Suvenädal

Rondo Danzante ajaloolise tantsu kontsert

Reede, 18. august 2017.



Rondo Danzante kutsub pühapäeval, 20. augustil kõiki tantsu- ja ajaloohuvilisi enda kuuenda hooaja lõpukontserdile, mis on muuhulgas ka grupi esimene oma kontsert linnarahvale. Kontsert toimub keskaja tegevuskeskuses Archebald.



“Kontsert on mõeldud kõigile, ka neile, kes pole varem midagi sellest kuulnud,” kutsus grupi Rondo Danzante juhendaja Jane Kaju. Tantsudele lisaks tutvustatakse veidi ka selle aja tantsukombeid ja riietust, et luua veidi selgem pilt renessanssi ja keskaja kultuurist. Teises osas tuuakse aga esmakordselt publikuni tantsuetendusena Kuressaare lossi legend “Sissemüüritud rüütel”.



Rondo Danzante (tantsiv pääsuke) sai alguse 2011. aasta suvel, mil õpiti esimesed tantsud Külli Kressa käe all. Kuna huvi oli ja on ka praegu ajaloolise tantsu vastu, siis pandi kokku kava ning esialgu käidi piiskopi õhtusöökidel esinemas neljakesi.



Aastate jooksul on aga tantsijad end täiendanud nii keskaegsete kui renessanss tantsude ja kostüümide vallas. Iga hooajaga muutuvad need autentsemaks.

Koostöös vanamuusikaansambel Rondoga on esinetud nii Saaremaal kui ka mandril. Sellel aastal võetakse ette ka esimene ühisreis Gotlandile keskaja päevadele, kus tuleb esitamisele tantsuetendus “Legend sissemüüritud rüütlist”.

Tantsijad kuuendal hooajal on Gerda Eerma, Alje Ero, Laura Heinsaar, Jane Kaju, Tiia Leppik, Kairit Lindmäe, Külli Mürk, Victoria Mürk, Merje Salonen.



Üritus toimub kahes osas. Enne kontserti on võimalik ka keskuses ringi vaadata ning pausi ajal teeb peremees ka tuuri maja peal. Kontsert algab kell 17. Sissepääs tasuline.



