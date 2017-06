Suvenädal

Sõru Jazz kutsub 10. korda

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Peep Lillemägi Reede, 09. juuni 2017. Jazzipidu. Sõru Jazz 2015. esinejad. Foto: Sven Tupits Kümme aastat tagasi alustanud Sõru Jazz on nüüdseks juba sedavõrd tuntud festival, et küllap paljudele, kes on suvel Hiiumaal, seostub Sõru ikka just sadama, paadikuuri ja džässiga.



“Nagu ikka, püüame oma festivaliga avada Hiiumaa kultuurisuve enne, kui kalendrisuvi alata jõuab,” ütles festivali algataja Guido Kangur Hiiu Lehele.

“Päris suveilmad Hiiumaal selleks jaanipäevaeelseks nädalavahetuseks enamasti küll kohal pole, aga kuna meie džässipidu toimub katuse all, siis oleme alati hakkama saanud ka ilma kiuste,” lisas ta.



“Kutsume Hiiumaale armastatud džässmuusikuid, keda tahame näha ise ja loodame, et meie valik sobib ka publikule. Kohal on külalisi, kes talvel käinud meie väikeses džässisalongis, neid, kellel ilmunud mõni uus plaat või kellel muidu midagi uut pakkuda,” selgitas Kangur esinejate valiku põhimõtteid.



Rääkides erilistest hetkedest, mis tänavust festivali eelnevatest eristab, nimetas Guido Kangur, et Enn Kunila poolt Hiiumaale mõned aastad tagasi kingitud Estonia kontsertklaver kolib järgmisel nädalal kaheks päevaks Sõrule. Üks tipphetki küllap ongi Kristjan Randalu loomingut esitava trio esinemine pühapäeval. Rahvusvahelist mõõdet lisab Sofia Rubina, kes esineb koos noortest andekatest vene muusikutest koosneva LRK Trioga ning Ain Agan koos Mika Kallio ja Teemu Viinikaisega.



Džäss poeb sadamatesse



Muusikasündmuse geograafia saarel on tasapisi laienenud. Ka järgmisel nädalal toimub festivalikontserte mujalgi kui Sõrul. “Meie festival on küll sündinud Sõru paadikuuris ja sinna ta ka jääb, aga oleme rõõmsad, et Hiiumaa tunneb meie vastu huvi ja kuna saarel on palju kauneid paiku, kus musitseerida, siis kuuleb džässi sealgi,” ütles Kangur.



Ta nimetas Orjaku külamaja soojaks ja inspireerivaks paigaks, kus loodus lisab oma mõõtme. Ka Kalana sadama paadikuuri kutse võeti rõõmuga vastu, kuna sealne kontserdikeskkond on sarnane Sõru omaga. Publikule mõeldes otsustati esmakordselt tuua kontsert ka Kärdlasse.



Kärdla sadama juures asuvas vanas villalaos kõlab festivali esimese päeva õhtul veidi bluusilikum muusika. Esinevad kõigepealt Jan Uuspõld & Raul Ukareda Band ning seejärel esitavad Marten Kuningas & Band mullu surnud David Bowie’le pühendatud tribuutkava. “Loodame, et Bowie muusika sobib sellesse keskkonda toredasti,” ütles Kangur.



Muusik Raivo Tafenau ütles oma esinemistest rääkides, et paar korda on tal Sõru Jazz vahele jäänud seetõttu, et on pidanud samal ajal olema festivalil Saksamaal, kuid suur soov Hiiumaale tulla on olnud küll igal aastal ja tulnud on ta alati rõõmuga.



“See on imeline festival, kus õhkub sellist soojust, mida esineb harva. Publik võtab kõike eelarvamusteta ning sellest tulenev energia on väga õige, ainult positiivne ning nakatab ka esinejaid,” ütles Tafenau. “Küllap on just Guido ja Pille korraldajatena oma hoolimisega suutnud seda energiat luua ja koondada. Nemad teavad, kuidas muusikud ennast õdusalt tunnevad, millist tehnikat ja muud tausta muusikutel vaja on.”



Mitte vähem tähtsaks nimetas ta seda, et kui inimesed on juba saarele tulnud, on nad vabanenud ja neil pole kuhugi kiiret. “On võetud aega kuulata muusikat ning tunda ennast hästi,” avas Tafenau põhjusi, mis teda ja küllap paljusid teisi iga aasta varasuvel Hiiumaale kutsuvad.



Nii nagu Sõru Jazz on tasapisi kasvanud, on ka Hiiumaa kultuurikalender aasta-aastalt järjest tihedamaks muutunud. “Seda on tore näha. Ei oleks põhjust karta ka sügisel saarel mõni suurem kultuurisündmus korraldada,” soovitas Guido Kangur lõpetuseks.



Ta märkis, et ka Sõru Jazzi tiim on juba mitu aastat arutanud, et paadikuuris saaks sügiselgi kontserte korraldada ja võiks ju kunagi proovida... Esialgu on see jäänud küll vaid mõtteks, ent ka suvine Sõru Jazzi festival sai kunagi alguse ühest mõttest. Nii et küllap aeg näitab.



