Saarte Jõulud

Peolauale leidub palju omamaist ja originaalset

Reede, 23. detsember 2016.



Täna-homme on veel viimane aeg leida jõulu- ja aastalõpupeo lauale midagi omamaist ja originaalset. Hiiumaiste toodete valik saare kauplustes on kasvanud lausa plahvatuslikult ning poes ja laatadel käies tasub silmad lahti hoida, et head asjad üles leida.



Nii on poodides sellest aastast müügil hiiumaised vutimunad Uue-Hendriku talust, OÜ Mainegrupp pakub suitsuvorsti, grillvorste, suitsuliha ja suitsutatud lambakintsu, Hiiumaa lihatööstus veiselihatooteid Hiiuranna kaubamärgi all.

Hiiu Köök pakub uudisena porgandi-kõrvitsasalatit, rohkete marjadega pohla-kama-kreemi, piparkoogimagustoitu ning vaid pühadeajal klassikalist sülti suures pakendis.



Hiiu Pagarilt on uut sorti piparkooke ja õhulist rullbiskviiti, mille maitse määravad kreeka jogurt ja mustsõstar.



Pühade puhul on tootmises käsitööpiparkoogid ja -kommid ning piparkoogi-pohlatort. Armastatud Brita koogi sees on sel talvel vaarika asemel pohlad.



Põnevad tooted



Lepaniidi mahetalu pakub pühadeks lambaliha ja kitsepiimajuustu, Vetsi tall hapukapsast, suitsuliha, kadaka-hapukurki, jõululeiba, talusaia ja jõulukringlit. Soovi korral saab tallist tellida jõuluorika, kas kingituseks või lauakaunistuseks.

Tasub otsida ka OÜ Ristnaotsa Hõbekala kalaköögi tooteid. Linnumäe puhkekeskus pakub Selveris viilutatud soolaforelli, head kala saab ka OÜ Stonefish Kärdla turul asuvast kalaärist. Hiiumaa mereagentuuri poes on müügil OÜ Vops kalatooted, Kallu Rebase hapukapsas ja köögivili ning kohalikud õunad ja kitsejuust.



Hiiu Gourmet on jõuluks teinud pihlaka-juustumoosi nõmmliivatee ja kadakamarjadega, glögi, mida tehakse vaid väike kogus just jõulu- ja talveajaks.

Valmis said ka kaks uut maitsesegu: segu maitsevõile kadakaokkajahuga, mis peale kuivatatud-jahvatatud kadakaokaste sisaldab ka tilli, peterselli ja natuke Himaalaja soola. Teiseks kastmesegu seentega, mis sisaldab kuivatatud lehterkukeseeni, murulauku, peterselli ja kuivatatud paprikat, kuid mitte soola.

