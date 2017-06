Suvenädal

Saaremaa ajatu muusika festival keskendub muusikale ja tantsule

Reede, 16. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 16. juuni 2017. Rondo pärast 21. aastapäeva üritust jaanuarikuus. Ees Kristi Saar, Tiiu Maripuu, Annikki Aruväli, Natalja Laht. Tagareas Helena Paiste, Katrin Lindmäe, Viktoria Justine Ilmast, Kertu Truumure, Tõnis Grepp, Roosmarii Sarapuu, Heldi Vahter, Lysbeth Kask. Foto: Aivar Lindmäe Täna algab ajatu muusika festival, mis kestab 16.–18. juunini Kuressaares ja Pühas. Festival keskendub sellele osale muusikast ja tantsust, mis on meieni jõudnud isegi seitsmesaja aasta tagant.



Kuressaare linn on oma ajaloolise tausta ja pikkade vanamuusika õpetuse traditsioonide tõttu igati sobiv paik sellise suunitlusega festivaliks Eestis. Siin on lapsi varajast muusikat mängima õpetatud juba kakskümmend üks aastat ja festivale on korraldatud alates aastast 1997.



Muusika, mida on nende aastate jooksul mängitud, ja tantsud, mida tantsitud, on olnud populaarsed palju sajandeid tagasi ja suure hulga inimeste seas hinnas veel praegugi.



Päev klavessiinile



2017. aasta festival tuleb eelmistest paljuski erinev. Aeg on saanud küpseks selleks, et Kuressaare muusikakoolile soetada klavessiin ja tänu fondi “Igal lapsel oma pill” toetusele on tõenäosus suur, et sügiseks on oma klavessiin ka Kuressaares. Sellest pillist on siinsed noored vanamuusikud juba kaua puudust tundnud ja see on ka põhjus, miks kogu 16. juuni Kuressaare raekojas pühendatakse just klavessiinile. Eesti tunnustatud klavessiinimängija ja pedagoog Ene Nael viib läbi õpitoad kohalikele klaveriõpilastele ja õpetajatele ning koos edukamate õpilaste ja Rakvere klavessiiniõpetaja Piret Villemiga annab reede õhtul kontserdi raekoja saalis. Kontsert kulmineerub Mirjam Talli teosega “Swimming Bach” klavessiinile ja elektriakustilisele häälele. Festivali avaüritusel kl 17 esineb sõnavõtuga Kuressaare klavessiini saamisloost Kuressaare muusikakooli õpetaja Edoardo Narbona. Seekord musitseerib ta kahemanuaalsel külalispillil, astudes nii esmakordselt kohaliku publiku ette ka klavessiinimängijana.



Kontserdiprojekt “Armastuskirjad” on krooniks klavessiinile kui instrumendile. Prantsuse õukonna armastuslaule esitab ansambel LaBande.

2017. aasta festivali üritused toimuvad Kuressaares ja Pühas.



Lauakommete töötuba



Eeloleval festivalil on esmakordselt suurema tähelepanu all ka ajalooline Püha Jacobi kiriku orel, mille võimalused vaatamata oma väiksusele on imetlusväärsed. Selle oreli kõla erilisust ja võlu demonstreerib Edoardo Narbona nii solistina kui ka koos vanamuusikaansambliga Rondo itaalia kahe koori muusikat esitades. Kontserdil astuvad üles ka külalisgrupid Kiilist ja Rakverest.



Noorte vanamuusikaansamblid astuvad pikemate kavadega üles laupäeval linnuse kapiitlisaalis. Kaasa teevad ka tantsuteater Monplaisir St. Peterburgist ja Fioretta Rakverest. Kuressaare Laurentiuse kirikus toimub aga kell 17 Rita Naaberi oreliõpilaste kontsert.



Uue ettevõtmisena on seekord kavas varajasemaid ajastuid ja tollast olustikku tänapäeva inimesele lähemale toov töötuba “Traditsiooniline toidulaud keskajal”, kus toimetab ja jagab selgitusi Eesti ajaloomuuseumi teadur Krista Sarv. Peatselt avatavas keskaja tegevuskeskuses Garnisoni 24 tutvustab ta keskaja tavapärast toiduvalikut, lauakombeid ja söömiskultuuri. Õpitoa praktilisemas osas valmistab iga osaleja endale keskaegse retsepti järgi maiuse.



Rohkem kui kunagi varem on seekordsel festivalil ajaloolise tantsu harrastajaid – seekord koguni kolmest erinevast kohast: Peterburist, Rakverest ja Kuressaarest. Ajaloolise tantsu töötoa viib pühapäeval linnuses läbi Külli Kressa Tartu tantsuklubist Saltatriculi. Et Kuressaares kogub populaarsust ajaloolise tantsu klubi Rondo Danzante, siis on tantsu töötuppa uusi huvilisi oodata ja ette hakatakse valmistama projekti Kuressaare lossilegendi ainetel. Rondo ja Rondo Danzante kontsertide traditsiooniks on muutunud ühistantsud publikuga, mis rahvale suurt elevust ja lusti pakuvad. Seda võimalust pakutakse kõigile ka seekord. St. Peterburgi tantsuteatri Monplaisir Dance Company esindajad astuvad publiku ette keskaja ja barokkkavaga pühapäeva hommikul kell 11. Tegemist on väga emotsionaalsete ja võluvate tantsijatega, kelle esitus ei jäta kedagi külmaks.



