Saarte Jõulud

Jõuluime tõi avali südamega noored

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 23. detsember 2016. Egiptlane Mohamed, keda kutsutakse Hamadaks, kohtus oma armastatu Maarikaga Kuressaares. Neil täitub veebruaris seitse aastat õnnelikku abielu. Foto: Valmar Voolaid Advendiaja kolmandal nädalal juhtus suur ime – jõuluime. Sellele andis tiivad üks unustamisest alguse saanud kaotamine ning sellega seoses halb enesetunne ja endale tuha päheraputamine.



Aga imesid vahel siiski juhtub. Seekord sündis see heasoovlike inimeste ja Facebooki abil.



Meie esmase kohtumise järel sama päeva õhtupimeduses olin Ida tänava aiaväravas, kus noor pere poolt maja üürib. Mind võttis vastu ilus malamuut-kutsa. Võõra koera kombeid teadmata võtsin abiks telefoni, majja sisenesime juba neljakesi.



Avaras elutoas oli kuusk juba ehitud. Perenaine Maarika ütles, et nad ei mallanud kauem kuuse sissetoomisega oodata. Istusime ja juttu jätkus. Juttu sellest, kuidas Saaremaa neiu ja Egiptuse noormees kohtusid ning neist paar sai. Nende lugu on samamoodi ime kui minu kaotatud ripatsi leidmine. Ka nende suhte tekkimise taga on üks suur juhuste juhus.



2010. aastal oli egiptlane Mohamed, keda kutsutakse Hamadaks, tulnud Kuressaarde oma vennale külla, kes elas siin naise ja väikese lapsega. “Hamada oli terve kuu siin. Kui perekond kutsub, saab loa kuuks ajaks. Kohtusime. Mõne aja pärast läksin mina juba talle Egiptusesse külla. Nii see läks,” rääkis Maarika Zaher.



“Tundsin end seal nii koduselt, nagu oleksin varemgi seal käinud. Algul mõtlesin küll väikse kõhedusega, sest sealne kultuur on ju hoopis teine. Isa ja õepere võtsid mind aga hästi vastu. Eelmisel suvel käisid nad meil siin külas. Kahju, et ma tema ema ei näinud, ta oli siis juba siit ilmast lahkunud. Hamada pere on väga sõbralik.”



Ka vend, kes kümmekond aastat tagasi Kuressaares elas, on paraku lahkunud. Aga tema Inglismaal elav tütar tuleb emaga Maarikale ja Hamadale sel jõuluajal külla.



Hamada on eesti keele üsna selgeks saanud, tal keeleeksamgi juba tehtud. “Elasin Aleksandrias, mis on palju suurem kui Tallinn. See on samuti ilus mereäärne linn. Mul oli seal väike kontor, olin maakler, ehkki hariduselt olen psühholoog. Psühholoog mõistab inimesi paremini – kui räägid, saad aru, mis tema sees toimub.



Maarika võlus mind esimesest pilgust, ta on rahuliku loomuga tore naine. Saaremaa-elu mulle meeldib, siin on nii rahulik. Aga eesti keele õppimine oli küll väga raske,” tutvustas end araabiakeelne Hamada, kes valdab inglise keelt ja natuke ka prantsuse keelt. Omavahel suheldakse nüüd eesti keeles, kui vaja, võetakse abiks inglise keel.



Naise sõnul paraneb mehe keeleoskus jooniga, ka käänetega seotud sõnalõpud hakkavad õigeks saama. “Kui poes käime, siis kassas töötavad inimesed imestavad, kui kuulevad teda eesti keeles rääkimas. Ta tahab väga õppida, endal ju ka siis lihtsam suhelda töökaaslaste ja minu suguvõsaga,” lausus Maarika.



“Kõik ütlevad, et nii tore, et ta on eesti keele ära õppinud. Talle meeldib väga suhelda, paljud siin aga inglise keelt ei oska. Minu sõbrad on saanud tema sõpradeks. Nüüd on lihtsam, algul oli palju raskem. Siis ei rääkinud mina kuigi hästi inglise keelt, temaga suheldes olen selle selgeks saanud,” jutustas Maarika.



Paljuga harjunud



Tuleva aasta veebruaris täitub paaril seitse aastat abielu. Hamada ütles, et siin elades pole ta kordagi oma kodukohta külastanud, selle üheks põhjuseks on, et ema ei ole teda enam ootamas. Isa ja õde tulevad meelsasti aga poja perele Eestisse külla.



