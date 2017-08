Suvenädal

Martinist, džinnist, viinast ja vodkast

Reede, 25. august 2017.



12. augusti hommikul avastasin Delfist artikli “Toiduviktoriin. Millest koosneb Martini kokteil ja kui kange on hundijalavesi ehk viin”.



Artikliga oli koos ka viktoriin, kus küsimusi õllest, kokteilidest ja muust alkoholist. Kuna olen leiba teeninud degustaatori ametis ja kokteile seganud aastakümneid, panin end viktoriinis proovile.



Kolmas küsimus oli järgmine: “Millised kaks alkoholi segatakse kokku, et saada Martini?” Variandid: džinn ja vermut; viin ja vermut; viin ja džinn. Valisin loomulikult esimese variandi, so džinni ja vermuti. Minu ehmatuseks peeti õigeks hoopis varianti “viin ja vermut”. See on vana kokteilisegaja arvates ekslik, kui end pehmelt väljendada. Mispärast?



Martini kokteilidel on pikk ajalugu ja neid segatakse mitmeid variante. On lihtsalt Martini. On Dry Martini ehk kuiv Martini. On Martini Extra Dry ehk eriti kuiv Martini. Ja lõpuks segatakse kusagil veel Vodka Martinit ehk Martinit valge viinaga. Delfi alkoholiviktoriini koostaja on arvatavalt nappide kogemustega ega ole maailma baarides ringi liikunud. Tundub, et tal pole selge, kuidas maailmas nimetatakse meie valget viina, kuidas teisi alkohole.



Aastal 1988 sain tänu USA kongresmenide resoluutsele tegutsemisele viisa Kanadasse, et lõpuks oma lihast isa külastada. Olin seda varem paar korda taotlenud, kuid ikka ja jälle tagajärjetult, sest olin ju eestiaegse politseiniku poeg. Tõin isa vanadekodust oma endisesse koju Venisesse, mis asub u 80 kilomeetrit Montrealist lõunas. Kui olime juba mitmeid jutte puhunud, sovjetlikku riigikorda kirunud ja Eesti ennesõjaaegset korda arutanud, veeres päev õhtusse. Isa arvas, et võiksime ka ühe napsu teha ja juhatas mind enda koduse puhvetikapi juurde repliigiga: “Seal peaks mõni viin veel alles olema.”



Tõstsin mitmeid poolikuid pudeleid, kus oli džinni, viskit kui ka rummi, kuid mitte ühtegi pudelit valge viinaga. Kui olukorda isale kurtsin, oli isa imestunud, sest tema meelest olidki kõik need viskid ja džinnid viinad. Aga see viin, millele alkoholiviktoriini koostaja osutab ja enamik eestlasi lihtsalt valgeks viinaks peab, on kõikjal maailmas hoopiski vodka.



Kui heas seltskonnas pruugitakse korralikke jooke, kuid keegi segab mitte just väga maitsva kokteili, võite kuulda repliiki: “Oled sinna vist pisut vodkat sisse seganud”. Vodkat peetakse korraliku viski ja džinni kõrval teise järgu alkoholiks.



Tarbige kultuurselt



Kuna ka Hiiumaa baarides ei ole kokteilisegamisega asjad just priimad, püüan siinkohal vähemalt Martini osas selgitusi jagada.



Kokteil Martini nimi on ilmselt tulnud Martini-nimelisest väga heast Itaalia vermutist. Kuid Martini-nimelist kokteili võib kindlalt segada ka mõne muu korraliku vermutiga. Näiteks Cinzanoga, kuid kvaliteedi huvides mitte Filipetti või mõne muu odavamaga. Ka džinn peaks olema esimese sordi oma, näiteks Gordon, Beefeater või teised.



Tavaline Martini sisaldab magusat vermutit ehk Biancot. Kuiv Martini aga dry’d või extra dry’d. Martini Extra Dry koha liigub naljajutte. Extra dry ehk eriti kuiv Martini segatakse džinniga, kus vermutit ei tohiks olla üle 1/8 osa. Naljamehed on koostanud veel Martini Very Extra Dry variandi, mis tehakse järgmiselt: külma klaasi, kuhu on valatud jahutatud džinn, näidatakse umbes kahe meetri kauguselt Martini vermuti pudelit ja kui koonilisse kokteiliklaasi on lisatud hästi soolane oliiv, siis ongi soovitud kokteil valmis.



