Saunasõbrad peavad pidu

Reede, 18. august 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 18. august 2017. Saunabussi sünnipäevapeo korraldajad (vasakult) Tiit Uusõue, Toomas Kaev ja Taivo Platov. FOTO: HELJA KAPTEIN



Peo üks eestvedajaid Toomas Kaev rääkis, et Saunabussi pidu, mis sai alguse paarikümne sõbra ringis, on nüüdseks kasvanud rahvarohkeks sündmuseks, kuhu tullakse nii kaugemalt kui lähemalt.



Osalejate arv on üsna prognoosimatu ja parimatel aastatel on piduliste arv küündinud 400–500 inimeseni. “Eks palju sõltub sellest, milline satub olema ilm ja kui palju on samal päeval teisi üritusi,” sõnas ta.



Kui aastaid on toimunud rongkäik Käinast Männamaale ja seal ka murutraktorite võistlus, siis tänavu on rõhk saunal. “Sellel aastal panustame rohkem saunadele, kuna neid on kohal palju ja väga erinevaid,” ütles Kaev, lisades, et kavas on ka saunavõistlused.



Kaev rõõmustas, et kohale tuuakse eriti eksklusiivne Tako tünnisaun Tartust, omapärane Mobispa telksaun Tallinnast ja saun Sabas Kehtnast. Lisaks on Hiiumaalt välja panna kilesaun, saunakäru saunabuss.



Uudisena ilmub kohale ka suur saunabuss Tallinnast, mille juhiks Toomas Kiivramees. “Ootame kõiki saunatajaid juba kella kolmeks kohale, sest selleks ajaks on saunad soojad,” ütles Kaev.



Üritus ei piirdu aga ainult saunatamisega, tralli ja tagaajamist peaks jaguma hommikutundideni. Saunalistele mängib lõõtsalugusid Indrek Liit ning erinevat meelelahutust pakub ja õhtut juhib Kaido Tseller.



Pealaval esineb õhtul Väikeste Lõõtspillide Ühing ja lustakaid vahepalasid mängib DJ Kilu. Õhtu naelana avatakse kell 21 siseruumides endise kolhoosi meenutuseks baar Ühendus.



Pidu korraldavad Hiiumaa Saunaklubi ja MTÜ Tikato liikmed, peakorraldajad on Tiit Uusõue, Toomas Kaev ja Kaivo Platov.



