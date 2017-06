Suvenädal

Näitus “Ennenuti” Tooma talu rehalses

Reede, 16. juuni 2017.



Täna kell 16.06 avatakse Koguva külas Tooma talu rehalses Ivo Kõvamehe kogutud esemete näitus. Näituse pealkiri on “Ennenuti” ja näha saab esemeid, mis olid erinevates majapidamistes enne, kui tuli nutitelefon.



“Kuna näitus on üleval ja puudu vaid veel mõned täpsustavad sildid, on osa külastajaid seda juba näinud,” ütles Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht. Ta sattus ise juures olema, kui tulid ühed naisterahvad ja silmaga oli näha nende elavnemine, sest äratundmist oli päris mitme asja puhul. “See on tore näitus ka lastele, kus saab neile näidata ja juurde rääkida, kuidas ainult mõned aastad tagasi oli iga näitusel olev asi uudis ja igas majapidamises seda ei olnudki,” rääkis Siret, kelle sõnul tegi mitme asja juures suured silmad tema oma lapski.



Näitusel on kettaga telefonid, telefoniautomaadid, nii see, millele tuli kopikaid panna, et rääkida saaks, kui ka kaardiga telefoniautomaat. Lisaks erinevad käekellad, fotoaparaadid, väiksed televiisorid, trükimasinad, grammofonid, mänguasjad, erinevad rahad. Praegu piisab meil nutitelefonist, et teaksime, mis kell on, sellega saame teha vajalikud pildid, saata sõnumeid, teha pangaülekandeid, mängida mänge jne.



Näituse avamisel on Ivo Kõvamees ise kohal ja räägib täpsemalt, kuidas see idee alguse sai. Näitus jääb kindlasti üles sügiseni, võimalik, et ka kauemaks.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 16. juuni 2017.

