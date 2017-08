Suvenädal

Soela Öös on luulet ja muusikat

Reede, 18. august 2017.



Laupäeval, 19. augustil kogunevad esmakordselt Soela sadamasse kõik luulelembelised, et üheskoos nautida kohalike inimeste loomingut ja soovi korral esitada ka enda meistriteoseid. Üritusel, mis kannab nime Soela Öö, astuvad luuletajatest üles Ülle Rand, Reet Grevel, Arno Kuusk, Iti-Jantra Metsamaa ja Merily Porovart.



“Siin ja sealpool erinevaid inimesi kohates olen leidnud neid, kes, nagu minagi, kodukandi luulet ja muusikat südamelähedaseks peavad,” põhjendas ettevõtmise sündi luuleöö korraldaja Merily Porovart. Ta lisas, et samamoodi sai ta tuttavaks ka perekonnaga Rand, kes sütitas teda Soela Ööd ellu viima.



“Nii sattusingi Leisi ja et Soela sadama kant nõnda hästi vaimuvälgatuse vastu võttis, oligi asi otsustatud.” Vahepaladena mängib kandlel lugusid Sigrid Vinn ja õhtu lõpetab Klarika Tänak oma autorilauludega.



Merily rääkis, et tema eesmärk on tuua kodust välja nii palju meie oma inimesi ja sahtlisse kirjutajaid kui vähegi võimalik. “Olgu see siis kirg luule või laulude vastu. Mina olen pelgalt elluviija, luulearmastaja. Soela Öö kaaskorraldaja Iti-Jantra Metsamaa on see, kes kohalikke luuletajad teab ja tunneb,” selgitas Merily, kes ise kuulis Klarika Tänaku laule esimest korda Pallasmaa romantikatalus Muhu kohvikutepäeval ja need on jäänud temaga. Sigrid Vinn on Merily kauaaegne tuttav, kellel imekombel see nädalavahetus vaba oli – seekord saab tema kandlemängu ka rohkem kuulda.



Seda, kas Soela Ööst saab traditsioon, ei osanud Merily veel öelda. Kas ja mis vormis edasi, sõltub inimestest, kelle teed tema omaga ristuvad. “See et nimi on sarnane Veski Ööga, mis sai teoks Saikla külas koos Evely Valguriga, on pelgalt minu kiiks.”



Soela Öö saab alguse kell 19. Sissepääs on annetuslik.



