40 pere, siis tänavu on seis sama. Kellaajast kinnipidamine on väga tähtis, sest lapsed ju ootavad. Eelnevalt on kokku lepitud, kust jõuluvana kingikoti saab. Nii näiteks on ühes peres juba kolmandat aastat kingikoti asukohaks üks auto, mis seisab hoovis.



Ega päris esimest korda jõuluvanana Iivo päris täpselt ei mäletagi, kuid meenutab, et üks esimesi kordi oli olla jõuluvanana Hängi (praegune Lääne-Saare vallavanem Tiina ja Kadi raadio toimetaja Kadri – toim) tüdrukute juures. “Tiina oli siis vanem ja veidike suurem ning julgem, aga Kadri päris väike,” kõneleb Iivo.



Kümme aastat järjest on ta jõuluvanana koputanud ka ühe pere uksele, kus fotod jõuluvana külaskäigust aastati seina peal.



“Mul on muidugi püsi-kliente, kes on mind aastaid tellinud,” ütleb Iivo, viidates, et neid on oma kolmekümne ringi. Kui küsin, kas keegi on ka jõuluvana peale vihastanud, ütleb Iivo, et seda küll ei ole ette tulnud. Küll on aga olnud Leisi kandis juhus, kus kaks last ei julgenudki jõuluvana juurde tulla ning vanematel endil tuli pakid lunastada.



Kuid tavaliselt ollakse ikka kohe jõuluvana juures ja habemest haaratakse ka kinni. Kui Iivo kaks aastat tagasi päris omaenda habet kandis, siis üks pisike poiss sikutanud habemest ja teinud siis suured silmad, et habe ei tulegi ära. “Näe, issi, see ongi päris jõuluvana!” teatanud ta siis. Iivo muheleb, et selleks, et saada üks vahva jõulumehelik habe, tuli seda kasvatada kaks aastat. Iivo habeme pikkus oli 32 cm ning tema teada oli ta ka ainus jõuluvana, kellel päris oma habe. Kolm aastat tagasi viis habe ta Reporter + ilmateadustajaks ning möödunud aastal oli ta reklaamnäoks Doppel Hertzi reklaamis.



Hind on kokkuleppeline



Eriliselt paneb aga jõuluvana heldima see, kui lapsed on ise spetsiaalselt jõuluvanale luuletusi välja mõelnud, need ilusasti ette deklameerinud või siis toredaid pilte joonistanud. Jõulutrallist taastub Iivo lauldes. “Mulle on see rahustava tableti eest,” ütleb ta ise.



Seda, et jõuluvanal endal laulda on tulnud, on ette tulnud vaid üks kord. “Keegi esines kitarriga ning kui salmid olid kõigil loetud, siis haarasin ka kitarri ja laulsin “Las jääda kõik, mis oli”,” meenutab Iivo tolleaegset üllatust perele, kuid traditsiooniliselt laulavad ikka teised talle.



