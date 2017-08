Suvenädal

Salme turg keskendub villa- ja kangatöödele

Reede, 18. august 2017.



Autor: Ene Kallas Reede, 18. august 2017. Viikingiajastu huvilised kogunevad Salmel teist korda. Foto: Salme viikingid Täna ja sel nädalavahetusel on põhjust Salmele sõita. Seal võib veeta lausa kolm päeva, et osa saada muistsetest eluviisidest, saada teada, millega esiemad, -isad on tegelenud ja miks mitte, lustida koos taaskehastajatega.



“Sel aastal tulime mõttele keskenduda veidi põhjalikumalt ühele teemale. Selle asemel, et proovida kõike korraga teha, võtsime esmalt ette villa- ja kangatööd,” kõneles Salme viikingituru korraldaja Triin Varrak. “Meile tuleb külla Mikkeni lambatalu, kes võtab ka lambad kaasa ja kohapeal saab laupäeval näha kõiki kanga valmistamise etappe alates lamba pügamisest kuni lõnga ketramise ja kanga kudumiseni.”



Kauplejaid tuleb viikingiturule mullusest rohkem. Neid tuleb nii mandrilt kui Skandinaaviast ja Baltikumist. “Meil on eriti hea meel, et sel aastal on esindatud ka Saaremaa kauplejad, kes pakuvad nii käsitööd, loodussaadusi kui ka toitu,” lisas Varrak.



“Tundub, et eelmise aasta üritusega suutsime end n-ö tõestada ja sel aastal avaldasid osalejad juba ise soovi üritusele tulla. Näiteks viikingilaev Sotka otsustas lausa Soomest Salmele purjetada ja nad alustasid oma teekonda juba möödunud nädalavahetusel.



Kes on viikingid?



Viikingilaevad jõuavad Salmele täna õhtul, orienteeruvalt õhtul kella nelja ja seitsme vahel. Pärast seda jalutatakse Salme paadileidude juurde ning öeldakse avasõnad.



Kui eelmisel aastal peeti reede õhtul ööülikooli, siis sel aastal asendatakse see lihtsalt avatud loenguga viikingiajast – mis asi see viikingiaeg oli ja kes need viikingid sellised olid. “Tavaliselt peetakse viikingiteks pigem ikka skandinaavlasi, kuid tegelikult on see mõiste palju laiem ja kodusem kui võiks arvata,” märkis Varrak.



Enne loengut aga saab vaadata Salme vallateatri suvetükki “Veritasu”. Kes veel pole vaatama jõudnud, sel on võimalus. Viimast korda sel suvel.



Laupäeval on peale erinevate kanga ja villaga seotud toimetamiste kavas sõdalaste mõõgamängud. “Me oleme algusest peale olnud seisukohal, et ei soovi teha turniiri, sest seda on nii palju igal pool tehtud ja see ei ole enam huvitav ei vaatajate ega osalejate jaoks,” selgitas Varrak. Mänge läbi Jaanus Vapper Lonkava Hundi Kojast.



Juturingi viikingite rõivastusest veab Katrin Koch-Maasing, kes annab ülevaate mis vahe on balti, slaavi ja skandinaaviapärastel viikingirõivastel ja kuidas neid õmmeldi.



Viikingiturg on avatud nii suurtele kui väikestele. Sel aastal võtsid korraldajad kavva ka mängud lastele, mille viivad läbi Loki Rebased. “Loki Rebased on hästi tore klubi Ida-Virumaalt, eelmisel aastal toimetasid nad köögis,” rääkis Triin Varrak. “Kuna klubi eestvedajad on mõlemad õpetajad, siis on tegelevad nad hästi palju just lastele ja noortele mõeldud tegevustega. Eelmisel aastal kujunesid laste mängud laupäeva hommikul välja pool spontaanselt, kuna need lastele väga meeldisid, siis sel aastal otsustasime nad ikka ilusti kavasse kirja panna.”



Laupäevaseks suureks atraktsiooniks võib kujuneda parima laevameeskonna võistlus, ajalised orientiirid – 13.30–15.30. Kel tahtmist, võib lasta hobusel endale olulisi asju ennustada ning osa saada ehete valmistamise töötubadest.



Laulud sõjast ja armastusest



Õhtul teeb muusikat Vilkaći. Punt Läti taaskehastajaid ja võitlejaid, kes teevad ka muusikat. Nagu sõdalastele kohane, laulavad nad sõjast, armastusest, kojutuleku ootusest ja ka nendest, kes koju ei jõudnudki. Kuna nad tegelevad aktiivselt ajaloo uurimisega, siis on ka kõik nende laulud kas traditsioonilised folklaulud või nende mugandused.



Pühapäeval toimub Eesti Ajalooliste Laevade Seltsi väljapanek ja juturing, erinevad loengud ning kätt saab proovida, nagu eelmisel päevalgi, ehete valmistamise töötoas.



Eelmise nädala seisuga oli Salme turule oodata rohkem kui sadat ajaloo taaskehastajat Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Norrast.



Salme viikingituru peakorraldajad on Triin Varrak ja Hardi Lipand, projektijuht Madli Teller, sadama eluolu eest vastutab Karmo Kiilmann. Salmele tulevad laevad: Eestist Äge ja Turm, Rootsist Stefnir ja Soomest Sotka. Villatöödega tegelevad Mikkeni lambatalu, Nele Dammann, Viivika Riiel ja Katrin Koch-Maasing. Pühapäevased loenguid peavad Monika Reppo, Mirey Ulm ja German Lebedev. Õlgkübara töötoas toimetab Aija Brinkmane (Läti), muinasehete valmistamist kureerivad Kaspar Säre ja Evaldas Babenskas (Leedu).



Väljapanekuga on kohal ka Eesti Ajalooliste Laevade Selts.

