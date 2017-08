Suvenädal

Hiiumaa kaubandusrahvas tähistab väärikat juubelit

Reede, 18. august 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 18. august 2017. Eelmine kooperatiivi liikmepäev. Vasakul Dan Lukas, tema kõrval Kaja Antons. FOTO: HELJA KAPTEIN Tänavu täitub 110 aastat ühiskaubanduse tegevusega alustamisest, millest tänaseks on saanud Coop Hiiumaa.



Hiiumaa Tarbijate Ühistu (HTÜ) sai 110. aastaseks juba maikuus. “Ka siis jagasime poodides ostjatele kringlit ja lastele õhupalle,” rääkis HTÜ juhataja Kaja Antons.



Ta selgitas, et nii nagu Eesti Vabariik peab oma juubelit pikalt, tähistavad nemad oma ettevõtte sünnipäeva terve aasta. “Ka juubeliaasta kooperatiivi liikmepäev laupäeval on tavapärasest pidulikum,” lisas Antons, avaldades, et samal õhtul tähistavad kõik töötajad traditsiooniliselt turismihooaja lõppu suure suvelõpupeoga.



HTÜ nõukogu esimees Dan Lukas rääkis, et HTÜ on viimastel aastatel olnud stabiilses ja mõõduka kasvuga arengus, mis on kajastunud ka palkades ja investeeringutes. “Ettevõte on loodud siinset kogukonda teenindama ja olema olemas ka siis, kui on väga raske ning ühistu seis peab olema vähemalt stabiilne ka sellel ajal,” selgitas ta.



Lukas ütles, et erilist meenutamist väärib sümbolhoone ehk Tarvitajate Ühisuse maja rajamine Kärdla keskväljakule ja sellest loobumine. Aga ka autoritaarsete sugemetega juhtimisstiili areng ja selle taandumine.



Ta tõi esile, et meenutada maksab kindlasti leivatootmise pikaajalist traditsiooni ja ühistulise kaubanduse idee säilimist, ülejäänu on tinglikult värvikas ja õpetlik protsess.



