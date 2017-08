Suvenädal

Liisi Luki joonistused Saaremaa Kunstistuudios

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: SN Reede, 18. august 2017. Saaremaa Kunstistuudio juhiabi Kairi Raamat näitusega tutvumas. FOTO: TAMBET ALLIK Teisipäeval avati Saaremaa Kunstistuudio galeriis Liisi Luki isikunäitus “Joonistused”.



Liisi Lukk on sündinud 1977. aastal Tallinnas. 2000. aastal lõpetas kunstnik Eesti kunstiakadeemia nahakunsti eriala. Pärast kümneaastast küljendaja ja kujundaja töökogemust erinevates kirjastustes on Liisi Lukk alates 2009. aastast tegev vabakutselise kunstnikuna. Kunstnik tegeleb põhiliselt joonistamisega.



Vabakutselisena on ta jätkanud küljendamise ja kujundamise tööd andes panuse erinevate raamatute, brošüüride, postkaartide ja muude trükiste valmimisse.

Näitusel eksponeerimisele tulevad autoritööd on paeluvalt detailsed, lapselikult kirevad ning rõõmsameelsed, nii et kõikide nüansside hoomamiseks peab varuma aega. Tegemist on kunstniku teise autorinäitusega Kuressaares. Esimest korda sai Liisi Luki loomingut Saaremaal nautida 2001 aasta näitusel “Naised”.



Kunstnik on näituse kohta öelnud: “Näitus koosneb suurel hulgal minu kõige uuematest joonistustest. Tööd on tehtud segatehnikas. Kasutan tintenpeni, markereid, tinti, atsetooniga siirdamistehnikat, šabloone. Põhiliseks inspiratsiooniks on olnud linnud-lilled, aga ka kassid, majad ja naised. Detailides olen kasutanud ka inspiratsiooni, mis on saadud tütar Lotte joonistustest. Minu tööd on väga detailsed, fantaasiarikkad ja lõbusad. Neid saab pikalt uurida, et märgata kõike, mis on pildile tehtud. Sobivad kaunistuseks nii laste-, elu- kui ka magamistuppa. Pildid on prinditud kapa-plaadile originaaljoonistuste järgi.”



Liisi Luki näitus jääb Saaremaa Kunstistuudios avatuks 16. septembrini 2017.



SN Liisi Lukk on sündinud 1977. aastal Tallinnas. 2000. aastal lõpetas kunstnik Eesti kunstiakadeemia nahakunsti eriala. Pärast kümneaastast küljendaja ja kujundaja töökogemust erinevates kirjastustes on Liisi Lukk alates 2009. aastast tegev vabakutselise kunstnikuna. Kunstnik tegeleb põhiliselt joonistamisega.Vabakutselisena on ta jätkanud küljendamise ja kujundamise tööd andes panuse erinevate raamatute, brošüüride, postkaartide ja muude trükiste valmimisse.Näitusel eksponeerimisele tulevad autoritööd on paeluvalt detailsed, lapselikult kirevad ning rõõmsameelsed, nii et kõikide nüansside hoomamiseks peab varuma aega. Tegemist on kunstniku teise autorinäitusega Kuressaares. Esimest korda sai Liisi Luki loomingut Saaremaal nautida 2001 aasta näitusel “Naised”.Kunstnik on näituse kohta öelnud: “Näitus koosneb suurel hulgal minu kõige uuematest joonistustest. Tööd on tehtud segatehnikas. Kasutan tintenpeni, markereid, tinti, atsetooniga siirdamistehnikat, šabloone. Põhiliseks inspiratsiooniks on olnud linnud-lilled, aga ka kassid, majad ja naised. Detailides olen kasutanud ka inspiratsiooni, mis on saadud tütar Lotte joonistustest. Minu tööd on väga detailsed, fantaasiarikkad ja lõbusad. Neid saab pikalt uurida, et märgata kõike, mis on pildile tehtud. Sobivad kaunistuseks nii laste-, elu- kui ka magamistuppa. Pildid on prinditud kapa-plaadile originaaljoonistuste järgi.”Liisi Luki näitus jääb Saaremaa Kunstistuudios avatuks 16. septembrini 2017.SN

Veel artikleid samast teemast »