Suvenädal

Laimjala kolmas valss – mälestuseks Henno Käole

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 16. juuni 2017. Lastekirjanikul, laulusõnade loojal ja kunstnikul Henno Käol täitus 75. sünniaastapäev. Pühapäeval, 18. juunil toimub Kingli külas juba kolmas Laimjala Valss. Kui varasemad kaks heategevuslikku kontsertõhtut on toimunud Laimjala mõisapargis ning pühendatud Debora Vaarandile mälestuskuju püstitamiseks, siis seekordne Laimjala Valss on pühendatud Henno Käole.



Kinglist pärit Henno Käol täitus tänavu 10. jaanuaril 75. sünniaastapäev.

Peakorraldaja, Saareküla liikumise eestvedaja Eha Ennemuisti sõnul algasid ettevalmistused suursündmuseks juba neli aastat tagasi. “Kui Kaja Sepp tuli välja ideega panna Laimjalas püsti kuju Debora Vaarandile, arvas vallavanem Vilmar Rei, et Laimjala vallast on pärit teinegi kirjamees, kes mäletamist vääriks,” meenutas Eha, lisades, et sealt see mõte idanema hakkas.



Henno Käo abikaasa Maie Käo kaudu jõudis jutt Henno sõpradeni, kes arvasid, et kuju polekski vaja püstitada, tore oleks valmistada nimeline pink. Nii oligi esialgses plaanis Henno Käo nimeline pink ja Kukerpillide kontsert-simman Kingli mõisapargis.



“Mida rohkem sai Henno elu ja loominguga süvitsi mindud, seda selgemaks sai, et nii kergelt me ei pääse,” muigas Eha, viidates, et eriti viimasel aastal on korraldusmeeskonnal olnud käed-jalad tööd täis.



Tihe ja sisukas päevakava



Trükist on ilmunud Henno Käo kalender 2017, kordustrükist raamatud “Suure Kivi lood”, “Kui veel telekat ei olnud” ja “Väike Sabatäht” (esimest kahte saab ka Laimjala Valsil osta). Kirjastus Argo on teinud head reklaami Henno Käo loomingule Tallinnas.



Jaanuaris toimus Laimjala rahvamajas Henno sõprade päev ning korrastatud on Henno ühe lemmikpaiga – Suure Kivi ümbrus. Seal asub ümbrust tutvustav kaart-infotahvel, kivini viib suunaviitadega tähistatud metsarada. “Laimjala Valss III on paisunud sisutihedaks päevaks koos andeka kirjaniku, kunstniku, kalligraafi ning nukufilmide, luuletuste ja laulusõnade looja Henno Käo sõpradega, tema loomingu nautijatega. Kõigest sellest jääb siiski veel väheks ja nii on sügisel tulekul ka konverents Kuressaares.”



Kui esialgu pidi päeval toimuma lihtsalt väike retk Suure Kivi juurde, siis õhinapõhiselt kasvas väikesest retkest kogupere-vaatemäng, mis algab kl 14. Seal saab kohtuda ulmeliste ja vähemulmeliste tegelastega, näha kohalikke näitemängusõpru ja kuulda kaunist muusikat Männiste pereansamblilt. Ka kontserdipaik avatakse kl 14. Avatud on vahvate tegelaste ja tegevustega lasteala, Henno Käo joonistuste ja raamatute näitus ning toitlustusala. Kell 17 algab Henno Käo mälestusesemete oksjon. Oksjonile lähevad mõned akvarellid ja kalligraafialehed, paar ülikonda, mantel, sall, rahakott jm.



“Õhtusel, kl 18 algaval kontserdil astuvad üles Henno sõbrad, kes andsid korraldajatele nõusoleku ilma pikemalt mõtlemata. Apelsini vastus kõlas, et neile on suureks auks esineda kontserdil, mis on pühendatud Henno Käole. Kukerpillid tunnistasid, et ilma Hennota ei oleks ka nende ansamblit (vähemalt sellisel moel).



Ivo Linna esines juba kaks aastat tagasi esimesel Laimjala Valsi kontserdil ja on neid sellest ajast igati toetanud. Männiste pereansambel on esinemiseks õppinud selgeks mitu ansambel Peoleo laulu ning loonud isegi uusi viise Henno Käo luuletustele. Ning loomulikult saavad sõna ka endised Peoleo liikmed Lauri Nebel ja Eino Mäelt,” kirjeldas Eha Ennemuist. Kogu päeva juhib Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand.



Austusest loomingu vastu



Korraldajate kõige olulisem meeskonnaliige on olnud Maie Käo – ammendamatu infoallikas, nõuandja ja sidepidaja. Tema on suhelnud Henno sõprade ja sugulastega, Maie valis välja kordustrükki vajavad raamatud, materjalid kalendri ja näituse ning esemed oksjoni jaoks. “Tänu temale kasvas Laimjala Valss III selleks, mida pühapäeval näha ja kuulda saab,” märkis Eha.



Küsimusele, miks võiksid inimesed tulla seekordsele Laimjala Valsile, vastas Eha, et kes on asjaga kursis, tulevad kohale austusest Henno Käo ja tema loomingu vastu. “Kes ei ole kursis, võiksid tulla uudishimust ja pettuma nad ei pea.”



“Meie oleme teinud tööd ja näinud vaeva. Teie pidage sellest lugu ja tulge lihtsalt kohale,” kutsus ta kõiki sisukast päevast osa saama.



