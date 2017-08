Suvenädal

Fotojaht jalgrattal

Reede, 25. august 2017.



Käesoleva aasta „Liikudes tervemaks“ 23. etapp fotojaht stardib 3. septembril kl 12 Kuressaare spordikeskusest.



Sel korral tuleb erinevaid Kuressaare linna paiku otsida jalgratastel 2–5-liikmeliste võistkondadena. Kohale jõudes jäädvusta võistkond koos otsitava objektiga pildile ning pärast kõikide punktide leidmist naaske Kuressaare spordikeskusesse, sest siin on ka finiš.



Võidab võistkond, kes leiab kahe tunni jooksul kõige rohkem punkte. Võrdse arvu korral võidab see, kes jõuab finišisse kiiremini.