Tiiu Maripuu,

festivali kunstiline juht Kuressaare linn on oma ajaloolise tausta ja pikkade vanamuusika õpetuse traditsioonide tõttu igati sobiv paik sellise suunitlusega festivaliks Eestis. Siin on lapsi varajast muusikat mängima õpetatud juba kakskümmend üks aastat ja festivale on korraldatud alates aastast 1997.Muusika, mida on nende aastate jooksul mängitud, ja tantsud, mida tantsitud, on olnud populaarsed palju sajandeid tagasi ja suure hulga inimeste seas hinnas veel praegugi.2017. aasta festival tuleb eelmistest paljuski erinev. Aeg on saanud küpseks selleks, et Kuressaare muusikakoolile soetada klavessiin ja tänu fondi “Igal lapsel oma pill” toetusele on tõenäosus suur, et sügiseks on oma klavessiin ka Kuressaares. Sellest pillist on siinsed noored vanamuusikud juba kaua puudust tundnud ja see on ka põhjus, miks kogu 16. juuni Kuressaare raekojas pühendatakse just klavessiinile. Eesti tunnustatud klavessiinimängija ja pedagoog Ene Nael viib läbi õpitoad kohalikele klaveriõpilastele ja õpetajatele ning koos edukamate õpilaste ja Rakvere klavessiiniõpetaja Piret Villemiga annab reede õhtul kontserdi raekoja saalis. Kontsert kulmineerub Mirjam Talli teosega “Swimming Bach” klavessiinile ja elektriakustilisele häälele. Festivali avaüritusel kl 17 esineb sõnavõtuga Kuressaare klavessiini saamisloost Kuressaare muusikakooli õpetaja Edoardo Narbona. Seekord musitseerib ta kahemanuaalsel külalispillil, astudes nii esmakordselt kohaliku publiku ette ka klavessiinimängijana.Kontserdiprojekt “Armastuskirjad” on krooniks klavessiinile kui instrumendile. Prantsuse õukonna armastuslaule esitab ansambel LaBande.2017. aasta festivali üritused toimuvad Kuressaares ja Pühas.Eeloleval festivalil on esmakordselt suurema tähelepanu all ka ajalooline Püha Jacobi kiriku orel, mille võimalused vaatamata oma väiksusele on imetlusväärsed. Selle oreli kõla erilisust ja võlu demonstreerib Edoardo Narbona nii solistina kui ka koos vanamuusikaansambliga Rondo itaalia kahe koori muusikat esitades. Kontserdil astuvad üles ka külalisgrupid Kiilist ja Rakverest.Noorte vanamuusikaansamblid astuvad pikemate kavadega üles laupäeval linnuse kapiitlisaalis. Kaasa teevad ka tantsuteater Monplaisir St. Peterburgist ja Fioretta Rakverest. Kuressaare Laurentiuse kirikus toimub aga kell 17 Rita Naaberi oreliõpilaste kontsert.Uue ettevõtmisena on seekord kavas varajasemaid ajastuid ja tollast olustikku tänapäeva inimesele lähemale toov töötuba “Traditsiooniline toidulaud keskajal”, kus toimetab ja jagab selgitusi Eesti ajaloomuuseumi teadur Krista Sarv. Peatselt avatavas keskaja tegevuskeskuses Garnisoni 24 tutvustab ta keskaja tavapärast toiduvalikut, lauakombeid ja söömiskultuuri. Õpitoa praktilisemas osas valmistab iga osaleja endale keskaegse retsepti järgi maiuse.Rohkem kui kunagi varem on seekordsel festivalil ajaloolise tantsu harrastajaid – seekord koguni kolmest erinevast kohast: Peterburist, Rakverest ja Kuressaarest. Ajaloolise tantsu töötoa viib pühapäeval linnuses läbi Külli Kressa Tartu tantsuklubist Saltatriculi. Et Kuressaares kogub populaarsust ajaloolise tantsu klubi Rondo Danzante, siis on tantsu töötuppa uusi huvilisi oodata ja ette hakatakse valmistama projekti Kuressaare lossilegendi ainetel. Rondo ja Rondo Danzante kontsertide traditsiooniks on muutunud ühistantsud publikuga, mis rahvale suurt elevust ja lusti pakuvad. Seda võimalust pakutakse kõigile ka seekord. St. Peterburgi tantsuteatri Monplaisir Dance Company esindajad astuvad publiku ette keskaja ja barokkkavaga pühapäeva hommikul kell 11. Tegemist on väga emotsionaalsete ja võluvate tantsijatega, kelle esitus ei jäta kedagi külmaks.Tiiu Maripuu,festivali kunstiline juht

Veel artikleid samast teemast »