Soojamaa mees on harjunud ka talve ja külmaga. Kuid meelde on talletunud pakasekraadid, mis teda Eestisse tulekul vastu võtsid. “Viimane külm oli Eestis 2010. aastal, kui mina siia tulin. Siis oli 35 kraadi külma. Sellele külmale talvele tagasi mõeldes on veel praegugi imelik tunne. Helsingist Tallinna lennujaama jõudes tahtsin suitsetada, kuid külm oli nii vali, et ei saanud seda teha. Ka autoga sõitmine oli talvel esialgu väga harjumatu. Praegu on siin aga nagu suvi. Minu kodumaal ongi talv nagu siinne suvi, lund seal ei ole. Imelik on mõelda, mis kõik on olnud. Muudkui õpin, õpin, õpin. Ma ei saa võib-olla kõigist sõnadest veel aru, aga mõttest saan aru. Ma saan aru ka sellest, et kõigile ei meeldi, et siin võõrast rahvast elab. Aga kuna ma elan Eestis, tahan rääkida eesti keeles.”

Tööl käivad mõlemad Nasval asuvas ettevõttes Frydendahl. Selles Taani firma tütarettevõttes valmistatakse põhiliselt kalapüüniste jaoks erinevaid paelu ja nööre. Ettevõte on rahvusvaheline, kus eestlaste kõrval töötab üsna palju vene rahvusest inimesi, egiptlane ja hiljaaegu oli tööd saanud ka albaanlane. Töö ainuke miinus on Maarika sõnul tugev müra, ilma kõrvaklappideta pole võimalik olla.



Harjumise mõjust meenutas Maarika, et algul olid mehe käed talvel alailma külmetanud, nüüd saavat ta juba kinnasteta hakkama. Aga kui on vaja Tallinnas või Tartus käia, igatsevat ta väga tagasi koju. Sest siin on nii rahulik.



Pere on jõulude ootel



“Ma nii väga ootan jõule, kuna mu lahkunud venna tütar ja abikaasa tulevad jõulunädalal Inglismaalt siia. Vennatütre sünnipäev oli 18. detsembril, valisime Aurigast talle kingiks kuldketi, ta saab üheksaseks,” ütles Hamada. Mõlemad on väga ootusärevad.



See päev, 10. detsember Aurigas on ka neile meelde jäänud – leiu pärast, mis kellegi kurvaks tegi. Hameda ütles, et nad olid sel õhtul mõlemad mures. “Ei ole vaja meid tänada, see on normaalne ja loomulik toimimine, et püütakse kaotatud asja omanik üles leida. Õige tegu on nagu jumala juhatus,” lausus Hamada.

Pärast jõule sõidavad sõbralikud ja ka võõrastest hoolivad Maarika ja Hamada mõneks ajaks puhkusereisile. Mingu neil kõik hästi!



Imeline jõulukink



Juhuste rida algas 10. detsembril Auriga keskuses keskpäeval, kui rahvast oli murdu. Toimus laat ning laste- ja noortekollektiivid andsid mahuka kontserdi. Minu huvi oli külastada sealset kullapoodi ja teha endale jõulukink, millele olin ammu silma peale heitnud. Aga nagu vahel ikka juhtub unustamisi, oli maksekaart jäänud aparaati. Kui selle avastasin, lootsin kaardi leida ostupakendi kotikesest, kuid käe- ja ostukotikeses sobrates oli ehe ilmselt maha libisenud. Järgmiste minutite jooksul oli mu hingele hinnaline ehe sattunud minu uue tuttava Maarika jala alla.



Nagu hiljem selgus, oli Maarika abikaasa Hamada teadlik, et kadunud asjadest antakse teada Facebooki portaalis “Märka Saaremaad”. Veel samal päeval oli Maarika leiust mehelt kuuldu põhjal sel viisil teada andnud. Ning nad olid muretsenud, kui järgmise kahe päeva jooksul ei tulnud mingit reageeringut.

Teisipäeval tulid saatuse tahtel mängu ammused tuttavad, Meie Maa Esta ja Karala külavedur Kaja, kes kutsusid mind (muul eesmärgil) kuulutuste osakonda. Kaja soovi ära kuulanud, tundsin, et pean talle oma õnnetuse ära rääkima. Esta oli aga sattunud lugema postitust, et 10. detsembril on Aurigas leitud kuldripats. Õhtul helistas Kaja, et kas ta võib mu nime ja kontakti avaldada. Lubasin, sest ise ma seda ei teinud, piinlik oli. Pealegi oli lootus olematu.



