Saarte Jõulud

Jõuluks koju! – rõõmustab kiitustega kullatud bussijuht

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 23. detsember 2016. Kaarel Mägi on mitmekülgne mees. Lisaks roolikeeramisele igapäevaelus on ta staažikas jahimees ja abipolitseinik. Samuti kuulub ta Kaitseliitu ja on kirglik ajaloo uurija. Foto: Valmar Voolaid Nendel jõuludel naeratas Kaarel Mägile (64) õnn veeta jõulupühad kodus ja omade ringis. Topeltõnn on see aga selle poolest, et vanavanematel on nägemata üks pisike poisipõnn, kes sündis detsembris ja kes tahetakse pühade ajal ära näha.



Viimase 13 aasta jooksul on Kaarlil vabad jõulud olnud ainult kahel-kolmel korral. Bussijuhiamet on üks sellistest, et päevad on pühade tõttu pingelisemad, sõitjaid ju enam. “Enamasti olen jõulude ajal roolis olnud, sel aastal saan aga olla kodus. 31. detsembrist 3. jaanuarini on minu järgmine graafikujärgne vahetus,” ütles Kaarel Mägi, reisijate üks lemmikbussijuhte.



Mees on Motor Grupi bussidega sõitnud 13 aastat, 10 aastat Sebe ja kolm Lux Expressi bussiga, mõlemad kuuluvad nimetatud gruppi. Varem oli Kaarel Mobile ja Neomobile palgal. “Alustasin bussijuhina 1979. aastal Tartus, kus sõitsin linnaliine. Siis tuli teedevalitsuse ja autobaasi aeg, viimases vedasin kütet. Bussi sain uuesti 1995. aastal, seda juhin siiani. Autoroolis olen olnud 1971. aastast.”



Tartu-periood tuli Kaarli ellu seoses naisevõtuga, kes on pärit Tartust. Sealsed korteriprobleemid panid noore pere aga ümber asuma saarele mehe juurte juurde.



Paindlik piletimüügisüsteem



“Mul ei ole reisijatega probleeme olnud, ma ei ole konfliktne inimene. Bussijuht ei ole jumal, nagu ei ole seda ka reisija, alati on võimalik leida kompromiss. Kõige tähtsam on, et reisija oleks rahul. Nii on ka endal lihtsam tööd teha, närvipinget ei ole kellelegi vaja. Paraku mõni nagu otsiks konflikte, siis olen püüdnud asja naljaks keerata. Tundub küll, et rahvas on minuga rahul olnud ja saarlased on Lux Expressi omaks võtnud,” arvab bussijuht.



“Meil on küllaltki paindlik piletimüügisüsteem. Bussis on arvutid, reisija saab rahulikult tööd teha või vaadata telerit. Buss on turvaline, valge, pehme ja soe. Meid on neli Saaremaa meest, saame ise otsustada nelja- või kahepäevase sõidugraafiku kasuks.”



Kaarel ei saanud jätta bussifirma juhtide kohta kiidusõnu ütlemata. “Meie firma tippjuht ja omanik Hugo Osula on autofanatt, ta taastab vanu busse, remondib neid ise, käib nendega näitustel. Ta on selline mees, kes annab lihtsale bussijuhile käe pihku ja küsib: kuidas läheb? Meil on eesotsas kõik tublid noored mehed ja naised, mitmed neist Saaremaa päritolu, kes kõik panustavad klienditeenindusse. Olen päris kindel, et Lux Expressi oma on üks paremaid liine Eestis.”



“Neomobile bussiga Paide liini sõites oli üks kurbnaljakas juhus. Olin Märjamaalt jõudnud Kuressaarde, panin bussi parklasse ja uksed lukku, kui märkasin bussis inimest liikumas. Tegin ukse uuesti lahti ja üks “härrasmees” küsis, kas see on Märjamaa? Ütlesin talle, et see on märg maa tõesti, vesi ümberringi, kuid mitte Märjamaa. Mees oli vindine ja maganud kogu sõiduaja maha, sattudes seetõttu Märjamaa asemel Saaremaale. Saatsin ta siis ilusti turvakodusse magama.”



Teine pikantne seik oli olnud ühe vene keelt kõneleva reisijaga, kes küsinud WC järele. “Ütlesin, et trepist paar astet alla ja seal on uks. Üks reisija tuli seejärel ütlema, et mees laseb vastu ust. Pidasin siis bussi kinni, mees lausus enda õigustuseks: te ise ju ütlesite, et uks on seal.”



Liiklejate harimise huvides toome ära ka ühe bussijuhte väga häiriva käitumisviisi. See puudutab alla 70-se kiirusega liiklejaid, mistõttu jääb sõiduki taha tropina busse ja muid sõidukeid. “Bussid peavad aga graafikus püsima. Oleks mõistlik, et aeglased sõitjad võtaksid möödalaskmiseks korraks tee äärde. Kui vastutuleva liikluse tõttu on aga võimalik möödasõitu üritada, lisatakse gaasi. See väsitab. Välismaal võtavad isegi rekajuhid hoo maha, paljud kohalikud aga ei näe ega kuule.”



Üks positiivne näide ka. Kaarel kiitis väga Narvast bussile tulevaid sõitjaid.

“Buss on alati väga puhas, mitte ainsatki paberitükikest pole vedelemas. Kui keegi on midagi kilekotti pannud, viib ta selle ise välja. Nii on see olnud aastaid. Saan selle kandi reisijatega väga hästi läbi. Eesti riik peaks selle piirkonna arenguks enam tegema, muidu võib tulla sotsiaalne plahvatus, sest tööpuudus on seal väga suur, ehkki pealehakkamine on natuke ka oma teha. Mina soovitan küll noortel meestel bussijuhiks saada, see töö hoiab leiva laual.”



Erinevad ja huvitavad hobid



Üheks on kirg looduse vastu ja sellest tingitud 30-aastane jahimehestaaž. Sama kaua on ta panustanud abipolitseinikuna korraloomisse. Kaitseliidu liige on Kaarel olnud 25 aastat. Teda iseloomustab veel ka kirg ajaloo uurimise vastu, eriti metsavendade tegevus.



Käsil on kodu kõpitsemine. Pere soetas aastaid tagasi 1836. aastal ehitatud vana talumaja, üht-teist on jõutud välja vahetada ja korda teha, palju tööd ootab aga ees. “Minul endal on kaks vasakut kätt, see-eest teeb Maasi Ehitus OÜ väga kvaliteetset tööd.”



