Suvenädal

Padakonn kutsub lossi sööma

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 16. juuni 2017. Ivar-Martin toob säinakotleti lauda. Foto: Helja Kaptein Sel suvel on kaunis Suuremõisa lossis uued kohvikupidajad ja uus kohvik – Padakonn.



Perekond Voolaid kolis kohe kahe leibkonnaga elama Pühalepa valla Valipe külla ning peab pererestorani Hiiumaa kõige uhkemas hoones, Suuremõisa lossis. Juba kuu aega on Padakonn avatud olnud ja iga päevaga on külastajaid aina rohkem.



Miks just Padakonn?



“Istub auväärselt oma pesas ning ootab väärikalt ja rahulikult sööjaid,” selgitab Ivar-Martin Voolaid, kes Suuremõisas kasvanud. Lapsena on ta siinkandis ringi uidanud ning siiani on meeles kevadine konnade krooksumine lossipargi tiikides.



Ja miks siis mitte Padakonn – pada on ju köögis vaja ja konn on tore loom.

“See nimi annab võimaluse pakkuda menüüs roogi nii-öelda seinast seina ja samas sisendab ka lihtsust,” leiab Ivar-Martin.



Peres kõigil ülesanded



“Kuna mu töö võimaldab olla seal, kus arvuti, siis olengi juba mitu aastat siinkandis elanud,” ütles Ivar-Martin, kes on ka populaarse pidudesarja Ennu Ratas eestvedaja.



Tööd alustades jagasid nad pereliikmete vahel ära, kes millega tegeleb. Kui esialgu lubas Ivar-Martin tegeleda vaid kommunikatsioonipoolega ja kinnitas, et leti taha ta ei lähe, siis nüüdseks on ta aru saanud, et nii väikeses kohas tuleb kõike teha. Samas meeldib talle, et ka klientide tagasiside on otsene ja vahetu. Nii meenutas ta ühe muhulase kommentaari säinakotleti kohta: “Kui ikka saarlane hiidlase toitu kiidab, siis peab selles midagi head olema!”



Leti taga teenindab külastajaid Ivar-Martini naine Kai Teras, kelle põhiamet, raamatupidaja on ikka veel Tallinnas. Kai ütleb, et söögikoha puhul on põhiline stabiilsus – et see oleks iga päev lahti ja kellaajad ka enam-vähem samad.

Raamatupidajana, kes osutab teenust põhiliselt just toitlustuskohtadele, teab ta, et sellel alal kiiresti ei rikastuta.



Ka on vaja teada valdkonna riske ja ohtusid ning osata neid reaalselt hinnata. “Me ei tulnud Hiiumaale midagi ära tegema, vaid tasapisi oma ettevõtet üles ehitama, loodetavasti paljudeks aastateks,” ütleb Kai.



Samas annab konkurentsi-eelise, et Suuremõisa kandis pole ühtegi teist toitlustusasutust.



Köögis juhatab vägesid Ivar-Martini ema Helle Voolaid, kes nüüdseks on küll pensionil, aga on aastakümneid töötanud Tallinnas restoranis kokana.

Kõrvale ei jää ka Helle abikaasa, kelle töö on justkui “kiirabibrigaadis” – kui tarvis, sõidab-toob-paneb-tõstab. Ja kohviku sisekujunduse tegi Ivar-Martini õde Kristel Voolaid.



Menüü kujuneb



Kuu aega tagasi avatud restorani menüü on alles kujunemisjärgus ja seega ollakse küllaltki paindlikud. Üks on kindel – söönuks saavad kõik, mõisahärrast mudilasteni, kinnitab Ivar-Martin. “Me ei hakka toitu pintsliga taldrikule pintseldama, seda teevad teised söögikohad,” lisab ta. “Inimene tahab süüa saada!”



Nende roogade hinnad algavad paarist eurost ja kõige kallim neist on kauaküpsetatud seakoot, millest jätkub tegelikult mitmele inimesele. See peaks maksma ligikaudu 15 eurot.



Lisaks pakutakse säinakotletti, mis teistest sarnastest pakkumistest erineb salakomponentide poolest. Kokkuvõttes soovitakse pakkuda mitmekesist ja paindlikku menüüd, mis külastaja tagasi tooks. Ja praegu tundub, et külastajaile meeldib: “Taldrikud on tühjad, järelikult toit maitseb,” arvab Ivar-Martin.



“Eks me esimesel hooajal vaikselt kombime, mida soovitakse ja millal, järgmisel saab juba täismahus kasutada nii grupi- kui cateringi teenust ja korraldada kokkuleppel muidki ettevõtmisi.”



