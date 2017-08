Suvenädal

Puhkpillipäevad valmistuvad vabariigi juubeliks

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: SN Reede, 18. august 2017. Puhkpillipäevade viimasel päeval toimus paraad ja kontsert Kärdla keskväljakul. FOTO: hERGO TASUJA Hiiumaa XI puhkpillipäevad viidi sel korral läbi rahulikumas rütmis, samas siiski rahvusvahelises seltskonnas ja juba mõeldakse järgmise aasta üritusele.



Puhkpillipäevade eestvedaja, dirigent Toomas Paap selgitas, et iga aasta ei jaksa täistuuridel tegutseda. Et 2016 oli kümnes juubeliaasta, siis sel korral panustati enam noorteorkestritele.



Aga järgmisel aastal võetakse jälle suuremalt ette, Eesti

Vabariigi 100. sünnipäeva väärikaks tähistamiseks.



Sel korral toimusid puhkpillipäevad nädalajagu hiljem, augusti teisel nädalavahetusel, et mitte esimesel nädalalõpul toimuvate suviste tippsündmustega konkureerida. Osalejaid oli sadakond vähem kui parematel aastatel, nii 150–160.



Samas kvaliteet ei kannatanud. “Orkestrid olid kodus palju, tõesti palju harjutanud,” tunnustas Paap, et kõik kontserdid õnnestus kõrgel tasemel ära mängida.



Peaetendus antakse Sõru paadikuuris, kus orkestrid tavapärasest rohkem improviseerivad ja katsetavad. Nii üllatas peakorraldajat kõige enam Paide linnaorkester, esitades palasid svingist rokini ja kaasates ka lauljaid. “Sõru Jammil peakski igaühele midagi olema. Mõni etteaste võtab mulgi suu lahti,” rääkis Paap. Samas sooviks ta, et sel kontserdil rohkem publikut oleks. “Inimesed ei tea, millest nad ilma jäävad.”



Traditsiooniks on saanud ka laupäevahommikused äratusmängud saare eri paikades. Nii ütles kaitseliidu orkester, et Suuremõisas olid inimesed juba enne neid kohal.



Muusikat täis nädalalõpule tõmmati joon alla pühapäeval rongkäigu ja kontserdiga Kärdla keskväljakul. Eriti menukaks kujunes lõpulugu “Kalevite kants”, mida ka eelnevatel päevadel kuulajate soovil uuesti mängida tuli. Puhkpillipäevade eestvedaja, dirigent Toomas Paap selgitas, et iga aasta ei jaksa täistuuridel tegutseda. Et 2016 oli kümnes juubeliaasta, siis sel korral panustati enam noorteorkestritele.Aga järgmisel aastal võetakse jälle suuremalt ette, EestiVabariigi 100. sünnipäeva väärikaks tähistamiseks.Sel korral toimusid puhkpillipäevad nädalajagu hiljem, augusti teisel nädalavahetusel, et mitte esimesel nädalalõpul toimuvate suviste tippsündmustega konkureerida. Osalejaid oli sadakond vähem kui parematel aastatel, nii 150–160.Samas kvaliteet ei kannatanud. “Orkestrid olid kodus palju, tõesti palju harjutanud,” tunnustas Paap, et kõik kontserdid õnnestus kõrgel tasemel ära mängida.Peaetendus antakse Sõru paadikuuris, kus orkestrid tavapärasest rohkem improviseerivad ja katsetavad. Nii üllatas peakorraldajat kõige enam Paide linnaorkester, esitades palasid svingist rokini ja kaasates ka lauljaid. “Sõru Jammil peakski igaühele midagi olema. Mõni etteaste võtab mulgi suu lahti,” rääkis Paap. Samas sooviks ta, et sel kontserdil rohkem publikut oleks. “Inimesed ei tea, millest nad ilma jäävad.”Traditsiooniks on saanud ka laupäevahommikused äratusmängud saare eri paikades. Nii ütles kaitseliidu orkester, et Suuremõisas olid inimesed juba enne neid kohal.Muusikat täis nädalalõpule tõmmati joon alla pühapäeval rongkäigu ja kontserdiga Kärdla keskväljakul. Eriti menukaks kujunes lõpulugu “Kalevite kants”, mida ka eelnevatel päevadel kuulajate soovil uuesti mängida tuli.

Veel artikleid samast teemast »