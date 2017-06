Suvenädal

Teedy Tüüri viimased maalid Kärdla Nelja Nurga galeriis

Reede, 16. juuni 2017.



Kärdlas Nelja Nurga galeriis on näha Teedy Tüüri (1930–2005) viimaseid maale tema poja, helilooja Erkki-Sveni Tüüri kogust.



“See on kaunis komplekt loojangupilte, seatuna kokku selliselt nagu autor neid näha soovis,” selgitas galerist Kalli Sein.



Näitusel olevad tööd pärinevad Teedy viimasest loomeperioodist 2004–2005. Töid pole eriti eksponeeritud ja need pole ka müügiks, kuna kuuluvad väärtusliku pärandina Tüüride erakogusse.



Galerii tähistab Teedy näitusega ühtlasi ka Hiiumaa kunstniku Aadi Palli 70. sünnipäeva, kes Teedy Tüüri maale oma sünnipäeva puhul näha soovis. Galeriis on väljas ka üks Aadi Palli maal, millel kujutatud kuud.



“Aadi Pall ja Teedy Tüür osalesid omal ajal koos mõnelgi näitusel. Praeguse väljapanekuga teeme kummarduse vanemale generatsioonile ja tähistame järgmisel nädalal ka Aadi juubelit,” selgitas Kalli Sein.



21. juunil juubelisünnipäeva tähistav Aadi Pall on palju aastaid oma elust pühendanud kunsti õpetamisele, tema õpilaste tööde näitus on praegu vaadata Kärdla kultuurikeskuse galeriiruumis.



Noorimate tegijate poolt on näitusel galeriis valikkursuste nädalal toimunud õppetöö käigus valminud vabakompositsioon.



Lisaks palju värvilist, helilist ja kirjanduslikku teistelt Hiiumaaga seotud loojatelt kõigile meeltele – maali, fotot, tekstiili, disaini, keraamikat ja klaasi, muusikat, trükiseid.



1. juulil avatakse galeriis Hiiumaa loovisikute vabaühenduse HiKu laiendatud aastanäitus “/E/esistumine”.



Nelja Nurga galerii alustas täna, 16. juunil suvehooaega ja on avatud viiel päeval nädalas, teisipäevast reedeni kell 11–15. Kõikidel muudel aegadel pääseb galeriisse kokkuleppel.



